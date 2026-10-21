BST UNIQLO F.RISSO 2026 “gây sốt” với loạt thiết kế len mới, chính thức mở bán từ ngày 30/10

UNIQLO - thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản - tiếp tục bắt tay cùng nhà thiết kế Francesco Risso trong Bộ sưu tập (BST) “UNIQLO F.RISSO” 2026, chính thức mở bán từ ngày 30/10.

Nếu BST Mùa Hè 2026 gây chú ý với tinh thần sáng tạo khác biệt, lần hợp tác thứ hai này tiếp tục ghi dấu bằng những thiết kế len chủ đạo mang đậm dấu ấn của Risso: ngôn ngữ thiết kế phóng khoáng, tinh nghịch kết hợp cùng phom dáng hiện đại và bảng màu nổi bật.

Chia sẻ về BST lần này, NTK Francesco Risso cho biết: "Công nghệ luôn tạo được sức hút riêng, nhưng điều thú vị nhất là công nghệ có thể mở ra những trải nghiệm mới mẻ, đặc biệt. Chúng tôi sử dụng các thiết bị máy móc hiện đại để tạo nên trang phục len không đường may, mang đến cho người mặc cảm nhận vừa ngẫu hứng, vừa sâu sắc, và không kém phần mộc mạc, gần gũi như các sản phẩm được làm thủ công. Trước đây, chất liệu được xử lý khéo léo để bề mặt luôn còn lưu giữ dấu ấn của quá trình sáng tạo thủ công, khi đó, mỗi chi tiết dù không hoàn hảo lại chính là "ký hiệu" độc bản của người thợ. Tôi muốn tái hiện cảm giác đó thông qua các kỹ thuật sản xuất tiên tiến nhất, để mỗi trang phục đều truyền tải cảm hứng theo cách hiện đại, khác biệt. Chính sự đối nghịch giữa độ chính xác tuyệt đối của máy móc và vẻ đẹp nguyên bản dệt nên từ bàn tay con người là điều làm nên sức hút cho BST lần này."

Sinh ra tại Ý, nhà thiết kế Francesco Risso đã tu nghiệp chuyên ngành thời trang tại Florence, New York và London.

Thiết kế len dệt 3D cải tiến đa dạng với các lựa chọn gam màu tươi vui và phom dáng độc đáo

Với chủ đề "Cảm hứng cho những giấc mơ" (Made for Dreaming), BST giới thiệu các thiết kế phi giới tính được lấy cảm hứng từ trang phục len mang âm hưởng hoài cổ, nổi bật với kỹ thuật phối màu hai tông ấn tượng thể hiện cá tính của người mặc. Các thiết kế mang lại cảm giác mềm mại cùng phom dáng được định hình độc đáo nhờ ứng dụng công nghệ dệt 3D - toàn bộ trang phục được dệt liền mạch tạo thành một chỉnh thể thống nhất, tinh tế.

Bên cạnh các mẫu áo len cổ lọ, cổ lửng (mock neck) và áo polo sử dụng chất liệu len pha Merino siêu mịn, nổi bật với đặc tính mỏng nhẹ nhưng có khả năng giữ ấm vượt trội, BST còn mang đến các thiết kế len cổ chữ V và cổ thuyền với độ phồng tự nhiên. Ngoài ra, BST còn giới thiệu các mẫu phụ kiện như tất và mũ len ứng dụng công nghệ HEATTECH - điểm nhấn hoàn hảo giúp hoàn thiện tủ đồ mùa đông.

Khám phá ngay BST UNIQLO F.RISSO tại đây.