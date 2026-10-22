Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile chiêu đãi game thủ loạt quà khủng, nổi bật với bộ đôi xe Geely EX2 tại Võ Lâm Thượng Đỉnh

Ngày 25/10 tới đây, cộng đồng Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile sẽ có dịp hội ngộ tại đại tiệc “Võ Lâm Thượng Đỉnh”, cùng gặp lại những người đồng đội thân quen và hòa mình vào không khí sinh nhật 10 tuổi với sự góp mặt của ca sĩ LAMOON, Bùi Công Nam.

Sau 10 năm cùng nhau viết nên những câu chuyện giữa chốn giang hồ, cộng đồng Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile (VLTK Mobile) sắp có dịp hội ngộ trong đại tiệc sinh nhật "Võ Lâm Thượng Đỉnh", nơi những người chơi cùng nhìn lại hành trình đã qua, gặp gỡ những tri kỷ lâu năm và đón chờ chương mới của thế giới kiếm hiệp tình duyên.

Dự kiến diễn ra ngày 25/10/2026 tại GEM Center, số 08 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, sự kiện quy tụ khoảng 500 khách mời, gồm VIP và những game thủ đã đồng hành cùng VLTK Mobile suốt một thập kỷ. Không dừng lại ở một buổi gặp mặt cộng đồng, Võ Lâm Thượng Đỉnh còn được đầu tư với loạt trải nghiệm đặc biệt, từ sân khấu trình diễn đa giác quan đến hoạt động vinh danh và những phần quà khiến người chơi mong chờ.

Hội ngộ tri kỷ, thắp sáng miền ký ức Võ Lâm

Nếu từng xuýt xoa trước màn hóa thân thành Chân Nhi của LAMOON trong TVC kỷ niệm 10 năm VLTK Mobile, game thủ sẽ có dịp gặp lại nàng "tình đầu quốc dân" ngay tại Võ Lâm Thượng Đỉnh. Lần này, LAMOON sẽ bước ra khỏi những thước phim để mang đến màn trình diễn âm nhạc trực tiếp, cùng sự góp mặt của ca sĩ, nhạc sĩ Bùi Công Nam. Sự góp mặt của hai nghệ sĩ hứa hẹn tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ, hòa quyện âm nhạc hiện đại với sắc màu kiếm hiệp tình duyên.

"Chân Nhi" LAMOON sẽ chính thức có mặt tại đại tiệc Võ Lâm Thượng Đỉnh

Bên cạnh đó, những giai điệu quen thuộc của các ca khúc "Kiếm Hiệp Tình" và "Thiên Cổ" sẽ đưa người chơi trở về với một thời tung hoành giang hồ. Với nhiều game thủ, âm nhạc không đơn thuần là phần thưởng thức tại sự kiện, mà còn gắn liền với những năm tháng cùng bang hội chinh chiến, gặp gỡ bằng hữu và lưu giữ những kỷ niệm khó quên. Khi những giai điệu ấy vang lên giữa đại tiệc sinh nhật, ký ức về thế giới Võ Lâm có lẽ sẽ lại ùa về theo một cách thật đặc biệt.

Đêm hội còn mang đến sân khấu 360 độ với hệ thống LED bao phủ, mở ra không gian trình diễn đầy mãn nhãn. Những tiết mục được dàn dựng riêng cho sự kiện sẽ đưa khán giả hòa mình vào thế giới giang hồ kỳ ảo, nơi âm nhạc, ánh sáng và những câu chuyện của cộng đồng cùng hội tụ.

Sân khấu 360 hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mãn nhãn, mãn nhĩ cho người tham gia

Điểm nhấn giàu cảm xúc là nghi lễ mừng sinh nhật 10 tuổi với hàng trăm hoa đăng cùng thắp sáng. Mang tinh thần "Vạn Hỏa Tinh Quang", hình ảnh những ngọn đèn hội tụ tượng trưng cho nhiệt huyết của từng người chơi, cùng nhau tạo nên ánh sáng rực rỡ cho hành trình đã kéo dài suốt một thập kỷ. Mỗi ngọn đèn là một dấu ấn riêng, nhưng khi cùng tỏa sáng, tất cả góp phần viết tiếp câu chuyện chung của đại gia đình Võ Lâm.

Vinh danh những dấu ấn làm nên hành trình 10 năm

Phía sau những trận chiến và cuộc hội ngộ giữa chốn giang hồ là hành trình được tạo nên bởi chính những người chơi đã gắn bó với VLTK Mobile qua nhiều năm tháng. Vì vậy, bên cạnh các hoạt động giải trí, Võ Lâm Thượng Đỉnh còn dành không gian để vinh danh và tri ân những cá nhân, cộng đồng đã góp phần tạo nên dấu ấn của tựa game.

Tại sự kiện, những người chơi nổi bật của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile sẽ được vinh danh, cùng với những game thủ đạt thành tích ấn tượng trong giải đấu Thiên Hạ Hội Võ và sự kiện Võ Lâm Tinh Tú. Mỗi thành tích là một câu chuyện về sự nỗ lực, đam mê và tinh thần gắn kết, góp phần làm nên một cộng đồng Võ Lâm đa sắc màu sau 10 năm phát triển.

Đại tiệc cũng là dịp để game thủ gặp gỡ trực tiếp Ban điều hành, lắng nghe những định hướng phát triển của VLTK Mobile trong thời gian tới và chia sẻ mong muốn, góp ý dành cho tựa game. Nhìn lại hành trình 10 năm, sức sống bền bỉ của VLTK Mobile còn được vun đắp từ nỗ lực không ngừng cải tiến, đổi mới để đáp ứng thị hiếu và nhu cầu ngày càng đa dạng của cộng đồng người chơi. Sự đồng hành và gắn kết giữa đội ngũ Nhà phát hành với game thủ chính là nền tảng để thế giới Võ Lâm không ngừng mở rộng và tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Game thủ có cơ hội mang về những chiếc xe Geely EX2 khi đến dự Võ Lâm Thượng Đỉnh

Bên cạnh những trải nghiệm giàu cảm xúc, loạt quà tặng hấp dẫn cũng là điểm nhấn đáng mong chờ tại Võ Lâm Thượng Đỉnh. Tất cả khách mời tham dự đều sẽ nhận được gói quà sinh nhật đặc biệt với nhiều phần thưởng ingame danh giá như: danh hiệu Thập Niên Nhất Kiếm, ngoại trang vũ khí Long Diệm-Nhiên Thiên, trang sức lưng Diệm Ảnh Quy Mộng, Thiên Kiếm Lệnh cùng nhiều vật phẩm giá trị khác.

Đồng thời, người tham dự còn có thể nhận thêm nhiều vật phẩm lưu niệm phiên bản giới hạn như: đèn hoa đăng, áo thun, bình nước, gối, móc khóa, lót chuột, gối kê cổ, kê tay… thông qua các hoạt động tương tác tại sảnh sự kiện.

Đặc biệt nhất, khách mời còn có thể may mắn nhận những phần thưởng cực khủng từ Tasco Auto , đó chính là cặp đôi xe ô tô điện đô thị Geely EX2 MAX và Geely EX2 PRO. Với thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt và quãng đường di chuyển lên đến 400 km mỗi lần sạc, mẫu xe được kỳ vọng trở thành người bạn đồng hành trên những hành trình gặp gỡ, tụ họp của cộng đồng.

Vô vàn quà tặng đang đợi để được trao tay các game thủ

Đáng chú ý, Võ Lâm Thượng Đỉnh sẽ lần đầu giới thiệu phiên bản đời thực của bộ ngoại trang Long Phụng Hòa Minh, lấy cảm hứng từ áo nhật bình và áo tấc. Bên cạnh cơ hội chiêm ngưỡng thiết kế đặc biệt này, khách mời còn được nhìn lại những bộ sưu tập ngoại trang từng ghi dấu ấn trong thế giới VLTK Mobile như Tiên Lạc Tinh Vân, Hồn Thiêng Đất Việt, cùng nhiều tạo hình đặc sắc khác. Khách mời tham dự còn có cơ hội sở hữu Long Phụng Hòa Minh ngay khi vật phẩm chính thức ra mắt ingame vào năm 2027, trở thành những người chơi đầu tiên trải nghiệm bộ ngoại trang này.

Với sự kết hợp giữa âm nhạc, trải nghiệm văn hóa, hoạt động tri ân và loạt phần thưởng giá trị, Võ Lâm Thượng Đỉnh hứa hẹn trở thành một trong những dấu mốc đáng nhớ của mùa sinh nhật 10 tuổi VLTK Mobile. Bởi sau tất cả, điều khiến một thế giới giang hồ tiếp tục giữ sức hút không chỉ nằm ở những trận chiến hay vật phẩm quý hiếm, mà còn ở những người bạn đã gặp, những câu chuyện đã viết và những mối duyên vẫn bền bỉ theo năm tháng.

Ngày 25/10 tới đây, những tri kỷ của giang hồ Võ Lâm sẽ lại có dịp tề tựu, cùng thắp sáng bầu trời sinh nhật và viết tiếp hành trình "Thập Niên Duyên Ngộ - Vạn Hỏa Tinh Quang".

Cùng theo dõi những thông tin mới nhất về "Võ Lâm Thượng Đỉnh" và chuỗi hoạt động mừng sinh nhật 10 tuổi của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile tại: https://vltkm.vnggames.com/sinh-nhat-10-tuoi

Lưu ý: Game dành cho lứa tuổi 18+

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