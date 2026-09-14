Công an thu giữ 95 loại mỹ phẩm, thực phẩm nghi giả mạo bán qua Facebook, Shopee: Công an đề nghị cung cấp "hàng thật" trước ngày 15/9 để đối chứng

Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị liên quan khẩn trương cung cấp mẫu hàng thật, hồ sơ pháp lý và giá niêm yết của 67 loại hàng hóa nghi là mỹ phẩm, thực phẩm giả trước ngày 15/9 để phục vụ điều tra, giám định vụ án “Buôn bán hàng giả”.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiến hành điều tra vụ án hình sự: “Buôn bán hàng giả” xảy ra tại tỉnh Quảng Trị và các địa phương khác trong nước theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-ANĐT-Đ2, ngày 15/01/2026 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị.

Hàng hóa không rõ nguồn gốc bị Cơ quan An ninh điều tra Công tỉnh Quảng Trị thu giữ trong vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ số lượng lớn của 95 loại hàng hóa, sản phẩm không rõ nguồn gốc, nghi là mỹ phẩm, thực phẩm giả. Đến nay, Cơ quan điều tra đã thu thập được mẫu loại hàng để tiến hành công tác giám định, xác định hàng giả, còn 67 loại hàng chưa liên hệ được với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, sản xuất, nhập khẩu và phân phối sản phẩm cung cấp mẫu theo danh sách đính kèm.

Để phục vụ công tác giám định, xác định, định giá hàng giả và xử lý vụ án một cách triệt để, khách quan, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị kính đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp là đại diện quyền sở hữu công nghiệp, nhà sản xuất, đơn vị nhập khẩu hoặc phân phối chính thức đối với các loại hàng nêu trên cung cấp:

- Mẫu sản phẩm chính hãng (hàng thật).

- Hồ sơ pháp lý liên quan đến sản phẩm như: Giấy xác nhận bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế tại Việt Nam; Giấy ủy quyền cho công ty xác nhận nhãn hiệu; hồ sơ nhập khẩu; hồ sơ công bố sản phẩm; hồ sơ khác có liên quan đến căn cứ pháp lý lưu hành sản phẩm tại thị trường Việt Nam.

- Giá niêm yết các loại hàng vào thời điểm ngày 13/01/2026 tại thị trường Việt Nam.

- Cử người đại diện làm việc và cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan khi có yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra.

Do thời hạn điều tra có hạn, đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chuẩn bị mẫu vật, hồ sơ, tài liệu liên quan, cung cấp trước ngày 15/9/2026 để được bảo đảm quyền lợi. Quá thời hạn trên, nếu không nhận được thông tin từ phía các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị sẽ xử lý, giải quyết vụ án và các loại hàng thu được theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ tiếp nhận: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, số 01, đường Hùng Vương, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị (số điện thoại: 0912.563.559, gặp điều tra viên Nguyễn Xuân Huy).