Bài toán khiến cả 4 thí sinh tại Chung kết Olympia 2026 "bó tay", cựu MC chương trình đích thân giải đáp

Điều thú vị là cách giải bài toán này lại bắt đầu từ một dạng toán quen thuộc ở bậc tiểu học.

Trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 đã khép lại với chiến thắng thuộc về Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội), giành 240 điểm. Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) về nhì với 180 điểm, Lý Thái Dương và Trần Võ Gia Bảo đồng giải Ba.

Bên cạnh những màn tranh tài gay cấn, một câu hỏi Toán học xuất hiện trong phần thi Về đích của Quang Minh cũng thu hút sự chú ý. Dù có giá trị 20 điểm và không quá xa lạ về mặt kiến thức, câu hỏi này đã khiến cả 4 nhà leo núi không thể đưa ra đáp án chính xác trong thời gian quy định.

Cụ thể, đề bài yêu cầu như sau: "Để cầu may mắn trước kỳ thi, bạn A viết lên bảng cụm từ 'XINVIA' (viết liền không dấu) nối tiếp nhau 500 lần để được một dãy gồm 3000 ký tự. Sau đó, A đếm xem từ vị trí ký tự thứ 500 đến vị trí thứ 1500 có bao nhiêu chữ cái I. Kết quả bạn A thu được là bao nhiêu?".

Trong phần thi của mình, Quang Minh đưa ra đáp án 300, tuy nhiên, đó không phải đáp án đúng. Lý Thái Dương sau đó bấm chuông giành quyền trả lời và cho rằng đáp án là 168, song vẫn không đúng. Cuối cùng, đáp án chính xác được MC công bố là 334. Không thí sinh nào giành được điểm ở câu hỏi này.

Mới đây, trên trang cá nhân, BTV Việt Khuê - người từng dẫn chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia đã đăng tải video phân tích và giải thích cặn kẽ cách giải bài toán. Theo anh, đây thực chất là dạng kiến thức về dãy số cách đều ở bậc tiểu học, tương ứng với cấp số cộng ở bậc THPT. Chỉ cần xác định đúng quy luật xuất hiện của chữ I, chúng ta có thể tìm ra đáp án.

BTV Việt Khuê - người từng dẫn chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia đã đăng tải video phân tích và giải thích cặn kẽ cách giải bài toán (Ảnh chụp màn hình)

Lời giải cho câu hỏi khiến cả 4 nhà leo núi không giành được điểm

Theo phân tích của BTV Việt Khuê, cụm từ "XINVIA" có tổng cộng 6 chữ cái, trong đó chữ I xuất hiện ở vị trí thứ 2 và thứ 5. Khi cụm từ này được viết lặp đi lặp lại, chữ I sẽ tiếp tục xuất hiện tại những vị trí có số thứ tự chia cho 6 dư 2 hoặc dư 5.

Như vậy, thay vì đếm từng chữ cái I trong một dãy gồm 3.000 ký tự, chúng ta chỉ cần tìm số lượng các vị trí từ 500 đến 1.500 có số thứ tự chia cho 6 dư 2 và chia cho 6 dư 5.

Với nhóm vị trí chia cho 6 dư 2, số đầu tiên trong khoảng là 500, số cuối cùng là 1.496. Đây là một dãy số cách đều với khoảng cách giữa hai số liên tiếp là 6. Áp dụng công thức tính số số hạng của một cấp số cộng, ta có: (1.496 - 500) : 6 + 1 = 167.

Tương tự, với nhóm vị trí chia cho 6 dư 5, số đầu tiên là 503, số cuối cùng là 1.499. Số lượng vị trí thuộc nhóm này cũng là: (1.499 - 503) : 6 + 1 = 167.

Cộng hai kết quả lại, ta có 167 + 167 = 334. Đây chính là số chữ cái I xuất hiện trong khoảng từ vị trí thứ 500 đến vị trí thứ 1.500.

BTV Việt Khuê cũng gợi ý một cách tính nhanh hơn: Nhận thấy khoảng từ 500 đến 1.500 bắt đầu bằng một số chia 6 dư 2 và kết thúc cũng bằng một số chia 6 dư 2, số lượng vị trí thuộc hai nhóm chia 6 dư 2 và chia 6 dư 5 sẽ bằng nhau. Vì vậy, chỉ cần tính số lượng của một nhóm rồi nhân đôi, ta sẽ có ngay kết quả 334.

Lý giải về việc cả 4 thí sinh đều không thể trả lời chính xác, nam MC cho rằng các bạn hoàn toàn có khả năng giải được bài toán này. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở quỹ thời gian có hạn và áp lực của một trận Chung kết được truyền hình trực tiếp. Trong không khí căng thẳng, kịch tính, khoảng thời gian dành cho câu hỏi có thể chỉ đủ để thí sinh thao tác trên máy tính, chứ chưa chắc đủ để bình tĩnh nhận ra quy luật và triển khai lời giải.

BTV Nguyễn Hữu Việt Khuê vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia. Anh từng đảm nhận vai trò dẫn phụ từ mùa thứ 8 đến mùa thứ 13, trước khi tiếp tục gắn bó với lĩnh vực truyền hình trong vai trò biên tập viên, bình luận viên thể thao tại Đài Truyền hình Việt Nam.

BTV Việt Khuê là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình (Ảnh: FBNV)

Không chỉ được nhớ đến bởi phong cách dẫn dí dỏm, Việt Khuê còn sở hữu nền tảng học vấn nổi bật. Được biết, anh là cựu sinh viên khóa 6 (2002-2006) chương trình Cử nhân Khoa học Tài năng ngành Toán học,của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, tốt nghiệp thủ khoa toàn trường với điểm số trung bình 9,5/10.

Trước đó, Việt Khuê từng là học sinh chuyên Toán của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và giành giải Ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm 2002. Anh cũng là con trai của GS.TSKH, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Hữu Việt Hưng - một nhà toán học có nhiều đóng góp cho ngành Toán học Việt Nam. Dù lựa chọn theo đuổi công việc truyền hình, Việt Khuê vẫn duy trì niềm yêu thích với Toán học. Bên cạnh công việc tại VTV, anh còn tổ chức các lớp dạy Toán trực tiếp và trực tuyến, đồng thời thường xuyên chia sẻ những nội dung liên quan đến môn học này trên trang cá nhân.