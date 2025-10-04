Người vợ kể cuộc gọi cuối của Chủ tịch xã ở Đắk Lắk trước lúc tử nạn

Theo lời kể của chị Bùi Nguyễn Thị Trường Thi (vợ anh Lê Phước Toàn – Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, Đắk Lắk - người bị ô tô tông tử vong khi đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trên quốc lộ 27), gần 21h tối 3/10, giữa cơn mưa lớn, chồng chị gọi điện thoại về nhà.

Ở đầu dây bên kia, chồng chị trong bộ đồ bảo hộ thấm ướt, vừa quay video hiện trường ngập nước vừa dặn: " Anh đang chỉ đạo ứng phó mưa lũ, chắc về muộn. Em với các con ngủ trước nhé”.

Chị Bùi Nguyễn Thị Trường Thi - vợ anh Lê Phước Toàn nén chặt nỗi đau, lo hậu sự cho chồng.

Lúc đó, chị Thi chỉ kịp dặn lại chồng: “X ong việc nhớ về sớm anh nhé”. Nào ngờ đó là cuộc gọi cuối cùng...

Khoảng 1 tiếng sau cuộc gọi, tin dữ ập đến. Khi nghe đồng nghiệp báo chồng gặp tai nạn, chị vội lao đến bệnh viện trong hy vọng mong manh về một phép màu.

“ Nhưng khi bác sĩ thông báo anh không qua khỏi, tôi và con trai ngã quỵ, không thể tin nổi…”, chị Thi nghẹn ngào.

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp đến chia buồn cùng gia đình.

Vợ chồng chị Thi có hai cậu con trai, người con lớn học lớp 8 và cậu em trai lớp 4. Chị Thi là giáo viên một trường học gần nhà, vẫn luôn sắp xếp để tiện đưa đón con, để chồng yên tâm công tác.

“Anh đi suốt, nhiều hôm nửa đêm còn nhận điện thoại xử lý công việc. Tôi chỉ mong anh được bình an trở về, nào ngờ… ”, chị bật khóc.

Hơn 18 năm gắn bó với nghề, anh Lê Phước Toàn luôn được đồng nghiệp và bà con quý trọng bởi sự tận tâm và gần gũi.

Có mặt trong số nhà 129/10 Ama Khê, phường Tân Lập, nhiều đồng nghiệp, bạn bè, người dân với đôi mắt đỏ hoe, bày tỏ niềm tiếc thương với sự ra đi của một cán bộ đầy tâm huyết.

“Anh Toàn như một người anh cả, dìu dắt cán bộ trẻ, thương đồng đội như ruột thịt. Có lần 2-3h sáng vẫn gửi tài liệu để kịp họp sáng hôm sau ”, ông Nguyễn Cảnh Danh, Chánh Văn phòng HĐND-UBND xã Dray Bhăng, chia sẻ.

Nhiều cơ quan, đoàn thể đến tiễn đưa anh Toàn về nơi an nghỉ.

Theo anh Danh, ở nhiều vị trí công tác khác nhau, anh Toàn luôn được ghi nhận bởi tinh thần quyết liệt nhưng thấu tình đạt lý. Khi làm Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Cư Kuin (cũ), anh đã tham mưu xử lý dứt điểm hàng loạt tồn tại về quản lý đất đai, nổi bật là việc cưỡng chế 64 căn nhà xây trái phép trên đất nông nghiệp.

Ở cương vị Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu (cũ), anh không chỉ “nắm chắc từng ngõ xóm” mà còn trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho bà con, quyết liệt lập lại trật tự giao thông tại điểm nóng chợ Trung Hòa.

Được tín nhiệm giao trọng trách Chủ tịch xã Dray Bhăng sau hợp nhất, anh Toàn luôn khẳng định vai trò của một cán bộ “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, tiên phong trong các phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế – xã hội và chuyển đổi số.

Trong mắt hàng xóm, anh Toàn là người hiền lành, sống chan hòa, luôn nở nụ cười mỗi khi gặp bà con.

“ Cậu Toàn thương dân như người nhà. Nghe tin dữ, ai cũng bàng hoàng, đau xót”, một người dân ở Buôn Kô Sier, phường Tân Lập) rưng rưng.