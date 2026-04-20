Công an Hà Nội cảnh báo khẩn đến người có hộ chiếu

Thời gian gần đây, khi giá ngoại tệ trên thị trường tự do cao hơn so với giá bán tại các ngân hàng, một số đối tượng đã lợi dụng sự chênh lệch này để tổ chức mua bán ngoại tệ trái phép nhằm trục lợi.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, lực lượng chức năng đã phát hiện một số đối tượng tổ chức thuê người đi mua ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại, sau đó gom lại để bán ra thị trường “chợ đen” kiếm lời.

Cụ thể, các đối tượng tìm người có hộ chiếu, trả công từ 1–1,2 triệu đồng/ngày để đứng tên mua ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng. Người tham gia sẽ phải cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân, hộ chiếu để các đối tượng hoàn tất hồ sơ mua ngoại tệ.

Sau đó, các đối tượng sẽ trực tiếp đưa những người này đến ngân hàng để thực hiện giao dịch. Khi mua được ngoại tệ, toàn bộ số tiền sẽ được chuyển lại cho các đối tượng để đem bán trên thị trường tự do, hưởng phần chênh lệch tỷ giá.

Cơ quan chức năng cho biết, hành vi nêu trên có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý ngoại hối. Tùy theo tính chất và mức độ, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP, hoặc bị xem xét xử lý hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.