Từ tháng 11, cấm hội phụ huynh thu tiền, trường không thu phí dạy tăng cường

Từ tháng 11/2026, các quy định cấm hội phụ huynh thu, quản lý tiền hỗ trợ, cấm trường thu tiền hoạt động giáo dục tăng cường chính thức có hiệu lực.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không còn được trực tiếp thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ. Đáng chú ý, ban đại diện cũng không được ấn định mức hỗ trợ bình quân, mức tối thiểu hoặc yêu cầu phụ huynh đóng góp theo một định mức chung.

Thay vì đưa tiền cho hội phụ huynh, cha mẹ học sinh có thể tự nguyện hỗ trợ bằng hình thức cung cấp hàng hóa, dịch vụ cần thiết cho hoạt động, hoặc thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung cấp. Hàng hóa, dịch vụ được hỗ trợ phải phù hợp với mục đích và nội dung hoạt động.

Trường hợp nguồn hỗ trợ thực tế không đáp ứng đủ nhu cầu, ban đại diện phải điều chỉnh nội dung, quy mô hoặc phương thức tổ chức hoạt động cho phù hợp, không được yêu cầu phụ huynh đóng thêm phần còn thiếu.

Từ ngày 15/11/2026, quy định mới về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh chính thức có hiệu lực. (Ảnh minh họa: AI)

Quy định mới cũng nêu rõ, các khoản hỗ trợ không được sử dụng để cải tạo, sửa chữa, mua sắm thiết bị cho trường, lớp; chi trả thù lao, tiền công, tiền thưởng cho giáo viên hoặc phục vụ những hoạt động thuộc trách nhiệm của nhà trường.

Các trường không thu tiền hoạt động giáo dục tăng cường

Cũng từ 15/11/2026, quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại trường phổ thông có hiệu lực.

Theo đó, hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng chính khóa, nhằm tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Hoạt động này được triển khai trong thời gian dạy học 2 buổi/ngày hoặc theo lộ trình tại các cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện.

Bốn nhóm nội dung giáo dục tăng cường gồm: giáo dục toàn diện như đạo đức, lịch sử, văn hóa, thể chất, an toàn giao thông; khoa học công nghệ và năng lực số; thực hành, trải nghiệm, STEM; ngoại ngữ và kỹ năng. Hình thức tổ chức đa dạng, có thể học tại lớp, phòng thí nghiệm hoặc theo mô hình câu lạc bộ, hoạt động dã ngoại, tham quan. Người tham gia giảng dạy có thể là giáo viên, chuyên gia, huấn luyện viên, nghệ sĩ, nghệ nhân…

Đáng chú ý, các trường không được thu tiền của người học trong hoạt động giáo dục tăng cường. Trong khi đó, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được tổ chức trên cơ sở tự nguyện, nhằm đáp ứng nhu cầu, năng khiếu, sở thích và định hướng phát triển cá nhân.

Bộ GD&ĐT nghiêm cấm các trường ép buộc hoặc vận động mang tính áp đặt phụ huynh đăng ký; xếp các tiết học theo nhu cầu xen kẽ chương trình chính khóa, hoạt động tăng cường; cắt giảm hoặc chuyển nội dung giáo dục tăng cường sang nhóm hoạt động theo nhu cầu để thu tiền.

Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5-6 tuổi

Từ ngày 1/11 này, quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ chính thức có hiệu lực. Theo đó, Nhà nước ưu tiên đầu tư và bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em trong độ tuổi này.

Trẻ em thuộc đối tượng phổ cập giáo dục mầm non từ 5 đến 6 tuổi được hưởng chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí; hỗ trợ chi phí học tập và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định pháp luật về giáo dục, trẻ em, người khuyết tật, chính sách dân tộc, trợ giúp xã hội và các quy định liên quan.

Quy định mới cũng đưa ra các tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi. Đối với cá nhân, điều kiện là hoàn thành chương trình giáo dục mầm non dành cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi. Đối với cấp xã, tỷ lệ huy động trẻ em từ 5 đến 6 tuổi đến lớp phải đạt ít nhất 95%. Riêng xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tỷ lệ này tối thiểu 90%.

Tỷ lệ trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non dành cho trẻ 5-6 tuổi hằng năm phải đạt ít nhất 85%; riêng các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là 80%. Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ít nhất 90% số xã phải được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi.