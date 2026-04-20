Công an cảnh báo tới người dân sử dụng hộ chiếu, CCCD đi mua ngoại tệ vì mục đích sau

Theo công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, giá mua ngoại tệ trên thị trường tự do cao hơn so với giá bán của các Tổ chức tín dụng. Việc chênh lệch trên dẫn đến tình trạng một số cá nhân, tổ chức lợi dụng chính sách của Nhà nước trong việc mua ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại nhằm trục lợi.

Mới đây, Phòng An ninh kinh tế, CATP Hà Nội đã phát hiện 02 đối tượng có hoạt động thuê người có hộ chiếu đi mua ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố. Sau đó, các đối tượng bán ngoại tệ ở thị trường “chợ đen” để hưởng chênh lệch tỷ giá với tiền công từ 1.000.000 đồng - 1.200.000 đồng/ngày.

Những người được thuê cần cung cấp cho các đối tượng thông tin căn cước, hộ chiếu để các đối tượng làm hồ sơ mua ngoại tệ. Sau đó các đối tượng thống nhất thời gian và địa điểm để dẫn người được thuê đi đến các ngân hàng mua ngoại tệ. Khi đã mua được ngoại tệ, những người được thuê sẽ chuyển số ngoại tệ mua được cho các đối tượng để đi bán tại thị trường “chợ đen” nhằm hưởng chênh lệch tỷ giá.

Thông tin thuê người đi mua ngoại tệ được đăng tải trên mạng xã hội

Hành vi của các đối tượng có liên quan đến hoạt động mua, bán ngoại tệ trái phép, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng hoặc xử lý hình sự.

Trước tình hình trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Chỉ được mua, bán ngoại tệ tiền mặt tại các tổ chức được cấp phép và sử dụng đúng theo mục đích (du lịch, học tập, chữa bệnh, thăm viếng…)

- Không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, dữ liệu sinh trắc học hoặc gửi ảnh CCCD/CMND, Hộ chiếu, hay bất kỳ thông tin nhạy cảm nào khác cho người lạ qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội.

- Không đi mua hộ, mua thuê ngoại tệ cho người khác tại các tổ chức tín dụng vì bất kỳ lý do gì.