Từ ngày mai, công trình vượt biển đạt 2 kỷ lục thế giới của Việt Nam có động thái mới

Việc tạm dừng Cáp treo Nữ Hoàng trong thời gian ngắn để bảo trì là hoạt động được Sun World thực hiện định kỳ.

Theo thông báo của Sun World Hạ Long về thời gian bảo trì định kỳ Cáp treo Nữ Hoàng, tuyến cáp treo sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 05/10 đến hết ngày 09/10/2026 và dự kiến đón khách trở lại từ ngày 10/10/2026.

Đợt bảo trì kéo dài 5 ngày nhằm duy trì điều kiện vận hành an toàn, ổn định và chất lượng phục vụ. Sun World Hạ Long đề nghị du khách chủ động sắp xếp lịch trình tham quan phù hợp trong thời gian tuyến cáp tạm ngừng hoạt động.

Từ ngày 10/10/2026, Cáp treo Nữ Hoàng sẽ hoạt động trở lại, tiếp tục đưa du khách từ khu vực Bãi Cháy tới khu vực Ba Đèo, mở ra góc nhìn từ trên cao xuống vịnh Cửa Lục, cầu Bãi Cháy và cảnh quan vịnh Hạ Long.

Cáp treo Nữ Hoàng được Guinness World Records ghi nhận 2 kỷ lục thế giới ngay sau khi khai trương.

Cáp treo Nữ Hoàng thuộc quần thể Sun World Hạ Long tại Quảng Ninh, khánh thành ngày 25/6/2016 sau khoảng hai năm xây dựng. Công trình có sự tham gia tư vấn, thiết kế của Doppelmayr (Áo) và Garaventa (Thụy Sĩ), kết nối khu vui chơi ven biển Bãi Cháy với đồi Ba Đèo.

Điểm nổi bật của tuyến cáp là thiết kế cabin hai tầng, mỗi cabin có sức chứa tới 230 người. Hệ thống vận hành theo hình thức cáp treo đảo chiều, với hai cabin di chuyển qua lại giữa các nhà ga. Theo Sun World, công suất vận chuyển đạt khoảng 2.000 khách mỗi giờ.

Cáp treo Nữ Hoàng nối giữa Ga Đại Dương (bờ biển Bãi Cháy) đến Ga Mặt Trời (Đỉnh Đồi Ba Đèo) có chiều dài 2,222km. Hành trình kéo dài trong thời gian 5 phút, cáp treo đưa du khách băng qua vịnh Cửa Lục, khám phá biển trời Hạ Long từ trên cao.

Cáp treo Nữ Hoàng là tuyến cáp đạt tới 2 kỷ lục Guinness thế giới ngay trong ngày khánh thành: Cabin cáp treo có sức chứa lớn nhất thế giới, 230 người/cabin; Cáp treo có trụ cáp cao nhất thế giới so với mặt đất (trụ cáp thứ nhất bên phường bãi cháy cao 188,88m).