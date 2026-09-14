Từ đúng hôm nay - 14/9, những hộ gia đình thuộc diện sau được hỗ trợ 5 đến 8 triệu đồng/tháng

Tùy từng trường hợp cụ thể, người dân sẽ được hỗ trợ tối đa 8 triệu đồng/hộ/tháng.

Từ hôm nay, ngày 14/9/2026, Quyết định số 72/2026/QĐ-UBND của UBND TP Hải Phòng chính thức có hiệu lực. Văn bản được ban hành ngày 3/9/2026, quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố. Thông tin về ngày ban hành và thời điểm có hiệu lực đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng công bố.

Một trong những nội dung đáng chú ý là mức hỗ trợ tiền thuê nhà cho một số hộ gia đình trong thời gian chờ bố trí tái định cư. Mức hỗ trợ được xác định theo số người trong hộ, cao nhất 8 triệu đồng/hộ/tháng.

Ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng (Ảnh Báo Chính phủ)

Hộ nào được hỗ trợ 5 triệu đồng, hộ nào được nhận 8 triệu đồng/tháng?

Theo Điều 16 Quy định ban hành kèm Quyết định 72/2026/QĐ-UBND, trường hợp người có đất ở bị thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thì được bồi thường bằng đất ở, nhà ở tại chỗ.

Trong thời gian chờ bố trí tái định cư, nếu người dân không được bố trí vào nhà ở tạm, họ sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà. Cụ thể, hộ có dưới 3 người được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng; hộ có từ 3 người trở lên được hỗ trợ 8 triệu đồng/tháng. Như vậy, hộ gia đình có đúng 3 thành viên đã thuộc nhóm được áp dụng mức 8 triệu đồng mỗi tháng.

Điều cần lưu ý là khoản tiền trên không phải trợ cấp dành cho tất cả hộ gia đình tại Hải Phòng hay trên cả nước. Người được hưởng phải thuộc trường hợp có đất ở bị thu hồi, đáp ứng các điều kiện về bồi thường, tái định cư được quy định trong văn bản.

Chính sách này cũng có cơ sở từ Luật Đất đai 2024. Khoản 7 Điều 111 quy định người có đất ở bị thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị được bồi thường bằng đất ở, nhà ở tại chỗ. Trong thời gian chờ bố trí tái định cư, người dân được bố trí nhà ở tạm hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà; mức và thời gian hỗ trợ cụ thể do UBND cấp tỉnh quy định phù hợp với thực tế địa phương.

Không chỉ nhóm trên, Quyết định 72 còn quy định trường hợp hộ gia đình, cá nhân có đất ở bị thu hồi, đủ điều kiện bồi thường và được bố trí tạm cư; hoặc trường hợp chỉ thu hồi một phần đất ở, phần đất còn lại đủ điều kiện để ở nhưng nhà, công trình phải phá dỡ toàn bộ hoặc một phần để xây dựng lại, cũng được hỗ trợ tiền thuê nhà theo mức 5-8 triệu đồng nói trên. Với nhóm này, thời gian hỗ trợ là 6 tháng.

Dự án chậm, chủ đầu tư phải tiếp tục trả tiền thuê nhà

Một vấn đề khác được quy định khá rõ là thời gian hỗ trợ.

Đối với người có đất ở bị thu hồi để xây dựng khu đô thị, thời gian hỗ trợ tiền thuê nhà được tính theo dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt lần đầu. Nếu quá thời hạn này mà dự án bị chậm tiến độ, chủ đầu tư dự án phải chịu trách nhiệm chi trả tiền thuê nhà trong thời gian phát sinh do việc chậm tiến độ.

Trong trường hợp quyết định thu hồi đất được ban hành trước khi hoàn thành việc bố trí tái định cư, người bị thu hồi đất ở, nhà ở trong thời gian chờ tạo lập chỗ ở mới được bố trí nhà ở tạm cư hoặc nhận tiền hỗ trợ thuê nhà.

Thời gian hỗ trợ ban đầu là 6 tháng. Tuy nhiên, nếu hết 6 tháng mà người có đất thu hồi vẫn chưa được giao đất tái định cư, chủ đầu tư dự án thu hồi đất phải tiếp tục chi trả tiền thuê nhà cho đến khi người dân được giao đất tái định cư.

Ảnh minh họa - Nguồn Báo Hải Phòng

Đáng chú ý, nếu một hộ có nhiều thế hệ hoặc nhiều cặp vợ chồng cùng sống trên một thửa đất bị thu hồi, đủ điều kiện tách thành các hộ riêng theo pháp luật về cư trú; hoặc có nhiều hộ cùng chung quyền sử dụng một thửa đất, quy định cho phép hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư cho từng hộ gia đình.

Một số hộ còn có thể được hỗ trợ thêm hàng chục triệu đồng

Bên cạnh tiền thuê nhà, Quyết định 72/2026/QĐ-UBND còn quy định nhiều khoản hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo Điều 17, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ở phải di chuyển chỗ ở hoặc bị thu hồi từ 200 m2 đất nông nghiệp trở lên, đủ điều kiện bồi thường và thuộc diện gia đình chính sách, được hỗ trợ một lần. Trong đó, hộ có người có công với cách mạng được hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ, còn hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ.

Hộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà không thuộc sở hữu Nhà nước, khi Nhà nước thu hồi đất và phải di chuyển chỗ ở, được hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản với mức 10 triệu đồng.

Quy định mới cũng có cơ chế khuyến khích bàn giao mặt bằng đúng và sớm hơn tiến độ. Người có đất thu hồi thực hiện tháo dỡ, di chuyển tài sản và bàn giao mặt bằng trước thời hạn trong các trường hợp quy định có thể được thưởng bằng 5% giá trị tài sản được bồi thường, hỗ trợ, với mức tối đa từ 10-20 triệu đồng/hộ tùy thời điểm bàn giao.

Ảnh minh họa - Nguồn Báo Đại Đoàn Kết

Theo Luật Đất đai 2024, bên cạnh các chính sách bắt buộc như hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất, kinh doanh, đào tạo và chuyển đổi nghề..., UBND cấp tỉnh còn được quyết định các biện pháp, mức hỗ trợ khác căn cứ tình hình thực tế nhằm bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở và ổn định cuộc sống.

Như vậy, từ ngày 14/9, mức 5 triệu đồng và 8 triệu đồng/tháng nói trên chính thức được áp dụng theo Quyết định 72/2026/QĐ-UBND tại TP Hải Phòng, nhưng chỉ dành cho những hộ thuộc đúng trường hợp, điều kiện được quy định khi Nhà nước thu hồi đất và thực hiện tái định cư.