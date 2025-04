Tự thiết kế nhà theo phong cách "hiếm có khó tìm", nhưng lại bị nhận xét đến "choáng váng"

Tự thiết kế, tự sắm sửa nội thất cho tổ ấm của mình thay vì thuê một đơn vị tư vấn - thi công trọn gói là lựa chọn đang được không ít gia đình. Lợi ích đầu tiên có thể thấy chính là tiết kiệm chi phí, sau đó là cảm giác được tự do lựa từng món đồ theo đúng ý mình, chẳng cần phải hỏi ý kiến ai.

Gần đây, một video khoe nhà tự thiết kế từ A-Z bỗng khiến cư dân mạng xôn xao. Gia chủ cho biết bản thân là người làm nghệ thuật, có gu thẩm mỹ riêng nên đã tự làm hết chứ chẳng thuê đơn vị thiết kế nào. Tuy nhiên, xem những video khoe nhà do chính gia chủ đăng tải, nhiều người phải lắc đầu vì "nhìn đã thấy khó thở".

Ốp tường bằng đá xanh cẩm thạch, đam mê "hình khối" nên không gian sống trông bí rì rì?

Thậm chí, nhiều người còn thẳng thắn nhận xét: Tự thiết kế nhà cũng được, nhưng thiết kế như thế này thì trông rất giống... mấy ngôi mộ.

Tường khu vực bếp - bàn ăn - phòng ngủ - nhà vệ sinh và cả bậc cầu thang đều được gia chủ ốp gạch Mosaic xanh lá; kết hợp với quá nhiều khu vực tạo hình khối vì gia chủ thích thế, nên tổng quan căn nhà này khá "độc lạ" (Nguồn: Team Simontu)

"Nhà nhỏ mà tham họa tiết nên trông bí, ngộp thở" là cảm nhận chung của mọi người khi xem ngôi nhà này. Bên cạnh đó, nhiều người còn liên tưởng tới "phong cách cổ mộ" vì màu gạch ốp tường khá giống gạch... xây mộ

Với những phản hồi như vậy của cộng động mạng, gia chủ đã phải lên tiếng giải thích. Chia sẻ trên Facebook cá nhân về ngôi nhà đang trong quá trình hoàn thiện, chủ nhà bộc bạch: "Nhà này của tôi, các bạn nói giống cái mộ, thật buồn quá...

Khi bắt đầu dựng nên mái nhà của riêng mình – nơi chứa đựng tâm hồn và bản sắc – tôi không chọn sự quen thuộc thường thấy. Tôi bị cuốn hút bởi một phong cách xa xôi mà giàu cảm xúc: Kiến trúc Maroc... Gạch Mosaic là điểm nhấn tôi yêu nhất. Từng viên gạch nhỏ li ti, ghép vào nhau thành tổng thể hài hòa, giống như cách chúng ta dệt nên ký ức: chút vui, chút buồn, chút mơ mộng… mỗi viên là một mảnh đời, ghép đủ rồi thành nhà...

Với tôi, căn nhà này – dù không lớn, không sang trọng – nhưng là nơi tôi đặt vào đó tất cả những gì chân thành nhất. Tự tay tôi thiết kế từng góc, chọn từng viên gạch, mỗi cái cửa, cái đèn… đều mang theo câu chuyện, có khi là niềm vui, có khi là sự cố gắng giữa muôn vàn lo toan.

Có người khen, cũng có người chê. Nhưng tôi không tranh cãi. Vì tôi biết, mình sống trong nhà này, chứ không phải sống trong lời người khác".

Đọc những lời này của gia chủ, nhiều người cũng động viên gia đình mặc kệ những lời chê bai không có tính xây dựng, vì suy cho cùng, nhà là nơi mình ở mỗi ngày nên chỉ cần mình thấy thích, thấy vui là được.

Ốp tường bằng gạch Mosaic, ưu - nhược điểm thế nào?

Gạch Mosaic là một lựa chọn ốp tường mang đến nhiều điểm thú vị, nhưng cũng tồn tại một vài hạn chế cần cân nhắc.

Gạch Mosaic

Ưu điểm nổi bật nhất của gạch Mosaic chính là tính thẩm mỹ cao và sự linh hoạt trong thiết kế. Với kích thước nhỏ và đa dạng về màu sắc, chất liệu (gốm, đá, thủy tinh, kim loại...), gạch Mosaic cho phép tạo ra những họa tiết độc đáo, từ đơn giản đến phức tạp, mang đậm dấu ấn cá nhân và phong cách riêng cho từng không gian.

Khả năng phản chiếu ánh sáng của gạch Mosaic - đặc biệt là Mosaic thủy tinh, còn giúp tăng thêm vẻ đẹp lung linh và chiều sâu cho bức tường. Bên cạnh đó, gạch Mosaic có độ bền cao, khả năng chống thấm, chống ẩm tốt, dễ dàng vệ sinh và ít bị phai màu theo thời gian.

Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của gạch Mosaic nằm ở chi phí thi công cao hơn so với các loại gạch ốp lát thông thường, do đòi hỏi sự tỉ mỉ và tay nghề cao của thợ ốp. Thời gian thi công cũng có thể kéo dài hơn. Ngoài ra, do có nhiều đường ron nhỏ, việc vệ sinh các kẽ gạch Mosaic đôi khi có thể gây khó khăn nếu không được thực hiện thường xuyên.

Cuối cùng, việc lựa chọn và phối hợp màu sắc, họa tiết gạch mosaic cần được cân nhắc kỹ lưỡng để tránh tạo cảm giác rối mắt hoặc không phù hợp với tổng thể không gian.

Gạch Mosaic phù hợp với những không gian nào?

Với những ưu - nhược điểm đã phân tích, gạch Mosaic đặc biệt phù hợp với một số không gian nhất định, nơi mà tính thẩm mỹ, độ bền và khả năng chống chịu môi trường được ưu tiên.

Phòng tắm và nhà bếp: Đây là những khu vực lý tưởng để tận dụng khả năng chống thấm, chống ẩm và dễ vệ sinh của gạch Mosaic. Bạn có thể sử dụng mosaic để ốp tường khu vực bồn rửa, vòi sen, hoặc làm điểm nhấn trên tường bếp, vừa bảo vệ tường khỏi nước và dầu mỡ, vừa tạo vẻ đẹp độc đáo và sinh động.

Ảnh minh họa

Khu vực tiền sảnh hoặc hành lang: Gạch Mosaic có thể tạo ấn tượng mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một bức tường Mosaic nghệ thuật ở tiền sảnh hoặc hành lang sẽ thể hiện gu thẩm mỹ của gia chủ và mang đến cảm giác chào đón.

Ốp lát bể bơi hoặc khu vực ngoại thất: Với độ bền cao và khả năng chịu được các yếu tố thời tiết, gạch Mosaic là lựa chọn tuyệt vời để ốp lát bể bơi, tường rào, hoặc các chi tiết trang trí ngoại thất khác, mang lại vẻ đẹp sang trọng và bền bỉ.

Các chi tiết trang trí nhỏ: Thay vì ốp toàn bộ bức tường, bạn cũng có thể sử dụng gạch Mosaic để tạo điểm nhấn nghệ thuật trên một mảng tường nhỏ, cột nhà, hoặc thậm chí là viền gương, mang lại sự tinh tế và khác biệt cho không gian.

Tóm lại, gạch Mosaic phù hợp với những không gian mà bạn muốn tạo sự khác biệt, thể hiện cá tính và đồng thời đòi hỏi vật liệu có độ bền và khả năng chống chịu tốt. Quan trọng là bạn cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng về thiết kế, màu sắc và chi phí thi công để đạt được hiệu quả thẩm mỹ cao nhất.