Từ những vườn nho đến mùa hoa rực rỡ: 5 chuyến đi trong ngày tuyệt đẹp từ Sydney

Nếu đã dành vài ngày ở Sydney, đừng vội kết thúc hành trình khi đã khám phá hết những điểm nổi tiếng trong thành phố. Chỉ cần thêm một chuyến đi trong ngày, New South Wales sẽ mở ra một loạt trải nghiệm hoàn toàn mới lạ.

‏Sau khi tham quan Sydney, bạn có thể dễ dàng khởi hành đến các điểm du lịch nổi tiếng khác của New South Wales. Nơi đây sở hữu nhiều trải nghiệm hấp dẫn với thời gian di chuyển ngắn, thích hợp cho những chuyến đi về trong ngày. Đặc biệt từ tháng 9 đến tháng 11, cảnh quan New South Wales càng hấp dẫn với nhiều trải nghiệm ngoài trời. Dưới đây là 5 điểm đến đáng để cân nhắc.‏

‏Central Coast - Hòa mình vào thiên nhiên hoang dã‏

‏Với những người yêu ẩm thực và hoạt động ngoài trời, Central Coast mang đến nhiều trải nghiệm đa dạng. Du khách có thể thưởng thức hàu tươi ngay tại Sydney Oyster Farm Tour, gặp gỡ hơn 140 chú alpaca, llama tại Iris Lodge Alpacas hoặc tham gia cưỡi ngựa, chèo kayak và đi xe địa hình tại Glenworth Valley.‏

‏Nếu muốn thư thả hơn, du khách có thể thưởng thức brunch bên hồ tại Saddles Mount White, ghé Bar Botanica hoặc thử rượu vang từ nguyên liệu bản địa tại Firescreek Botanical Winery. Cuối ngày, Long Jetty là điểm dừng phù hợp để đi bộ dọc cầu tàu và ngắm hoàng hôn trên mặt hồ.‏

‏Gặp gỡ hơn 140 chú alpaca và llama siêu thân thiện tại Iris Lodge Alpacas.

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‏Trải nghiệm thưởng thức hàu tươi ngay dưới nước là một trong những hoạt động độc đáo tại Central Coast.

Hunter Valley – Một ngày giữa những vườn nho‏

‏Với những người yêu rượu vang, ẩm thực và khung cảnh miền quê, Hunter Valley là điểm dừng chân đáng để dành trọn một ngày. Là vùng sản xuất rượu vang lâu đời nhất Australia, nơi đây mang đến cơ hội thưởng thức rượu vang tại hơn 150 nhà máy rượu, dạo bước giữa những vườn nho trải dài trên các triền đồi, tận hưởng buổi dã ngoại tại Audrey Wilkinson hoặc khám phá vùng đất bằng xe điện Segway, với cơ hội bắt gặp những chú kangaroo hoang dã dọc hành trình. ‏

‏Hunter Valley thu hút du khách với những vườn nho trải dài, trải nghiệm thưởng thức rượu vang và không gian miền quê yên bình.

Nếu đến vào tháng 12, Hunter Valley Lavender Farm gây ấn tượng với những vườn hoa oải hương tím. Xe buýt iHop theo mô hình hop-on hop-off cũng giúp việc di chuyển giữa các xưởng rượu thuận tiện hơn.

‏Lạc bước giữa thung lũng oải hương – trải nghiệm không thể bỏ lỡ tại Hunter Valley vào tháng 12.

‏‏Blue Mountains – Chìm vào sắc xanh của núi rừng hùng vĩ‏

Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, Blue Mountains là một trong những điểm đến được yêu thích, đặc biệt với những du khách mong muốn hòa mình vào khung cảnh núi non hùng vĩ và tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ của vùng núi cao.‏

Echo Point là điểm dừng quen thuộc để phóng tầm mắt về dãy núi Ba Chị Em (Three Sisters). Từ đây, du khách có thể tiếp tục đến Scenic World, trải nghiệm đoàn tàu leo núi có độ dốc cao nhất thế giới và cáp treo lướt qua thung lũng.‏

Hành trình còn có thể kết hợp Leura và Katoomba, hai thị trấn nhỏ với những quán cà phê, cửa hàng độc đáo, cùng các điểm ngắm cảnh và tuyến đườn tản bộ như Elysian Rock, Wentworth Falls hay Prince Henry Cliff Walk. ‏

Với những người không muốn lái xe, Blue Mountains có thể dễ dàng tiếp cận bằng tàu hỏa từ Sydney. Blue Mountains Explorer Pass theo hình thức hop-on hop-off cũng giúp việc di chuyển giữa các điểm tham quan thuận tiện hơn.

‏Dãy núi Ba Chị Em (Three Sisters) là một trong những cảnh quan biểu tượng của Blue Mountains.

‏Southern Highlands – Mùa xuân giữa những thị trấn cổ‏

Nếu Hunter Valley gắn với những vườn nho và Blue Mountains gây ấn tượng bởi núi rừng, Southern Highlands lại mang một nhịp điệu khác với các thị trấn cổ và khung cảnh nông thôn.‏

Bowral và Berrima nổi bật với những con phố mang dấu ấn di sản, quán cà phê và cửa hàng nhỏ. Vào mùa xuân, các khu vườn càng trở nên rực rỡ, trong đó Corbett Gardens nổi bật với Tulip Time Festival thường diễn ra từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10.‏

Những trải nghiệm nông trại cũng tạo nên nét riêng cho Southern Highlands. Du khách có thể tìm hiểu về loài ong, thu hoạch và thưởng thức mật ong tươi tại Bowral Honey Farm; khám phá cách những giống nấm quý hiếm được trồng dưới lòng đất tại đường hầm Mittagong.‏

Nếu yêu thiên nhiên, Fitzroy Falls là điểm dừng đáng cân nhắc với thác nước và những tuyến đường tản bộ xuyên rừng. Khi mùa thu đến, các thị trấn và vùng nông thôn lại chuyển sang sắc vàng của cây lá, mang đến một diện mạo khác cho Southern Highlands.

Những khu vườn rực rỡ sắc hoa tạo nên sức hút riêng cho Southern Highlands vào mùa xuân.

‏Port Stephens - Tận hưởng chuỗi trải nghiệm thú vị‏

Nổi bật với cảnh quan ven biển, những đồi cát rộng lớn và hệ động vật đa dạng, Port Stephens là điểm đến dành cho những người yêu thiên nhiên và phiêu lưu. Du khách có thể ngắm cá heo quanh năm, quan sát cá voi di cư từ tháng 5 đến tháng 11.

‏Port Stephens mang đến cơ hội tuyệt vời để ngắm cá heo quanh năm và quan sát cá voi di cư

‏Một trải nghiệm đặc trưng khác là chinh phục hệ thống đồi cát duyên hải di động lớn nhất Nam Bán Cầu bằng xe 4WD, trượt cát, xe địa hình bốn bánh hoặc cưỡi lạc đà dọc bãi biển Birubi. Những người yêu động vật có thể ghé Irukandji Shark & Ray Encounters để gặp cá mập, cá đuối hoặc đến Oakvale Wildlife Park để gặp gấu koala, kangaroo.

‏Những đồi cát ven biển rộng lớn mang đến nhiều trải nghiệm phiêu lưu đặc trưng tại Port Stephens.

Bí quyết di chuyển để chuyến du ngoạn thêm trọn vẹn‏

Blue Mountains và Southern Highlands đều có thể di chuyển bằng tàu hỏa từ Sydney, phù hợp với những du khách không tự lái xe. Với Port Stephens, Hunter Valley và Central Coast, các tour trong ngày có hướng dẫn viên là lựa chọn thuận tiện để khám phá nhiều điểm nổi bật mà không cần cầm lái. ‏

Với hành trình khởi hành từ Việt Nam, Vietjet hiện kết nối trực tiếp tới nhiều điểm đến tại Australia gồm Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth và Western Sydney, mở thêm lựa chọn khi du khách thiết kế lịch trình. Tại Sydney, bạn nên chọn sân bay Kingsford Smith nếu muốn khám phá khu vực trung tâm và ven cảng. Ngược lại, nếu trọng tâm là Blue Mountains hoặc phía tây New South Wales, sân bay Western Sydney sẽ là lựa chọn lý tưởng - đặc biệt với đường bay thẳng TP.HCM – Western Sydney của Vietjet từ 09/01/2027.

‏Sydney Đường bay thẳng của Vietjet từ Việt Nam đến Sydney giúp du khách thuận tiện bắt đầu hành trình khám phá New South Wales.

‏Khi đã lên xong lịch trình, một "mẹo" nhỏ cho chuyến đi thêm thảnh thơi là hãy chủ động lựa chọn các dịch vụ tiện ích ngay từ lúc đặt vé. Nếu bạn muốn tận hưởng hành trình trọn vẹn và thư thái, hạng Deluxe là lựa chọn cực kỳ hấp dẫn với trọn gói hành lý ký gửi lên đến 40kg, suất ăn và quyền chọn chỗ ngồi yêu thích. Ngược lại, nếu ưu tiên sự linh hoạt và tối ưu chi phí cho hành trình tự túc, hạng Eco sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng. Đặc biệt, với những ai muốn nâng tầm trải nghiệm, hạng Business và SkyBoss mang đến những đặc quyền vượt trội với hành lý ký gửi lên đến 60kg và 50kg tương ứng, cùng dịch vụ ưu tiên làm thủ tục, lên máy bay và không gian ghế ngồi rộng rãi, êm ái, giúp hành trình thêm thoải mái và thuận tiện ngay từ sân bay.‏