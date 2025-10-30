Chấn động: Lần đầu tiên FPT Schools “chơi lớn” đến mức này!

Sân chơi nghệ thuật mang tên Light Up 2025 - cuộc thi hát Tiếng Anh lần đầu tiên được tổ chức cho học sinh lớp 1 đến lớp 12 thuộc tất cả các cơ sở của FPT Schools chính thức ra mắt và mở đơn đăng ký, mang theo thông điệp đầy cảm hứng: "Dám khác biệt, dám tỏa sáng".

Light Up là sân chơi nghệ thuật và ngôn ngữ quy mô lớn nhất từ trước tới nay của FPT Schools

Đây không chỉ là một cuộc thi hát thông thường, mà là một sự kiện được FPT Schools định vị trở thành sân chơi nghệ thuật và ngôn ngữ quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Cuộc thi được mở ra nhằm tạo môi trường lý tưởng giúp học sinh FPT phát triển toàn diện. Đồng thời là sáng kiến của FPT Schools nhằm hiện thực hoá Đề án "Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1314/QĐ-TTg ngày 01/11/2022.

Hơn thế nữa, Light Up còn là hoạt động thiết thực làm nổi bật triết lý giáo dục tập trung mũi nhọn vào nâng cao trải nghiệm phát triển Tiếng Anh và năng lực công dân toàn cầu của FPT Schools. Cuộc thi là minh chứng rõ ràng nhất cho việc đào tạo học sinh phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và kỹ năng toàn cầu.

Từ "lò đào tạo" Light Up camp chuyên nghiệp

Light Up 2025 không chỉ là một cuộc thi, mà là một hành trình được thiết kế bài bản giúp thí sinh "phá kén vươn mình", kéo dài từ tháng 10/2025 đến tháng 01/2026. Chỉ cần vượt qua vòng hồ sơ online, cánh cửa của một lộ trình huấn luyện chuyên nghiệp sẽ mở ra.

Giai đoạn đầu tiên và quan trọng nhất chính là Light Up Camp - trại huấn luyện nghệ thuật độc quyền dành cho các thí sinh xuất sắc. Đây là "lò đào tạo" mini nơi các thí sinh được huấn luyện trực tiếp và xuyên suốt cùng các giảng viên thanh nhạc, đạo diễn sân khấu và nghệ sĩ trẻ. Trại huấn luyện này sẽ cung cấp cho học sinh kỹ năng chuyên sâu về phát âm chuẩn, kỹ thuật thanh nhạc và vũ đạo. Sự chuyên nghiệp được thể hiện qua dàn đơn vị đồng hành chất lượng như Thalic Voice, H2Q Dance Company và Học viện Miracle.

Cùng với quyền lợi "nâng trình" tại Light Up Camp, các thí sinh sẽ tham gia Vòng Audition diễn ra tại từng cơ sở thuộc hệ thống FPT Schools toàn quốc. Đây là màn "thực chiến" đầu tiên, nơi thí sinh biểu diễn trực tiếp để giành tấm vé vào Top 12 cơ sở.

Tiếp theo, vòng Chung kết Cơ sở sẽ là đêm showcase rực lửa. 12 thí sinh xuất sắc nhất tại mỗi cơ sở sẽ trình diễn trong một minishow thực thụ, so tài cá tính và bản lĩnh sân khấu, nhằm chọn ra đại diện xuất sắc nhất để tham gia Chung kết Toàn quốc.

Học sinh FPT Schools "nâng trình" sau các khoá đào tạo chuyên sâu và tự tin thể hiện cá tính âm nhạc tại các cuộc thi quy mô

Đến đêm gala chung kết toàn quốc - sân khấu của những ngôi sao mới

Nếu các vòng cơ sở là những cuộc chiến khu vực đầy kịch tính, thì Chung kết Toàn quốc là nơi những "cực phẩm" thực thụ hội tụ. Khi các đại diện xuất sắc nhất từ khắp mọi miền đất nước của FPT Schools cùng tụ họp tại Hà Nội để tham gia hoạt động trải nghiệm, đào tạo chuyên sâu và tranh tài.

Đêm Chung kết Toàn quốc không chỉ là một buổi trao giải. Đó là một showcase chuyên nghiệp được dàn dựng bởi các đạo diễn hàng đầu, mang đến cơ hội được biểu diễn trên sân khấu đẳng cấp, nơi tài năng và cá tính sẽ được đặt dưới ánh đèn spotlight rực rỡ nhất.

Sân khấu hoành tráng và chuyên nghiệp của cuộc thi do FPT Schools tổ chức

Với thông điệp "Dám khác biệt, dám toả sáng", Light Up mang đến cho học sinh FPT lộ trình phát triển toàn diện, chuyên nghiệp hiếm có và cơ hội trở thành Đại sứ Ngôn ngữ - Nghệ thuật học đường của Hệ thống phổ thông FPT, một danh hiệu danh giá để khẳng định cá tính và lan tỏa giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Hơn cả một cuộc thi, đây còn là lời khẳng định về chất lượng giáo dục và sự đầu tư vào tài năng trẻ của FPT Schools.

Thành lập năm 2013, FPT Schools là hệ thống giáo dục phổ thông chất lượng cao của Tập đoàn FPT, đào tạo liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông. Hệ thống hiện diện tại nhiều tỉnh, thành lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Huế, Gia Lai, Cần Thơ,… và dự kiến tiếp tục mở rộng trên cả nước.

Với thông điệp "Trải nghiệm để trưởng thành", FPT Schools mang đến môi trường giáo dục chất lượng cao, giúp học sinh phát triển toàn diện về kiến thức, năng lực công nghệ, kỹ năng sáng tạo và tư duy độc lập. Học sinh FPT Schools được tạo điều kiện thuận lợi để học tập vượt trội, tiếp cận công nghệ tiên tiến, gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc, vững vàng hội nhập trong kỷ nguyên số.