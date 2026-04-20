Từ ngày mai, nhiều ngân hàng dừng chuyển khoản nhanh trên 500 triệu đồng

Loạt ngân hàng như SHB, Eximbank, TPBank và VPBank đã phát đi thông báo dừng cơ chế tự động tách lệnh chuyển khoản liên ngân hàng trên 500 triệu đồng, nhằm tuân thủ quy định mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo thông báo từ Eximbank, kể từ 21/4, các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng vượt 500 triệu đồng sẽ chỉ được xử lý theo luồng thông thường. Trên các ứng dụng ngân hàng số, hệ thống sẽ không còn tự chia giao dịch thành nhiều món nhỏ để chuyển nhanh qua Napas như trước.

Trước đây, nhiều ngân hàng áp dụng tính năng “tách lệnh chuyển tiền nhanh 24/7”, trong đó hệ thống tự động chia khoản chuyển trên 500 triệu đồng thành nhiều giao dịch nhỏ hơn, phổ biến là 450 triệu đồng và phần còn lại. Nhờ đó, tiền có thể đến tài khoản thụ hưởng ngay lập tức, kể cả ban đêm hoặc ngày nghỉ.

Một số ngân hàng từng thu phí khoảng 10.000 đồng cho mỗi lần tách lệnh, nhưng phần lớn đã miễn phí trong thời gian gần đây.

Việc dừng tính năng này xuất phát từ Thông tư sửa đổi về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, có hiệu lực từ tháng 11/2025. Theo quy định, giá trị tối đa của một lệnh thanh toán bằng đồng Việt Nam qua Hệ thống bù trừ điện tử của Ngân hàng Nhà nước không được vượt quá 500 triệu đồng.

Với các khoản chuyển vượt ngưỡng này, ngân hàng sẽ phải chuyển sang luồng thanh toán thông thường, thời gian xử lý tối thiểu khoảng 4 giờ. Nếu giao dịch phát sinh ngoài giờ hành chính, tiền có thể được ghi có vào ngày làm việc tiếp theo.

Điều này đồng nghĩa, nếu khách hàng chuyển khoản trên 500 triệu đồng vào tối thứ Sáu, người nhận tại một số ngân hàng có thể phải chờ đến thứ Hai mới nhận được tiền.

Các ngân hàng khuyến nghị khách hàng có nhu cầu chuyển tiền gấp nên chủ động chia nhỏ giao dịch thành nhiều khoản dưới 500 triệu đồng để tiếp tục sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7.