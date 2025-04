Từ Lyndon Johnson đến Donald Trump: Giải mã phụ kiện quyền lực làm say lòng bao đời Tổng thống Mỹ

Rolex Day-Date, được biết đến với cái tên “President Watch,” là một kiệt tác đồng hồ thể hiện sự sang trọng, quyền lực và vẻ đẹp vượt thời gian. Ra mắt vào năm 1956, đây là chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên hiển thị cả ngày và thứ trong tuần viết đầy đủ - một kỳ tích công nghệ vào thời điểm đó.

Việc được nhiều Tổng thống Mỹ và các nhà lãnh đạo toàn cầu ưa chuộng đã củng cố vị thế của nó như một biểu tượng của quyền uy.

Tổng thống Mỹ thứ 36 Lyndon B. Johnson thường xuyên đeo một mẫu Rolex Day-Date vàng nguyên khối. Ảnh: Watch Exchange

Di sản Tổng thống và những câu chuyện nổi bật

Rolex Day-Date có biệt danh “President Watch” nhờ mối liên hệ với các Tổng thống Mỹ, bắt đầu với Tổng thống thứ 36 Lyndon B. Johnson (nhiệm kỳ 1963–1969). Ông Johnson thường xuyên đeo một mẫu Day-Date vàng nguyên khối, và thói quen tặng Rolex cho người quen của ông đã nâng cao uy tín của mẫu đồng hồ này. Theo chuyên trang về đồng hồ Hodinkee, Tổng thống Johnson từng tặng một chiếc Rolex vàng 18K cho bác sĩ tim mạch của mình, khắc dòng chữ “JWH / Love LBJ,” ngay trước khi qua đời vào năm 1973, thể hiện sự gắn bó cá nhân với thương hiệu. Rolex đã tận dụng mối liên hệ này, quảng cáo Day-Date là “Chiếc Đồng Hồ của Tổng Thống” vào năm 1966.

Trước đó, Tổng thống thứ 35 John F. Kennedy (1961–1963), dù không đeo, lại liên quan đến mẫu đồng hồ Day-Date qua một câu chuyện đầy tai tiếng. Tờ New York Times đưa tin rằng, vào năm 1962, nữ minh tinh Marilyn Monroe đã tặng Tổng thống Kennedy một chiếc Day-Date vàng nguyên khối nhân dịp sinh nhật lần thứ 45 của ông, khắc dòng chữ “JACK, With love as always from MARILYN, May 29th, 1962.” (tạm dịch: JACK, Gửi lời yêu thương từ MARILYN, ngày 29/5/1962). Lo ngại scandal tin đồn về mối quan hệ của họ, ông Kennedy yêu cầu một trợ lý xử lý chiếc đồng hồ. Mẫu đồng hồ này tái xuất vào năm 2005, được bán đấu giá với giá 120.000 USD, dù tính xác thực vẫn gây tranh cãi.

Vào năm 1962, nữ minh tinh Marilyn Monroe đã tặng Tổng thống Mỹ thứ 35 John F. Kennedy một chiếc Rolex Day-Date vàng nguyên khối nhân dịp sinh nhật lần thứ 45 của ông, khắc dòng chữ “JACK, With love as always from MARILYN, May 29th, 1962.”

Tổng thống thứ 37 Richard Nixon (1969–1974) và Tổng thống thứ 38 Gerald Ford (1974–1977) cũng đeo Day-Date, củng cố thêm danh tiếng của mẫu đồng hồ này. Tạp chí Forbes từng đưa tin về sự yêu thích của Tổng thống Nixon đối với chiếc đồng hồ này trong nhiệm kỳ của ông; trong khi Tổng thống Ford được tặng một chiếc Day-Date khi còn tại nhiệm và chọn mua một chiếc sau khi rời nhiệm sở, thể hiện sự trân trọng cá nhân.

Tổng thống thứ 40 Ronald Reagan (1981–1989) thường được liên kết với mẫu đồng hồ Day-Date, nhưng trang Hodinkee làm rõ rằng ông chủ yếu đeo một chiếc Rolex Datejust thép không gỉ. Tuy nhiên, mối liên hệ của ông Reagan với Rolex đã nâng cao hình ảnh tinh hoa của thương hiệu này.

Tổng thống thứ 42 Bill Clinton (1993–2001) sở hữu một chiếc Day-Date, nhưng theo tờ New York Times, ông thường đeo những chiếc đồng hồ giản dị như Timex Ironman trước công chúng để tỏ ra gần gũi. Sau khi rời nhiệm sở, ông sử dụng các mẫu đồng hồ xa xỉ, bao gồm Day-Date.

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump cũng là một người hâm mộ Rolex Day-Date, phù hợp với sở thích của ông. Forbes nhấn mạnh chiếc Day-Date vàng là món phụ kiện thường xuyên xuất hiện cùng ông Trump.

Thiết kế tinh tế, sang trọng

Mẫu đồng hồ Rolex Day-Date chỉ được chế tác từ các kim loại quý—vàng 18K (vàng, trắng hoặc Everose) hoặc bạch kim 950—nhấn mạnh tính độc quyền. Có sẵn với kích thước vỏ 36mm hoặc 40mm, nó sở hữu viền bezel có khía, thấu kính Cyclops phóng đại ngày tại vị trí 3 giờ, và cửa sổ hiển thị thứ tại vị trí 12 giờ, hỗ trợ 26 ngôn ngữ. Dây đeo “‘President” với các mắt xích ba mảnh hình bán nguyệt, vừa tiện dụng vừa mang tính biểu tượng, được thiết kế riêng cho mẫu đồng hồ này.

Kể từ năm 2015, Day-Date được cung cấp năng lượng bởi bộ máy Calibre 3255, với khả năng dự trữ năng lượng 70 giờ và độ chính xác được chứng nhận bởi Viện kiểm tra Đo lường Thụy Sỹ (COSC). Các cải tiến như cơ chế thoát Chronergy và chi tiết gốm trong dây đeo nâng cao độ bền, theo Hodinkee. Với độ chống nước 100 mét và mặt kính sapphire chống xước, chiếc đồng hồ cân bằng giữa sự thanh lịch và độ bền.

Forbes nhấn mạnh chiếc Rolex Day-Date vàng là món phụ kiện thường xuyên xuất hiện cùng Tổng thống Donald Trump.

Trải nghiệm người dùng

Cảm nhận của người dùng làm nổi bật sức hút của mẫu đồng hồ Rolex Day-Date. Trên trang Watchuseek, một người dùng tên “Mark R.” mô tả chiếc Day-Date 40mm vàng Everose của mình là “sự kết hợp hoàn hảo giữa táo bạo và kiềm chế,” ca ngợi tính linh hoạt cho “cuộc hộp hoặc bữa tối giản dị.”

Một người dùng khác, “Claire V.,” trên Reddit, đánh giá cao trọng lượng của mẫu đồng hồ này, nói rằng: “Nó cảm giác đáng kể, nhưng sự cân bằng khiến nó đeo thoải mái cả ngày.”

Tuy nhiên, một số người dùng chỉ ra hạn chế. Trên Reddit, “u/WatchFan22” nhận xét, “Mẫu bạch kim rất đẹp nhưng dễ bám dấu vân tay, và chi phí đánh bóng khá cao.”

Theo Forbes, các mẫu mới có giá khởi điểm khoảng 35.000 USD, còn các mẫu cổ như Ref. 1803 có giá cao hơn tại các cuộc đấu giá.

Dù vậy, những người sở hữu như “Tom S.” trên X gọi nó là “một khoản đầu tư gia truyền,” nhấn mạnh thiết kế trường tồn và giá trị bán lại mạnh mẽ.

Theo Forbes, Hodinkee, Rolex)