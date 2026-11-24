Sự hiện diện của bà Jennifer Wicks – Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam – tại Tinh Hà “Say Hi” Concert ở Hà Nội là điểm nhấn đáng chú ý, lan tỏa sức kết nối của âm nhạc trong giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia, đồng thời tiếp thêm động lực cho Vũ trụ “Say Hi” trước chặng diễn Las Vegas, Hoa Kỳ.

Đại sứ Hoa Kỳ hòa mình cùng khán giả Thủ đô

Tại Tinh Hà "Say Hi" Concert diễn ra ở Hà Nội, đại diện DatVietVAC cùng 24 Anh Trai vinh dự đón tiếp bà Jennifer Wicks. Đại sứ trực tiếp theo dõi chương trình, hòa mình vào không khí âm nhạc sôi động cùng khán giả Thủ đô và thưởng thức những màn trình diễn của thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam.

Đại sứ Hoa Kỳ Jennifer Wicks chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện DatVietVAC và các Anh Trai tại Tinh Hà "Say Hi" Concert ở Hà Nội (Ảnh: BTC)

Sự hiện diện của Đại sứ Hoa Kỳ tại một chương trình giải trí Việt Nam tạo nên điểm giao thoa giữa âm nhạc, văn hóa và giao lưu nhân dân. Tinh thần kết nối Việt – Mỹ không chỉ thể hiện qua sự tham dự của Đại sứ, mà còn hiện diện ngay trong các nghệ sĩ và sản phẩm âm nhạc trên sân khấu.

Dấu ấn Việt – Mỹ từ nghệ sĩ đến nhà sản xuất

Một trong những điểm nhấn là sự góp mặt của Dillan Phan – nghệ sĩ người Mỹ gốc Việt, thành viên của 24 Anh Trai. Mang trong mình hai nền văn hóa, Dillan Phan đại diện cho thế hệ nghệ sĩ có khả năng kết nối những màu sắc âm nhạc và bản sắc văn hóa khác nhau.

Dấu ấn hợp tác quốc tế còn thể hiện qua hai tiết mục có sự tham gia sáng tạo của các nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ: Perfume và Giải Cứu Thế Giới.

Perfume là sản phẩm hợp tác giữa CONGB, buitruonglinh, Cody Nam Võ, Dang Hong Hai và Dylan Matthew – ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ, được biết đến qua ca khúc Love Is Gone kết hợp cùng SLANDER và từng biểu diễn tại các lễ hội âm nhạc quốc tế như Coachella, Lollapalooza, EDC Las Vegas. Tại concert, Perfume được làm mới với phần intro, outro dàn dựng riêng cho sân khấu trực tiếp, cùng khoảnh khắc buitruonglinh xuất hiện với mascot "Koalaoke" nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả.

Giải Cứu Thế Giới là màn kết hợp giữa JSOL, SƠN.K, IVAN, HYO và Softest Hard – DJ kiêm nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ gốc Việt hoạt động tại Los Angeles. Cô từng biểu diễn tại EDC Las Vegas, thực hiện các dự án âm nhạc cùng T-Pain, Kali Uchis và tham gia sản xuất ca khúc CELEBRATION của nhóm nhạc K-pop LE SSERAFIM. Trên sân khấu, bốn Anh Trai xuất hiện trẻ trung trong đồng phục học sinh, trước khi tạo bất ngờ với phần trình diễn trong trang phục màu cam lấy cảm hứng từ những người thợ điện – sự biến hóa mang đậm tinh thần sáng tạo của chương trình.

Tiết mục Giải Cứu Thế Giới tại Tinh Hà "Say Hi" Concert (Ảnh: BTC)

Từ nghệ sĩ mang hai dòng văn hóa đến những sản phẩm có sự tham gia của nhà sản xuất quốc tế, Tinh Hà "Say Hi" Concert cho thấy giao thoa văn hóa có thể được thể hiện tự nhiên qua ngôn ngữ âm nhạc. Những hợp tác này mở rộng không gian sáng tạo cho nghệ sĩ Việt, đồng thời tạo cơ hội để âm nhạc Việt Nam kết nối với mạng lưới sản xuất và thị trường âm nhạc quốc tế.

"Từ dòng nhạc pop Mỹ đến V-pop, âm nhạc kết nối chúng ta!"

Sau sự kiện, trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam (U.S. Embassy in Hanoi) đã chia sẻ về Tinh Hà "Say Hi", ghi nhận đây là một trong những chương trình âm nhạc được yêu thích tại Việt Nam, tôn vinh tài năng và sức sáng tạo của các nghệ sĩ trẻ. Bài đăng khép lại với thông điệp: "Từ dòng nhạc pop Mỹ đến V-pop, âm nhạc kết nối chúng ta!" – cho thấy vai trò của âm nhạc trong việc thúc đẩy sự thấu hiểu và giao lưu giữa các nền văn hóa, vượt qua những khác biệt về ngôn ngữ và địa lý.

Bài đăng của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam về Tinh Hà "Say Hi" (Ảnh chụp màn hình fanpage U.S. Embassy in Hanoi)

Sự quan tâm của bà Jennifer Wicks là sự ghi nhận đối với đời sống văn hóa, nghệ thuật đương đại tại Việt Nam, đồng thời là tín hiệu tích cực cho hành trình hội nhập của các sản phẩm giải trí Việt. Tiếp nối dấu ấn của Anh Trai "Say Hi" 2024, DatVietVAC tiếp tục xây dựng những chương trình mang bản sắc sáng tạo Việt và mở rộng hợp tác với nghệ sĩ, nhà sản xuất quốc tế, hướng đến đưa nội dung giải trí Việt đến gần hơn với công chúng toàn cầu.

Tiếp nối hành trình tại Las Vegas

Sau dấu ấn tại Hà Nội, Vũ trụ "Say Hi" dự kiến tiếp tục hành trình tại Las Vegas, Hoa Kỳ vào ngày 28/11/2026 với đêm diễn tại PH Live, Planet Hollywood– bước tiếp theo trong hành trình đưa V-pop và văn hóa đại chúng Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Tiết mục Thêu Hoa Dệt Gấm tại Tinh Hà "Say Hi" Concert (Ảnh: BTC)

Thông tin về DatVietVAC

Tinh Hà "Say Hi" là chương trình thực tế âm nhạc do DatVietVAC Group Holdings (DatVietVAC) sáng tạo và sản xuất. Tinh Hà "Say Hi" mùa hè 2026 đánh dấu bước chuyển mình với tham vọng mở rộng giới hạn sáng tạo và nâng tầm trải nghiệm giải trí dành cho khán giả trẻ. Không chỉ là một chương trình âm nhạc thực tế, format được nâng cấp toàn diện, hướng đến tiêu chuẩn trình diễn tiệm cận quốc tế với các màn kết hợp giàu tính đột phá và khả năng tạo hit. Với sự đầu tư từ DatVietVAC, chương trình quy tụ nghệ sĩ, khách mời và đội ngũ sáng tạo giàu năng lượng, mở ra không gian biểu diễn đa chiều, nơi các cá tính âm nhạc va chạm và tạo nên sức cộng hưởng bùng nổ.

Tinh Hà "Say Hi" đã mang đến nhiều khác biệt trong cách xây dựng chương trình, quy mô dàn nghệ sĩ tham dự nhằm mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho khán giả. Chương trình không chỉ đánh dấu bước phát triển tiếp theo của một IP giải trí thành công trên thị trường, mà còn cho thấy cách DatVietVAC đang xây dựng một hệ sinh thái IP có khả năng phát triển dài hạn.

DatVietVAC là hệ sinh thái công nghệ truyền thông giải trí vận hành dựa trên IP (tài sản trí tuệ), có khả năng chuyển hóa nội dung thành các trải nghiệm tiêu dùng đa nền tảng có thể mở rộng quy mô và thương mại hóa bền vững.

Là doanh nghiệp tiên phong theo đuổi mô hình sở hữu và khai thác IP 360 độ tại Việt Nam, DatVietVAC không vận hành theo hướng sản xuất nội dung đơn thuần hay phụ thuộc vào format quốc tế. Thay vào đó, doanh nghiệp trực tiếp sáng tạo và sở hữu IP gốc, xem nội dung là điểm khởi đầu để mở rộng sang nhiều lớp doanh thu khác nhau.

Trước Tinh Hà "Say Hi", DatVietVAC đã tạo nên các hiện tượng văn hóa âm nhạc có sức ảnh hưởng lớn giai đoạn 2024-2026 như Anh Trai "Say Hi", Em Xinh "Say Hi" và các chương trình thành công khác như 2 Ngày 1 Đêm Việt Nam, Rap Việt, The Masked Singer Vietnam…