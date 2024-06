Từ DJ thành chủ brand mỹ phẩm, bạn thân BLACKPINK tạo ra hệ tư tưởng makeup cho các party girl trong 3 năm

Hình ảnh Rosé và Jennie trong makeup look khác lạ với sticker mắt đã giúp thương hiệu non trẻ SIMIHAZE nhanh chóng tạo thành cơn sốt. Cho đến hiện tại, bộ sticker mắt EYE PLAY giá 38$ (~960K) vẫn đang là best-seller của nhãn hàng này với mật độ sold out chóng mặt.