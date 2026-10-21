Bose ra mắt bộ đôi tai nghe mở, loa TV Speaker 2 và tai nghe chống ồn mới

Bose công bố đợt ra mắt sản phẩm quy mô lớn dịp cuối năm nhằm nâng tầm trải nghiệm giải trí trong mọi khoảnh khắc cuộc sống.

Tâm điểm là hai sản phẩm hoàn toàn mới, tai nghe mở thể thao Bose Sport Open Earbuds và tai nghe chống ồn có dây Bose Noise Cancelling Wired Earbuds, cùng với thế hệ thứ hai của dòng tai nghe mở đình đám Bose Ultra Open Earbuds, mẫu loa thanh nhỏ gọn Bose TV Speaker 2, và các bộ sưu tập màu sắc giới hạn đầy cá tính. Các mẫu tai nghe Open Earbuds cùng loa TV Speaker 2 sẽ chính thức có mặt tại Việt Nam từ ngày 16.10.2026. Tai nghe Bose Noise Cancelling Wired Earbuds dự kiến ra mắt vào tháng 11, trong khi các bộ sưu tập màu giới hạn sẽ lần lượt được trình làng từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay. Các sản phẩm được trưng bày và phân phối tại các Bose Store cũng như các đại lý uỷ quyền của Bose.

Nâng tầm âm thanh mở với Bose Sport Open Earbuds và Ultra Open Earbuds 2

Dòng tai nghe mở (open-ear) giúp người dùng thưởng thức âm nhạc mà vẫn kết nối với thế giới xung quanh, nhờ công nghệ OpenAudio đột phá từ Bose, kết hợp cùng công nghệ lọc âm SpeechClarity tăng cường bởi AI để các cuộc gọi luôn rõ ràng trong mọi môi trường.

Bose Sport Open Earbuds được chế tác tối ưu cho thể thao với thiết kế kẹp tai cùng lớp phủ silicon mềm mại bám chắc cả khi vận động mạnh. Tai nghe đạt chuẩn IP54 kháng mồ hôi và bụi, nút bấm vật lý nhám dễ thao tác và thời lượng pin lên đến 7 giờ, thêm 22 giờ từ hộp sạc. Sản phẩm có giá 4.990.000 VNĐ.

Bose Sport Open Earbuds

Bose Ultra Open Earbuds 2 được chế tác thời trang với nắp kim loại vát góc nổi bật, chiếc tai nghe mở hàng đầu của Bose nay được nâng cấp toàn diện với âm trầm sâu hơn và âm lượng lớn hơn, bổ sung Chế độ Điện ảnh (Cinema Mode) hỗ trợ bởi Bose TrueSpatial tạo ra âm thanh không gian sống động. Tai nghe hỗ trợ Snapdragon Sound aptX Adaptive, pin lên tới 9 giờ (thêm 19,5 giờ từ hộp sạc không dây). Sản phẩm có giá 7.890.000 VNĐ.

Bose Ultra Open Earbuds 2

Trải nghiệm điện ảnh tại gia đơn giản cùng Bose TV Speaker 2

Bose TV Speaker 2 mang đến giải pháp nâng cấp âm thanh TV dễ dàng chỉ với một cáp HDMI. Các loa góc nghiêng giúp âm thanh lan tỏa tự nhiên, trong khi loa tweeter trung tâm và chế độ Hội thoại (Dialogue Mode) đảm bảo lời thoại nhân vật luôn rõ nét. Loa có thiết kế nhỏ gọn, hỗ trợ kết nối Bluetooth phát nhạc không dây từ thiết bị di động và có thể nâng cấp thêm loa trầm Bose. Sản phẩm có giá 7.990.000 VNĐ.

Bose TV Speaker 2

Bose Noise Cancelling Wired Earbuds - sự trở lại ấn tượng của tai nghe có dây

Đón đầu xu hướng nghe nhạc có dây đang trở lại mạnh mẽ, Bose ra mắt tai nghe Bose Noise Cancelling Wired Earbuds kết nối trực tiếp qua cổng USB-C để nghe nhạc mà không cần sạc pin hay kết nối Bluetooth, kể cả khi sử dụng tính năng chống ồn chủ động. Tai nghe hỗ trợ phát nhạc lossless 24-bit/48kHz với độ trễ cực thấp, tích hợp công nghệ Bose QuietControl 3 chế độ: Yên tĩnh (Quiet), Nhận biết (Aware) và Tắt ANC (ANC Off). Cáp tích hợp bộ điều khiển, đệm silicon mềm mại và chuẩn kháng nước IPX4 biến đây thành phụ kiện thiết yếu cho lối sống hiện đại.

Tai nghe đã cháy hàng chỉ sau 2 ngày đặt hàng trước tại Mỹ hôm 28.09, dự kiến sẽ ra mắt Việt Nam tháng 11 với mức giá 2.590.000 VNĐ.

Bose Noise Cancelling Wired Earbuds

Bứt phá phong cách với các Bộ Sưu Tập Màu Giới Hạn

Không chỉ cải tiến công nghệ, Bose còn giới thiệu loạt bộ sưu tập màu sắc thời trang mới, dự kiến từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2026.

Nâu Ca Cao Anh Đào (Cherry Chocolate) & Xanh Ô-liu (Olive Green): Áp dụng cho Ultra Headphones 2 và Ultra Open Earbuds 2, tôn lên cá tính và tăng thêm hương vị ngọt ngào cho âm nhạc của bạn.

BST Nâu Cao Cao và Xanh Ô-liu

Duyên Hải (Coastal Collection): Mang lại sự tươi mát của những con sóng bạc đầu và bầu trời trong xanh. Áp dụng cho QuietComfort Headphones 2 (Kem Vani/Xanh Băng) và Sport Open Earbuds (Xanh Băng, Xanh Duyên Hải).

Hồng Phấn (Sky Pink): Phủ lên QuietComfort Headphones 2 và Ultra Open Earbuds 2 sắc màu rực rỡ của bầu trời hoàng hôn đang chuyển mình từ hồng sang cam sáng, mang lại nguồn năng lượng ấm áp đầy cảm hứng.

BST Hồng Phấn

Thông tin chi tiết về sản phẩm và chương trình ưu đãi, vui lòng truy cập https://bosebyupsv.com/ .

Giới thiệu tập đoàn Bose

Bose là đơn vị tiên phong toàn cầu trong đổi mới sáng tạo âm thanh với hơn 60 năm lịch sử, hoạt động với niềm tin âm thanh có sức mạnh thay đổi cách con người kết nối với thế giới. Nghiên cứu tiên phong, kỹ thuật xuất sắc và thấu hiểu sâu sắc, Bose đã tạo ra các công nghệ mang lại những trải nghiệm phi thường. Sở hữu các thương hiệu nổi tiếng như Bose, McIntosh và Sonus faber, công ty mang đến các giải pháp âm thanh cao cấp, sang trọng dành cho gia đình, di động và trên xe hơi. Bose không ngừng kiến tạo những phương thức mới giúp mọi người trên toàn thế giới gắn kết, được truyền cảm hứng và hòa mình vào cuộc sống qua sức mạnh của âm thanh.