Gunny Mobi chính thức hợp tác Cosmos Bear, gây sốt cộng đồng Gunner với diện mạo cực đáng yêu

Sự xuất hiện của bộ tứ Cosmos Bear gồm Iris, Pinky, Jasmine và Daisy mang đến làn gió mới cho Gunny Mobi với tạo hình đáng yêu, cá tính riêng biệt cùng những người bạn thú cưng ngộ nghĩnh.

Trong đấu trường Gunny Mobi, mỗi Gunner đều đã từng phải trải qua những ngày đầu bỡ ngỡ với việc tính góc bắn, hướng gió, đường đạn,... trước khi tự tin thả những quả siêu cao ngay thẳng đầu, hay combo x2, x3 sát thương cùng chiêu POW dũng mãnh kết liễu kẻ địch, từng trải nghiệm đều góp phần tạo nên dấu ấn của người chơi.

Hành trình từ "gà mờ" thành "huyền thoại" chắc chắn sẽ thêm phần thú vị khi có những người bạn đồng hành đáng yêu. Chính lẽ đó, Gunny Mobi chính thức hợp tác cùng IP COSMOS, hứa hẹn tô điểm cho hành trình ấy trở nên nhiều màu sắc hơn.

Bộ tứ bạn đồng hành trên hành trình từ "gà mờ" đến "huyền thoại"

Điểm nhấn của IP COSMOS là bộ tứ Cosmos Bear gồm Iris tinh nghịch, Pinky ngọt ngào, Jasmine cá tính và Daisy dịu dàng. Mỗi cô nàng sở hữu ngoại hình, sở thích và người bạn thú cưng riêng, mang đến nhiều lựa chọn thú vị cho cộng đồng Gunner.

Iris nổi bật với tính cách "nghịch là nghề, cà khịa là đam mê", luôn mang đến nguồn năng lượng vui nhộn. Đồng hành cùng cô nàng là Bibi - bé thú cưng chuyên gia quậy ké. Với sở thích phấn má và câu nói "Đánh má trước, đánh giá sau", Iris tạo dấu ấn bằng nét tinh nghịch khó lẫn.

Pinky lại gây ấn tượng bởi vẻ ngoài ngọt ngào nhưng cá tính có phần nóng nảy. Được ví như "công chúa hệ combat", cô nàng đồng hành cùng Ponpon đáng yêu, yêu thích tông hồng và son bóng. Phương châm của Pinky là: "Đáng yêu là lợi thế, biết canh góc nữa thì bá khí luôn."

Trong khi đó, Jasmine đại diện cho sự tự tin, quyết đoán và bản lĩnh lãnh đạo. Cô nàng yêu thích nước hoa, sở hữu người bạn thú cưng thông minh Lumi và luôn tin rằng: "Mọi chuyện sẽ ổn khi tôi ổn". Đặc biệt, Jasmine có chỉ số +16, cao nhất trong nhóm Cosmos Bear.

Khép lại bộ tứ là Daisy với nét dịu dàng, ấm áp và tinh thần yêu đời. Đồng hành cùng cô nàng là Mochi – bé thú cưng nhạy cảm. Câu nói "Hôm nay em bận yêu đời, hẹn anh hôm nào chúng mình Gunny Mobi" cũng thể hiện rõ nét tính cách của Daisy. Cùng với Iris và Pinky, Daisy sở hữu chỉ số +13, thuộc nhóm chỉ số cao trong Gunny Mobi. Sự khác biệt về diện mạo và cá tính của bốn cô nàng hứa hẹn giúp mỗi Gunner tìm được người bạn đồng hành yêu thích.

Loạt cập nhật hấp dẫn trong phiên bản mới

Nhằm mang đến nhiều hơn sự cạnh tranh, Gunny Mobi cho ra mắt hoạt động Đấu Trường Đỉnh Cao, tính năng trọng tâm trong phiên bản mới của Gunny Mobi. Được mở khi nhân vật đạt cấp 16, đấu trường sử dụng cơ chế chiến đấu tự động đồng bộ: hệ thống mô phỏng hành động của người chơi và tính toán kết quả trận đấu. Thắng hoặc thua sẽ làm thay đổi số cúp, từ đó quyết định thứ hạng của mỗi Gunner. Hệ thống xếp hạng trải dài từ Đồng, Bạc, Vàng, Kim Cương, Cao Thủ, Đại Cao Thủ đến Huyền Thoại, tạo nên những cột mốc để người chơi hướng tới trong quá trình chinh phục.

Phiên bản mới còn bổ sung Pet Phụ, mở rộng cách xây dựng sức mạnh cho nhân vật. Ngoài thú cưng đang sử dụng, người chơi có thể thiết lập tối đa 5 Pet Phụ. Mỗi Pet Phụ được thiết lập thành công sẽ đóng góp 20% giá trị thuộc tính của thú cưng đó cho nhân vật, bao gồm thuộc tính cơ bản, thuộc tính trang bị và thuộc tính tư chất.

Một nội dung đáng chú ý khác là hệ thống Búp Bê, mở khi nhân vật đạt cấp 16. Người chơi có thể thu thập mảnh Búp Bê thông qua các sự kiện để kích hoạt Búp Bê tương ứng. Sau khi kích hoạt, mỗi Búp Bê sở hữu một thiên phú thuộc tính và Gunner có thể sử dụng vật liệu nâng cấp để thử tăng giá trị thiên phú. Ngoài ra, người chơi có thể sử dụng mảnh Búp Bê để tăng cấp, với các mốc mỗi năm cấp mở thêm một thiên phú thuộc tính. Cơ chế này bổ sung một hướng phát triển để Gunner từng bước hoàn thiện nhân vật trong quá trình trải nghiệm.

Ngoài ra, phiên bản mới còn có thêm thời trang, vũ khí và các nội dung tối ưu trải nghiệm. Những cập nhật này tiếp tục làm phong phú đấu trường Gunny Mobi, kết hợp giữa nhu cầu thể hiện phong cách cá nhân và hành trình nâng cấp sức mạnh.

Sự xuất hiện của IP COSMOS mang đến cho cộng đồng Gunner bộ tứ nhân vật với bốn phong cách riêng, từ tinh nghịch, ngọt ngào đến cá tính và dịu dàng. Mỗi cô nàng đều có người bạn thú cưng cùng những chi tiết nhận diện riêng, tạo thêm lý do để người chơi khám phá và lựa chọn hình mẫu mình yêu thích.

Thông tin chi tiết về chuỗi sự kiện ra mắt IP COSMOS, thời gian diễn ra và phần thưởng cần được cập nhật theo thông báo chính thức của Gunny Mobi. Gunner có thể theo dõi các kênh truyền thông chính thức của trò chơi để không bỏ lỡ những hoạt động trong phiên bản mới.

Xem thêm thông tin về Gunny Mobi tại đây:

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