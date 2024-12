Từ tận đáy lòng tôi khuyên bạn nên thử serum này, hot nhất Hàn Quốc thì không phải dạng vừa

Olive Young là chuỗi hệ thống bán lẻ mỹ phẩm chăm sóc da và sức khỏe nổi tiếng Hàn Quốc - một trong những quốc gia đứng đầu trong ngành công nghệ làm đẹp. Vì vậy, các sản phẩm lọt top doanh thu của Olive Young đã trở thành “sách mẫu” để chị em có thể update để tìm cho mình một sản phẩm ưng ý từ mẫu mã cho đến chất lượng. Mới đây, một "em" serum đến từ thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng Goodal đã thu hút sự chú ý của nhiều tín đồ làm đẹp khi đứng #1 bảng xếp hạng serum trên Olive Young trong năm 2024. Được biết trước đó, dòng tinh chất này cũng từng “tẩu tán” hơn 6,5 triệu sản phẩm trên hệ thống bán hàng toàn cầu của Olive Young.

Sản phẩm gây bão mạng xã hội với công dụng tựa "thần dược" đến từ nhà Goodal. (Nguồn: Tiktok @yesskinsy)

Dùng sản phẩm này, bạn sẽ sở hữu ngay 1 làn da glowy, mờ thâm và trắng sáng bật tông chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng.

Green Tangerine Vita C Dark Spot Care Serum cũng từng đạt giải thưởng sản phẩm serum Vitamin C tốt nhất năm 2023 do Olive Young bình chọn. Lọ serum này ghi điểm với 2 chế phẩm “vàng” trong tự nhiên được rất nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích và tin dùng.

Đầu tiên, thành phần với hàm lượng nổi bật được chiết xuất từ quả quýt xanh chứa đến 70% Vitamin C đậm đặc giúp cải thiện và dưỡng sáng làn da từ sâu bên trong, tạo cảm giác mịn màng và tươi mát, mọng nước như trái cây mùa hè. Ngoài ra, Vitamin C có trong tinh chất còn tạo hàng rào bảo vệ thiết thực trong việc ngăn ngừa tình trạng chảy xệ, lão hóa sớm. Bên cạnh đó, thành phần Centella asiatica (rau má) cũng góp phần ngừa mụn, làm dịu cũng như phục hồi trên bề mặt da đã và đang có dấu hiệu hư tổn.

2 chiết xuất "vàng" trong "em" serum này khiến làn da trở nên trắng sáng, mịn màng và phát huy tối đa khả năng làm dịu nhẹ, phục hồi hư tổn trên khuôn mặt.

Không những vậy, sản phẩm còn có thêm sự kết hợp độc đáo của Arbutin và 4% Niacinamide giúp triệt hạ hoàn toàn các vết thâm sạm, nám da trên từng tế bào biểu bì cũng như làm se khít lỗ chân lông, hô biến làn da trở nên căng bóng. Nhờ sự phối hợp ăn ý trong từng thành phần, “em” serum này được gọi là cứu tinh cho các làn da gặp phải các tình trạng như đốm nâu, mụn mẩn, tăng sắc tố da,... bởi khả năng chống oxy hóa thần kỳ.

Serum nhà Goodal khá đa năng, vừa có khả năng làm mờ vết thâm sạm vừa tạo hàng rào bảo vệ chắn chắn cho từng lớp biểu bì trên khuôn mặt.



Không chỉ sở hữu thành tích ấn tượng nhờ công dụng thần kỳ, chai serum đình đám của nhà Goodal còn ghi điểm nhờ kết cấu dạng gel nhẹ màu vàng chanh, thẩm thấu nhanh mà không hề bết dính. “Con cưng” của làng skincare Hàn cũng gây ấn tượng nhờ mùi hương cam quýt tươi mát mỗi khi thoa lên da tạo cảm giác dễ chịu, thư giãn.

Kết cấu mỏng nhẹ, tệp vào da cùng hương chanh tươi mát cũng đủ "đốn tim" các tín đồ làm đẹp.

Hiện tại, “em” serum đang khuấy đảo cộng đồng mạng này có giá thành khoảng 630.000 VNĐ.

Nơi mua: Olive Young