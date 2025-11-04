Từ đam mê diễn xuất đến sáng tạo nội dung số – hướng đi mới của KOL giải trí

Tư duy "làm chủ" thay vì chờ đợi: Hành trình chuyển mình từ nghề diễn

Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực phim truyền hình, Huỳnh Huy Hoàng là một gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều vai diễn duyên dáng. Không viral nhờ scandal hay chiêu trò, anh đi đường dài bằng chiến lược xây dựng thương hiệu cá nhân bền vững. Nhờ sự bền bỉ đó, anh hiện đang sở hữu fanpage Facebook hơn 1 triệu người theo dõi cùng kênh TikTok 1 triệu người hâm mộ.

Trước khi lấn sân sang lĩnh vực sáng tạo nội dung số, Huỳnh Huy Hoàng từng đảm nhận vai thái tử Miên Áo trong bộ phim cổ trang Phượng Khấu của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh – một tác phẩm quy tụ dàn nghệ sĩ gạo cội như NSƯT Thành Lộc, NSND Hồng Vân,… Gần đây, anh tiếp tục xuất hiện trong bộ phim chiếu trên SCTV, Trái Tim Bất Hạnh với vai Khoa, một nhân vật có nội tâm phức tạp. Những trải nghiệm này là nền tảng vững chắc giúp anh bước vào hành trình tự làm nội dung, vừa giữ được chất diễn, vừa làm chủ được kênh riêng.

Diễn viên Huỳnh Huy Hoàng sinh năm 1990 xuất thân từ Đồng Tháp. (Ảnh NVCC)

Dù vậy, ánh hào quang không đủ giúp anh chủ động về tài chính hay cơ hội nghề nghiệp. "Tôi được biết đến nhưng không có kênh riêng, không có nguồn thu ổn định. Tôi nhận ra nghệ sĩ cũng cần làm chủ – và mạng xã hội chính là nơi để làm điều đó" - anh Hoàng chia sẻ.

Đó là bước ngoặt khiến anh chuyển hướng sang sáng tạo nội dung giải trí. Chàng diễn viên 9x tự viết kịch bản, tự quay, tự dựng, tự đóng. Khó khăn lớn nhất của anh là phải gác lại cái tôi của một diễn viên truyền thống để thích nghi với cách làm nhanh, linh hoạt và gần gũi hơn của nội dung số trên các nền tảng mạng xã hội.

Từ nội dung hài đến thương hiệu cá nhân: Có chiến lược, có chất riêng

Không chạy theo xu hướng, Huỳnh Huy Hoàng chọn phong cách hài nhẹ nhàng, đời thường nhưng luôn giữ được chất nhân văn. Anh xác định rõ từ đầu: không làm nội dung để "bắt trend", mà để tạo giá trị lâu dài.

Anh Huy Hoàng chia sẻ: "Khán giả nhớ tôi vì nhân vật nào cũng có hồn, nội dung nào cũng gần gũi và không nhảm. Tôi chọn diễn cái khán giả muốn xem, chứ không phải cái đang hot."

Huỳnh Huy Hoàng không chỉ là một người làm nội dung – anh là một cá nhân đang điều hành startup của chính mình. (Ảnh NVCC)

Anh xây dựng thương hiệu cá nhân như một chiến lược dài hạn: "Huỳnh Huy Hoàng" là người kể chuyện qua phim ngắn, có khả năng đảm nhận nhiều vai, khiến người xem "cuốn theo" cách kể chuyện và cảm xúc của anh.

Theo Hoàng, một video viral không đến từ may mắn, mà là sự kết hợp giữa kịch bản tốt – kỹ năng diễn xuất – và khả năng kết nối cảm xúc với khán giả. Với kinh nghiệm 15 năm làm nghề, anh biết cách đặt cảm xúc đúng chỗ, tạo cao trào và điểm kết có dư vị cho người xem.

Hướng đi mới của KOL giải trí: Kênh nội dung là tài sản, người làm nội dung là doanh nghiệp

Huỳnh Huy Hoàng nhìn nhận công việc của mình như một startup cá nhân thực thụ. Nội dung là sản phẩm, nền tảng là kênh phân phối, còn Facebook, TikTok, YouTube là tài sản số cần chăm sóc và phát triển dài hạn.

Huỳnh Huy Hoàng (đứng bên trái) rất tích cực tham gia các hoạt động của nền tảng. (Ảnh NVCC)

"Đối với tôi, kênh sáng tạo nội dung không phải nơi đăng chơi cho vui. Nó là doanh nghiệp vô hình. Nếu bạn chăm đúng cách, nó sẽ tạo ra giá trị rất thật – bằng doanh thu, uy tín và sự ảnh hưởng bền vững." - Anh khẳng định.

Trong tương lai, Huỳnh Huy Hoàng dự định đầu tư máy móc chuyên nghiệp để sản xuất các series phim ngắn chất lượng cao, hướng đến mô hình studio độc lập. Dù chưa mở lớp đào tạo, anh vẫn thường xuyên chia sẻ với các diễn viên trẻ: "Hãy có một kênh riêng. Đừng đợi được mời mới được diễn – hãy tự tạo sân khấu cho mình."

Huỳnh Huy Hoàng không chờ cơ hội, anh tự tạo giá trị bởi trong thế giới sáng tạo ngày nay, đó là con đường bền vững nhất. Với đam mê nghệ thuật, tư duy kinh doanh và tinh thần độc lập, anh chứng minh rằng: nghệ sĩ hôm nay không chỉ cần tài năng, mà còn cần làm chủ được chính mình.