“Một mét vuông, mười nàng thơ” trên đường chạy VPBank giữa mùa thu Hà Nội

Không chỉ có những màn phá kỷ lục, VPBank Hanoi International Marathon 2026 còn gây chú ý bởi dàn runner nữ đầy năng lượng. Từ nhà vô địch marathon, những gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội đến các nữ runner phong trào, tất cả cùng tạo nên những lát cắt trẻ trung giữa mùa thu Hà Nội.

‏Từ 1h30 sáng 18/10, khu vực Hồ Hoàn Kiếm đã sáng đèn và đông kín những bước chân chờ xuất phát. Hơn 11.000 vận động viên đến từ 38 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia VPBank Hanoi International Marathon 2026 ở 4 cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Giữa tiết trời thu tạnh ráo, những nữ runner với đủ màu áo góp phần tạo nên một buổi sáng đặc biệt của Hà Nội.‏

‏Tâm điểm chuyên môn của đường chạy nữ thuộc về Phạm Thị Hồng Lệ. Cựu tuyển thủ quốc gia cán đích cự ly 42km sau 2 giờ 47 phút 52 giây, bảo vệ thành công chức vô địch năm thứ hai liên tiếp. Thành tích mới nhanh hơn gần 6 phút so với chính kỷ lục 2 giờ 53 phút 57 giây cô lập tại VPIM 2025.‏

‏Giải chạy còn có sự góp mặt của rất nhiều "chân chạy" nổi tiếng. Trang Nguyễn mang đúng tinh thần "đi chạy nhưng ảnh vẫn phải đẹp" khi cán đích trong trạng thái đầy năng lượng. Cô hào hứng chia sẻ mình có thể sẽ "lụy race cả tháng", đặc biệt mê thiết kế áo và huy chương năm nay. "Tận hưởng trọn vẹn mùa thu Hà Nội rồi", Trang viết sau khi hoàn thành đường chạy VPIM 2026.‏

‏"Thu nào cũng dating với giải chạy" là cách Hà Kim gọi cuộc hẹn quen thuộc của mình với những cung đường mùa thu. Với VPIM, một buổi chạy không chỉ tính bằng số kilomet mà còn bằng những khoảnh khắc được đi giữa Hà Nội lúc thành phố còn chưa hoàn toàn thức giấc.‏

‏"Huy chương VPBank năm nay đẹp quá" - Võ Thảo dành lời khen ngắn gọn cho món quà mà runner nhận được sau vạch đích. Mùa giải 2026 sử dụng ngôn ngữ đồ họa Pixel Art cùng sắc xanh neon, mang đến diện mạo trẻ hơn cho thông điệp "Hanoi Vibes – The City Moves".‏

‏Một "nàng thơ" khác là Hà Mio cũng dành nhiều lời khen cho VPIM 2026 sau khi hoàn quãng đường của mình. Cô mô tả đây là một mùa giải "quá tuyệt vời" và đặc biệt ấn tượng với năng lượng của cộng đồng runner trên đường chạy. Năm nay, hơn 200 câu lạc bộ chạy bộ tham gia VPIM - con số đông nhất trong lịch sử giải.‏

‏Trước giờ chạy, Phạm Thu Hà còn lo mình không thể hoàn thành 10 km. Nhưng sau vạch đích, cô vẫn "tung ta tung tăng". "Lần đầu tiên làm chuyện ấy với VPIM", cô dí dỏm kể về trải nghiệm của mình.‏

‏Sau 5 tháng, Trần Duyên - gương mặt quen thuộc trong cộng đồng marathon - chính thức trở lại đường đua 21 km. Sự góp mặt của những runner nhiều kinh nghiệm như Duyên cùng hàng nghìn chân chạy phong trào cho thấy một sắc thái riêng của VPIM: nơi người chạy thành tích và người chạy vì trải nghiệm có thể cùng chia sẻ một đường đua.‏

‏Nhiều nữ runner đến VPIM đơn giản vì muốn thử một cự ly mới, lập PR hay có một buổi sáng thật khác với Hà Nội. Và chính những gương mặt ấy tạo nên phần đông nhất, cũng gần gũi nhất của một giải chạy cộng đồng.‏

‏Một trong những trải nghiệm đặc biệt nhất của VPIM 2026 nằm ở chính cung đường. Runner được đi qua hơn 30 danh thắng và công trình biểu tượng của Hà Nội. Riêng cự ly 42km kết nối Hồ Gươm, Hồ Tây, Hồ Thiền Quang, Hoàng thành Thăng Long, Cột cờ Hà Nội cùng ba cây cầu Long Biên, Nhật Tân và Đông Trù trên cung đường đạt chuẩn quốc tế AIMS.‏

‏Sau những kilomet căng sức, vạch đích trở thành nơi những nữ runner bật cười, ôm nhau hoặc tranh thủ lưu lại tấm ảnh cùng huy chương. Dọc hành trình, 10 trạm cổ vũ từ các câu lạc bộ liên tục "tiếp lửa", biến cuộc đua cá nhân thành một ngày hội cộng đồng giữa lòng thành phố.‏

‏VPIM 2026 là mùa giải thứ bảy liên tiếp, đồng thời là sự kiện chạy bộ thứ 20 trong hành trình VPBank phát triển phong trào thể thao cộng đồng, đã thu hút tổng cộng hơn 140.000 lượt người tham gia. Năm nay, câu chuyện mang tên "Hanoi Vibes - The City Moves" - Hà Nội chuyển động theo hàng nghìn nhịp chân, trong đó có rất nhiều "bóng hồng" rạng rỡ giữa mùa thu.‏