Machida Shoten - Hành trình mang trải nghiệm Ramen 100% chất lượng Nhật Bản đến Việt Nam

Giữa nhịp sống sôi động của Tokyo - thành phố với hơn 100 phong cách ramen khác nhau, IEKEI Ramen - Yokohama Style vẫn nhẹ nhàng chinh phục trái tim giới trẻ bằng hương vị đậm đà gây thương nhớ. Trong hàng trăm thương hiệu, Machida Shoten nổi bật như biểu tượng của phong cách IEKEI, với hơn 880 cửa hàng tại Nhật Bản và nhiều quốc gia trên thế giới.

100% nguyên liệu từ Nhật - 100% trải nghiệm chuẩn Nhật

Yokohama Style Ramen là sự kết hợp hài hòa giữa phong cách ramen Tonkotsu ở phía Tây (Kyushu) - đậm, béo & Shoyu ở phía Đông (Tokyo) - nhẹ, thanh. Sự kết hợp ấy tạo nên phần nước súp có vị ngọt thanh từ xương, béo ngậy như sữa và hương thơm nhẹ nhàng của đậu nành. Đặc biệt, Machida Shoten không dùng bột ngọt để làm đậm đà hương vị, thay vào đó, hương vị Umami tự nhiên được tạo ra từ 100% nguyên liệu cao cấp nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản và kỹ thuật hầm liên tục xương heo và gà trong vòng 36 tiếng liên tục.

Tất cả nguồn nguyên liệu và công thức do chính công ty Machida Shoten Nhật Bản cung cấp và kiểm tra chất lượng chặt chẽ. Với sợi mì tươi thủ công vàng óng, dày dặn, ăn kèm với các topping đậm chất Nhật Bản như - xá xíu mềm tan, cải bó xôi luộc, rong biển khô, trứng cút/trứng lòng đào, mỗi tô ramen tại Machida Shoten sẽ mang đến thực khách trải nghiệm vị giác bùng nổ - đúng như tinh thần "một lần ăn là nhớ mãi".

Machida Shoten mang đến một thực đơn đậm chất Nhật Bản với nhiều lựa chọn hấp dẫn, được tinh chỉnh để phù hợp với khẩu vị người Việt. Trong đó, Yokohama Style Ramen Regular là lựa chọn hoàn hảo với nước dùng đậm đà, sợi mì vàng óng, dai nhẹ và thơm ngậy đặc trưng. Nếu muốn trải nghiệm mới lạ hơn, TsukeRamen - mì lạnh chấm nước dùng nóng đặc trưng của Machida Shoten sẽ là lựa chọn thú vị. Bên cạnh đó, Machida Shoten còn phục vụ đa dạng các món ramen đặc trưng khác như Tonkotsu,… tạo nên một bữa tiệc ẩm thực Nhật Bản đa dạng cho mọi thực khách ở nhiều lứa tuổi.

Giá trị ẩm thực và câu chuyện văn hoá Nhật Bản đầy khác biệt

Thực đơn tại Machida Shoten đều được truyền dạy bởi đầu bếp Nhật, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến cách chế biến, nhằm giữ trọn vẹn tinh thần và hương vị gốc của món ramen. Ngay cả việc trụng mì cũng có "bí kíp" riêng, thời gian được tính bằng giây để đạt độ chín hoàn hảo, vừa lòng từng khẩu vị khác nhau.

Bên cạnh đó, Machida Shoten còn mang đến cho thực khách không gian thưởng thức mang đậm hơi thở Nhật Bản: tối giản, tinh tế và ấm cúng. Phong cách phục vụ thân thiện, chu đáo khiến mỗi bữa ăn trở nên gần gũi như đang dùng ramen tại Yokohama.

Trải nghiệm thưởng thức ramen tại Machida Shoten không chỉ là một bữa ăn, mà là một hành trình trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Khi húp cạn đáy tô mì, chữ "Kanmaku" sẽ hiện lên, biểu trưng cho sự hài lòng trọn vẹn và tinh thần tôn vinh món ăn theo đúng phong cách Nhật Bản.

Tại Việt Nam, hệ thống Machida Shoten được vận hành bởi SOL - đơn vị quản lý chuỗi F&B uy tín, với hơn 25 nhà hàng trên toàn quốc. Ông Hoàng Viễn Đông - nhà sáng lập SOL, cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng sẽ là cánh tay nối dài của Machida Shoten Nhật Bản để mang hương vị ramen chuẩn nhất, ngon nhất đến người Việt. Trong chiến lược ấy, chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón, hỗ trợ xuyên suốt từ đào tạo nhân sự, đến kiểm soát chất lượng và xây dựng chiến lược để các đối tác kinh doanh khi hợp tác cùng SOL, sẽ cùng chúng tôi nâng tầm thương hiệu, cùng nhau đạt hiệu quả kinh doanh bền vững nhất".

Mô hình nhượng quyền của Machida Shoten mang lại nhiều lợi thế cạnh tranh cho các nhà đầu tư trong ngành F&B. Toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu trực tiếp từ Nhật đảm bảo giữ hương vị chuẩn IEKEI ramen. Đối tác nhượng quyền được hỗ trợ quy trình đào tạo bài bản và hệ thống vận hành chuyên nghiệp. Đội ngũ SOL còn đồng hành hỗ trợ chiến lược truyền thông - marketing linh hoạt, giúp tăng độ nhận diện thương hiệu.

Cửa hàng nhượng quyền đầu tiên của Machida Shoten tại Việt Nam cũng chính thức ra mắt vào tháng 11/2025 tại Trung Tâm Thương Mại Crescent Mall, Quận 7, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của Machida Shoten. "Hợp tác nhượng quyền Machida Shoten góp phần mở rộng cơ hội cho các nhà đầu tư, bởi kế hoạch định hướng, xây dựng và phát triển bài bản có thể mang lại kết quả khả quan như thời gian hoàn vốn trung bình từ 12-15 tháng. Đồng thời trong thời đại mới cùng nhịp độ phát triển nhanh của thị trường sôi động như F&B, Machida Shoten hứa hẹn chính là thương hiệu tiềm năng để lan tỏa tinh hoa ẩm thực Nhật", đại diện SOL cho biết thêm.

Về Công ty TNHH SOL

Công ty TNHH SOL là đơn vị giàu kinh nghiệm trong vận hành và phát triển chuỗi F&B, với hơn 25 cửa hàng tại Việt Nam, có thể kể đến nhiều thương hiệu nổi tiếng đậm phong cách ẩm thực Nhật Bản như Miwaku Premium, S79 Japanese Teppanyaki, Machida Shoten, Kohaku Ramen & Udon, Date Nariya,...

Liên hệ với Công ty TNHH SOL để tìm hiểu thông tin và trở thành đối tác nhượng quyền thương hiệu Machida Shoten:

Hotline: 0888 104 799

Website: https://www.sol.com.vn/