Từ nay đến 31/12 : Hàng nghìn người cần kiểm tra ngay để tránh bị phạt tiền, khóa tài khoản ngân hàng

Trong năm 2025, những người bước vào các mốc tuổi quy định của Luật Căn cước 2023 sẽ phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ Căn cước công dân (CCCD). Nếu không đổi thẻ đúng hạn, công dân có thể bị xử phạt và bị hạn chế trong nhiều giao dịch, đặc biệt là với ngân hàng.

Người sinh năm 1965, 1985, 2000 cần chú ý

Theo quy định, loại giấy tờ được nhắc đến là thẻ Căn cước công dân. Luật Căn cước 2023 nêu rõ: công dân Việt Nam phải làm thủ tục cấp đổi thẻ khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Việc đổi thẻ nhằm bảo đảm thông tin luôn cập nhật, phù hợp với nhận dạng hiện tại của chủ thẻ.

Trong năm 2025, người sinh năm 2000, 1985 và 1965 sẽ lần lượt bước sang 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi, do đó phải cấp đổi thẻ theo quy định. Ngoài ra, người sinh năm 2011 khi đủ 14 tuổi cũng phải làm thẻ căn cước lần đầu.

Năm 2025, người sinh năm 2000, 1985 và 1965 sẽ lần lượt bước sang 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi, do đó phải cấp đổi thẻ theo quy định. (Ảnh minh hoạ)

Khoản 2 điều 21 Luật Căn cước 2023 cũng quy định: nếu thẻ Căn cước được cấp, cấp đổi hoặc cấp lại trong vòng 2 năm trước khi đến mốc tuổi phải đổi thẻ, công dân được tiếp tục sử dụng thẻ đó đến mốc tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Cụ thể:

- Người sinh năm 2000 nếu làm thẻ khi 23-25 tuổi có thể dùng thẻ này đến năm 2040, khi đủ 40 tuổi.

- Người sinh năm 1985 nếu đã đổi thẻ trong độ tuổi 38 đến 40 thì thẻ có giá trị đến 60 tuổi, tức đến năm 2045.

- Người sinh năm 1965 nếu đổi thẻ từ 58 đến 60 tuổi thì thẻ có thể sử dụng đến hết đời, trừ trường hợp thẻ bị hỏng, sai thông tin, thay đổi thông tin hoặc mất.

Không đổi thẻ đúng hạn sẽ bị xử phạt

Theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP, người không thực hiện cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD theo quy định sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đến 500.000 đồng.

Bên cạnh mức phạt, người dân còn gặp nhiều hạn chế khi thẻ hết hạn:

- Tài khoản VNeID mức 2 sẽ bị vô hiệu hóa do thẻ CCCD hết giá trị pháp lý. Khi đó, người dân không thể dùng VNeID trong các thủ tục hành chính và giao dịch điện tử.

- Các ngân hàng sẽ tạm dừng toàn bộ giao dịch của khách hàng có thẻ CCCD hết hạn, bao gồm chuyển khoản, rút tiền, giao dịch tại quầy, ATM và ngân hàng trực tuyến. Đây là quy định tại Thông tư 17/2024/TT-NHNN. Trước khi khóa giao dịch, ngân hàng sẽ thông báo cho khách hàng ít nhất 30 ngày để cập nhật giấy tờ.