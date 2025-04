Từ vụ Hằng Du mục, Quang Linh Vlogs: Thu lời bất chính từ 5 triệu đồng đã bị xử lý

Lời cảnh tỉnh đanh thép

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng" quy định tại Điều 193, 198 BLHS năm 2015, liên quan đến Công ty CP Asia Life và Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt và một số công ty, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đắk Lắk.

Quang Linh Vlog và Hằng du mục bị khởi tố, tạm giam về tội Lừa dối khách hàng.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối 5 bị can. Trong đó, 2 nhân vật rất được chú ý là Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) là cổ đông, thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Cả hai đều bị khởi tố về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bước đầu nhìn nhận về vụ án này, luật sư Nguyễn Văn Hưng – Giám đốc Công ty luật Phúc Khánh Hưng cho hay, lâu nay chúng ta thường được nghe quảng cáo sản phẩm thổi phồng công dụng nhưng hầu như không ai kiểm chứng được tác dụng thật của những lời quảng cáo đó.

Luật sư Nguyễn Văn Hưng.

Do đó, không ít nghệ sĩ, người nổi tiếng bị tai tiếng về việc quảng cáo sai sự thật.

"Sau vụ việc Quang Linh Vlogs và Hằng Du mục bị khởi tố, chắc chắn những người bán hàng trên mạng xã hội sẽ phải cẩn trọng hơn trong việc quảng bá, bán hàng", luật sư Hưng nói và cho rằng, vụ án trên sẽ có tác động "là một vụ cảnh tỉnh một vùng, một lĩnh vực".

Tội danh mà các bị can bị điều tra là tội Lừa dối khách hàng và Sản xuất hàng giả. Có nghĩa là sản phẩm đem bán cho người mua, không đúng chất lượng như quảng cáo. Lời quảng cáo đó là gian dối, sai sự thật để làm cho người mua tin tưởng đó là sự thật.

Riêng với tội danh mà Hằng Du mục, Quang Linh Vlogs bị khởi tố điều tra, khả năng các bị can sẽ bị xử lý theo quy định tại khoản 2 điều 198 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt cao nhất là 5 năm tù. Tất nhiên, khi lượng hình, các bị cáo còn nhiều tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để được áp dụng mức án phù hợp.

Cũng trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề này, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính pháp) cho hay, với những nội dung mà các bị can quảng cáo, so sánh một viên kẹo bằng với đĩa rau, đưa ra những thông tin thổi phồng công dụng của sản phẩm thì cho thấy đây là hành vi gian dối.

Hành vi gian dối mà thu lợi bất chính từ 5 triệu đồng trở lên thì có đủ căn cứ để xử lý hình sự về tội Lừa dối người tiêu dùng.

Sản xuất hàng giả có thể bị phạt tù chung thân

TS. Đặng Văn Cường cho biết thêm, khi cơ quan chức năng có căn cứ cho thấy những người này đã có hành vi sản xuất hàng giả (giả về chất lượng, giả về xuất xứ hàng hóa, về nhãn mác…) thì có căn cứ để xử lý hình sự về tội Sản xuất hàng giả.



Theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì "hàng giả" gồm: Hàng hóa có giá trị sử dụng, công dụng không đúng với nguồn gốc bản chất tự nhiên, tên gọi của hàng hóa; hàng hóa không có giá trị sử dụng, công dụng hoặc có giá trị sử dụng, công dụng không đúng so với giá trị sử dụng, công dụng đã công bố hoặc đăng ký.



Luật sư Đặng Văn Cường.

Hàng hóa có ít nhất một trong các chỉ tiêu chất lượng hoặc đặc tính kỹ thuật cơ bản hoặc định lượng chất chính tạo nên giá trị sử dụng, công dụng của hàng hóa chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với mức tối thiểu quy định tại quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký, công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa,…

Bởi vậy, trường hợp cơ quan chức năng xác định những người này đã sản xuất hàng giả về tem, nhãn, bao bì, dạ về sở hữu trí tuệ, giả về công dụng, tác dụng sản phẩm phải giả về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hoặc có các hành vi làm giả khác thì sẽ xử lý hình sự.

Người thực hiện hành vi sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm sẽ phải đối mặt với hình phạt tù thấp nhất là 2 năm tù, mức cao nhất là tù chung thân theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.