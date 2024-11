Tử vong nhưng không được chi trả quyền lợi bảo hiểm nhân thọ, vì sao?

Thông thường các bên bảo hiểm sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu người được bảo hiểm tử vong do hậu quả của bất cứ nguyên nhân nào sau đây gây ra bao gồm: Hành động tự tử. Hành vi do cố ý. Do bất kỳ hình án tử hình. Do bất kỳ hậu quả có tính tham gia vào các hành vi phạm tội, hành vi vi phạm pháp luật hoặc chống lại việc bắt giữ của cơ quan có thẩm quyền của người được bảo hiểm.

Tử vong do Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải AIDS, các bệnh liên quan đến AIDS hay HIV đến từ hậu quả của việc quan hệ tình dục không an toàn hoặc sử dụng chung kim tiêm để tiêm thuốc, trừ trường hợp người bệnh nhiễm HIV trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tại nơi làm việc như là một nhân viên y tế hoặc công an, cảnh sát.

Sử dụng ma tuý hoặc sử dụng trái phép các chất gây nghiện/ được chất gây nghiện dưới danh mục chất gây nghiện/ dược chất gây nghiện được quy định bởi pháp luật Việt Nam.

Ngoài ra, một số công ty bảo hiểm từ chối chi trả cả trường hợp tử vong do sử dụng rượu bia vượt quá mức quy định của pháp luật, sử dụng thuốc không có chỉ định của bác sĩ hoặc sử dụng thuốc quá liều với với chỉ định của bác sĩ hay bất cứ biến chứng nào phát sinh do các nguyên nhân này; Nhiễm bức xạ hoặc nhiễm phóng xạ.

Hoặc trường hợp người được bảo hiểm tham gia vào các môn thể thao nguy hiểm, kể cả với tư cách là vận động viên chuyên nghiệp, ví dụ như: lặn có bình dưỡng khí, nhảy bungee, nhảy dù, leo núi, đua ngựa hay đua trên các phương tiện có bánh xe...;

Hoặc trường hợp người được bảo hiểm lên, xuống, vận hành, phục vụ, hoặc đang được chở trên các thiết bị hoặc phương tiện vận chuyển hàng không trừ trường hợp khi người được bảo hiểm, với tư cách là một hành khách, đi trên các chuyến bay thường mại với các lịch trình thông xuyên trên các tuyến đường đã được xác lập.

Đối với trường hợp tử vọng do tai nạn và tai nạn đặc biệt

Trường hợp tử vong do tai nạn và tai nạn đặc biệt, phía bảo hiểm cũng từ chối chi trả trong trường hợp tình trạng thương tật toàn bộ và vĩnh viễn xảy ra trước ngày hiệu lực hợp đồng hoặc ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm gần nhất (nếu có).

Trong trường hợp một hoặc một số người thụ hưởng cố ý gây ra cái chết hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn đối với người được bảo hiểm, công ty bảo hiểm cũng có quyền từ chối chi trả quyền lợi bảo hiểm cho những người thụ hưởng khác theo tỷ lệ thu hưởng tương ứng của những người thụ hưởng này.

Trường hợp tử vong do mắc bệnh ung thư

Nhiều công ty bảo hiểm cũng không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu người được bảo hiểm có bệnh ung thư tồn tại trước ngày hiệu lực hợp đồng hoặc ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm gần nhất (tính theo ngày đến sau cùng). Bệnh ung thư được xem là tồn tại trước nếu các triệu chứng bệnh có từ trước Ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực hoặc ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm gần nhất (tính theo ngày đến sau cùng) được ghi nhận trong bệnh án/ sổ khám bệnh/ phiếu khám bệnh/ phiếu chỉ định/ đơn thuốc hoặc bất kỳ tài liệu nào theo ghi nhận của nhân viên y tế;

Hoặc bệnh ung thư hoặc các triệu chứng bệnh xảy ra hoặc tự bộc phát hoặc được chẩn đoán trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc ngày khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm gần nhất (tính theo ngày đến sau cùng) do Người được bảo hiểm và/hoặc Bên mua bảo hiểm biết hoặc không biết.