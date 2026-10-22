LOTTE Career UNI-verse 2026 diễn ra từ ngày 21 đến 23/10 tại 5 trường đại học ở Hà Nội, với sự tham gia của 8 doanh nghiệp thành viên thuộc nhiều lĩnh vực, mang đến cho sinh viên ở nhiều trường đại học có cơ hội tìm hiểu ngành nghề, tiếp cận thông tin tuyển dụng và trải nghiệm không gian phỏng vấn trực tiếp.

‏Ngày 21/10, Tập đoàn LOTTE khởi động ngày hội hướng nghiệp LOTTE Career UNI-verse 2026 tại Trường Đại học FPT. Sau điểm mở đầu này, chương trình tiếp tục diễn ra tại 4 trường đại học khác trên địa bàn Hà Nội, gồm Trường Đại học Ngoại thương (FTU), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB-VNU), trong khuôn khổ chuỗi sự kiện từ ngày 21 đến 23/10/2026. ‏

‏Chương trình tạo điều kiện để doanh nghiệp gặp gỡ ứng viên tiềm năng, góp phần kết nối nhu cầu tuyển dụng với nguồn nhân lực trẻ.

Chương trình hướng đến đông đảo sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm thứ ba, năm thứ tư có nhu cầu tìm hiểu cơ hội thực tập, việc làm và định hướng nghề nghiệp trước khi tốt nghiệp. Thông qua việc tổ chức trực tiếp tại các trường đại học, LOTTE đưa thông tin về doanh nghiệp và nhu cầu tuyển dụng đến gần hơn với sinh viên.‏

‏8 doanh nghiệp thành viên thuộc tập đoàn LOTTE kết nối trực tiếp với sinh viên‏

‏Tham gia LOTTE Career UNI-verse 2026 có 8 doanh nghiệp thành viên thuộc Tập đoàn LOTTE tại Việt Nam, gồm LOTTE Properties Hanoi, LOTTE Property & Development Vietnam, LOTTE Department Store Vietnam, LOTTE Hotel Hanoi, L7 West Lake Hanoi by LOTTE Hotels, LOTTE Innovate Vietnam, LOTTE World Vietnam và Daehong Communications Vietnam.‏

‏Các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, bán lẻ, khách sạn, công nghệ, truyền thông và giải trí. Sự tham gia của các đơn vị thuộc nhiều lĩnh vực tạo điều kiện để sinh viên tìm hiểu về hoạt động kinh doanh, môi trường làm việc và những vị trí nghề nghiệp khác nhau trong hệ sinh thái LOTTE.‏

‏Bà Thái Phương Thảo - Trưởng phòng Nhân sự LOTTE Department Store trong phiên chia sẻ tại sự kiện

Chia sẻ tại chương trình, bà Thái Phương Thảo, Trưởng phòng Nhân sự ‏ ‏LOTTE Department Store,‏ ‏ nhấn mạnh ngày hội là dịp để các doanh nghiệp thành viên tiếp cận sinh viên, giới thiệu về lĩnh vực hoạt động và tìm kiếm những ứng viên trẻ có tiềm năng.‏

‏Bà Nguyễn Ngọc Diệp - Phó Giám đốc Nhân sự khách sạn L7 West Lake Hanoi by LOTTE Hotels chia sẻ với sinh viên

‏Bà Nguyễn Ngọc Diệp - Phó Giám đốc Nhân sự khách sạn L7 West Lake Hanoi by LOTTE Hotels cũng cho biết: ‏‏"Chúng tôi tin rằng mỗi tài năng trẻ đều có tiềm năng tạo nên những giá trị khác biệt khi được trao cơ hội và có định hướng phù hợp. LOTTE Career UNI-verse 2026 là dịp để các doanh nghiệp thuộc tập đoàn gặp gỡ những ứng viên giàu nhiệt huyết, chia sẻ về ngành và cùng tìm kiếm các nhân tố tạo nên những đột phá trong tương lai".‏

‏Bên cạnh các quầy thông tin doanh nghiệp, chương trình tổ chức những phiên chia sẻ trên sân khấu chính tại mỗi trường. Đại diện các công ty thành viên giới thiệu về môi trường làm việc, trao đổi kinh nghiệm thực tế và cung cấp thông tin về nghề nghiệp để sinh viên có thêm cơ sở lựa chọn công việc phù hợp.‏

‏Đại diện các công ty thuộc tập đoàn LOTTE trong phiên chia sẻ hướng nghiệp cho sinh viên

‏Hoạt động phỏng vấn thử (Mock Interview) cũng được tổ chức xuyên suốt ngày hội. Tại đây sinh viên có cơ hội thực hành kỹ năng phỏng vấn, làm quen với quy trình tuyển dụng và tìm hiểu yêu cầu đối với ứng viên tại các doanh nghiệp thành viên của LOTTE.‏

‏Hoạt động phỏng vấn thử trực tiếp với doanh nghiệp được diễn ra xuyên suốt 3 ngày sự kiện

‏Ngoài các hoạt động hướng nghiệp, sinh viên được tham gia hành trình trải nghiệm thông qua thẻ hành trình, khám phá các quầy doanh nghiệp, tích điểm và nhận những đặc quyền tại sự kiện. Các hoạt động tương tác gồm xem tarot miễn phí với chủ đề vận may nghề nghiệp, chơi Kahoot tìm hiểu về LOTTE Group và nhận quà.‏

‏Các hoạt động trải nghiệm thú vị, gần gũi với giới trẻ

‏LOTTE tiếp tục đầu tư phát triển nguồn nhân lực sau 30 năm tại Việt Nam‏

‏Năm 2026 đánh dấu 30 năm Tập đoàn LOTTE phát triển tại thị trường Việt Nam. Sau Hàn Quốc và Nhật Bản, Việt Nam là thị trường quan trọng thứ ba của tập đoàn. Trong định hướng hoạt động tại Việt Nam, doanh nghiệp xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong những nội dung trọng tâm bên cạnh việc tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược.‏

‏Chia sẻ về hành trình phát triển nguồn nhân lực trẻ, đại diện các công ty thuộc tập đoàn LOTTE nhấn mạnh vai trò của hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp và sinh viên trong quá trình định hướng nghề nghiệp.‏

‏Bà Thái Phương Thảo cũng bày tỏ: ‏"Sau 30 năm có mặt tại Việt Nam, LOTTE luôn tin rằng con người là tài sản quý giá nhất. LOTTE Career UNI-verse 2026 sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp, nhà trường và sinh viên, giúp các em hiểu rõ ngành nghề, tự tin định hướng nghề nghiệp và sẵn sàng hơn khi chính thức bước chân vào thị trường lao động đang đầy thách thức và biến động như hiện tại".‏

‏Bà Nguyễn Ngọc Diệp cũng chia sẻ thêm, LOTTE Career UNI-verse 2026 tiếp nối LOTTE Global Job Fair 2025, sự kiện tuyển dụng quy mô tập đoàn đầu tiên tại Việt Nam, từng thu hút hơn 1.000 ứng viên đăng ký và mang đến gần 300 cơ hội việc làm. Nếu chương trình năm 2025 được tổ chức theo hình thức ngày hội tuyển dụng quy mô tập đoàn, hoạt động năm nay được triển khai trực tiếp tại khuôn viên 5 trường đại học ở Hà Nội.‏

‏Tham gia ngày hội tại Trường Đại học FPT, Nguyễn Phương Thảo, sinh viên năm cuối, cho biết đến sự kiện để tìm hiểu thêm về các lĩnh vực kinh doanh và cơ hội tuyển dụng của LOTTE. Theo Thảo, sự yêu thích đối với không gian tại các trung tâm thương mại và thủy cung thuộc hệ sinh thái LOTTE là một trong những lý do khiến cô quan tâm đến chương trình.‏

‏"Em muốn tìm hiểu thêm về các lĩnh vực hoạt động của LOTTE cũng như những vị trí tuyển dụng tại tập đoàn. Hiện đang là sinh viên năm cuối, em hy vọng có thể tiếp cận những cơ hội việc làm phù hợp với bản thân và định hướng nghề nghiệp trong thời gian tới"‏ ‏, Phương Thảo chia sẻ. ‏

‏Thông qua LOTTE Career UNI-verse 2026, tập đoàn hướng đến nâng cao thương hiệu nhà tuyển dụng, tăng cường kết nối với các trường đại học và hỗ trợ sinh viên tiếp cận thông tin nghề nghiệp ngay trong quá trình học tập. Chương trình đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp gặp gỡ ứng viên tiềm năng, góp phần kết nối nhu cầu tuyển dụng với nguồn nhân lực trẻ.‏