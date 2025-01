Từ giờ đến Tết uống thêm 1 ly nước vào khung giờ này sẽ giúp da căng mọng, dáng xinh

Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết, ai cũng mong muốn có làn da căng mọng và vóc dáng thon gọn để đón năm mới rực rỡ. Một bí quyết đơn giản nhưng hiệu quả là bổ sung thêm một ly nước "thần" vào đúng khung giờ vàng mỗi ngày. Không chỉ giúp cải thiện làn da, thói quen này còn hỗ trợ duy trì vóc dáng lý tưởng, giúp bạn tự tin tỏa sáng trong dịp Tết.

Sau đây là 4 loại nước tự nhiên có tác dụng làm đẹp hiệu quả chỉ cần đều đặn tiếp nạp cho cơ thể vào đúng thời gian tối ưu của nó. Không chỉ riêng giai đoạn trước Tết mà chị em cũng nên kiên trì sử dụng liên tục để đạt hiệu quả tối ưu.

Nước ép cần tây

Nước ép cần tây là bí quyết làm đẹp hiệu quả nhờ chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin C, vitamin K, chất xơ, và chất chống oxy hóa. Vitamin C giúp tăng cường sản xuất collagen, làm sáng da, Kali giúp cân bằng nước, giữ cho da căng mướt. Trong khi chất xơ hỗ trợ tiêu hóa và giảm cân do loại thức uống này giúp tạo cảm giác no lâu nhờ lượng calo thấp và hàm lượng dinh dưỡng cao.

Thời gian sử dụng nước ép cần tây tối ưu nhất là vào buổi sáng khi bụng đang đói (trước bữa ăn sáng 15 - 30 phút). Đây là thời điểm cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt nhất, việc uống nước ép cần khi bụng đói giúp tăng cường khả năng thanh lọc cơ thể, loại bỏ độc tố.

Nước chanh mật ong

Chanh chứa nhiều vitamin C, giúp tăng cường sản xuất collagen, làm sáng da. Mật ong có đặc tính kháng khuẩn, dưỡng ẩm và làm dịu da, đồng thời cung cấp năng lượng tự nhiên mà không gây tăng cân. Hỗn hợp này có công dụng thanh lọc cơ thể, giảm độc tố, giúp cải thiện làn da, làm da sáng và mịn màng hơn. Ngoài ra, nước chanh mật ong còn hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất tốt hơn, góp phần kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Trước bữa ăn sáng cũng là lúc thích hợp nhất để uống 1 ly nước chanh ấm mật ong, giúp kích thích quá trình trao đổi chất, kiểm soát cân thèm ăn khởi động hệ tiêu hóa và tạo năng lượng cho ngày mới.

Sữa nghệ mật ong

Trong nghệ chứa curcumin, một chất chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp làm sáng da, giảm mụn, và ngăn ngừa lão hóa. Sử dụng tinh bột nghệ có thể giúp bạn ngăn chặn sự phát triển tối đa của sắc tố melanin. Tinh bột nghệ và sữa tươi là sự kết hợp hoàn hảo cho làn da, giúp thải độc tố, biến làn da xanh xao trở nên căng mịn, đầy sức sống.

Thời điểm lý tưởng để uống sữa nghệ mật ong là vào buổi tối, khoảng 30 phút trước khi đi ngủ. Việc uống đều đặn mỗi tối không chỉ mang lại làn da mịn màng, sáng khỏe mà còn hỗ trợ giữ dáng, giúp bạn duy trì vóc dáng cân đối.

Trà hoa đậu biếc

Mỗi tối trước khi đi ngủ khoảng 25-30 phút, một cốc trà hoa đậu biếc hỗ trợ quá trình đốt mỡ thừa do có chứa EGCG giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, làm calories trong bữa ăn tối được đốt cháy nhanh hơn.

Thành phần của hoa đậu biếc cũng chứa lượng chất chống oxy hóa dồi dào, giúp chống lão hoá và tăng độ đàn hồi, săn chắc của làn da nhờ hàm lượng collagen và elastin.