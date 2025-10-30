ABC-MART ra mắt BST áo thun và giày thể thao độc quyền – khuấy động mùa Thu Đông 2025

Sự kiện đánh dấu hành trình 3 năm thương hiệu này đồng hành cùng cộng đồng yêu sneaker & streetwear tại Việt Nam, mang đến một mùa Thu – Đông 2025 đầy năng lượng mới.

Sân chơi thời trang mở – ai cũng có thể "lên sàn"

Với thông điệp "STYLE BY U", ABC-MART truyền cảm hứng cho giới trẻ tự tin thể hiện cá tính và phong cách riêng. Toàn bộ khu vực trưng bày sản phẩm được thiết kế theo kiểu "không rào cản" - người tham dự có thể thoải mái bước vào, ngắm nhìn, thử sản phẩm và tạo nên outfit của riêng mình.

Không chỉ gói gọn trong một ngày, khu vực trải nghiệm sẽ kéo dài đến ngày 09/11/2025, giúp khách hàng có thêm thời gian khám phá các BST mới và không gian cửa hàng hiện đại tại ABC-MART Grand Stage Saigon Centre.

Magazine Photo Booth – nơi bạn trở thành ngôi sao chính

Một điểm check-in siêu "hot" trong sự kiện chính là Magazine Photo Booth. Tại đây, ai cũng có thể trở thành nhân vật chính trên "bìa tạp chí thời trang" của chính mình. Thông điệp xuyên suốt của sự kiện: "Phong cách không nằm ở sản phẩm bạn mặc – mà ở chính cách bạn tạo nên nó."

Bầu không khí trẻ trung, sôi động và gần gũi giúp mọi người thoải mái thể hiện bản thân, đúng với tinh thần "STYLE BY U". Đại diện thương hiệu chia sẻ:

"Chúng tôi tin rằng thời trang không thuộc về bất kỳ chuẩn mực nào. ABC-MART mong muốn tạo ra một không gian nơi ai cũng có thể tự tin thể hiện cá tính của mình."

KOL – KOC và giới trẻ rủ nhau đổ bộ

Sự kiện thu hút đông đảo KOL, KOC và những gương mặt yêu thời trang trẻ như Katleen Phan Võ, Nhan Khả Ái, Cao Trang… cùng các đối tác và giới truyền thông. Đây cũng là dịp ra mắt bộ sưu tập hợp tác giữa ABC-MART và What it isNt, mang đậm chất đường phố, trẻ trung và sáng tạo.

Song song đó là những hoạt động tương tác như mix & match outfit, check-in photobooth, giúp người tham dự tự do khám phá phong cách cá nhân và có thêm nhiều khoảnh khắc thú vị để chia sẻ trên mạng xã hội.

Ra mắt BST hợp tác và "ABC-MART Magazine"

Bộ sưu tập áo thun streetwear hợp tác cùng What it isNt là điểm nhấn của chương trình. Cùng với đó, ABC-MART cũng chính thức trở thành nhà bán lẻ chính thức phân phối dòng Sportstyle của Mizuno tại Việt Nam - một bước tiến mới trong hành trình hợp tác cùng các thương hiệu quốc tế.

Đặc biệt, ấn phẩm "ABC-MART Magazine" cũng được ra mắt, mang đến nguồn cảm hứng về một lối sống năng động, trẻ trung, phóng khoáng - dành riêng cho cộng đồng yêu thời trang sneaker.

Ngoài ra, ABC-MART còn giới thiệu nhiều phiên bản giới hạn hợp tác cùng các thương hiệu thể thao hàng đầu như Nike, adidas, Asics, New Balance, On, Puma, Vans, Fila… khẳng định vị thế là điểm đến thời trang hàng đầu cho giới trẻ.

ABC-MART – phong cách của thế hệ mới

Thông qua "STYLE BY U", ABC-MART không chỉ giới thiệu BST mới mà còn xây dựng một không gian trải nghiệm thời trang đúng nghĩa - nơi mỗi người tự định hình phong cách của chính mình. Với sự kết hợp giữa sáng tạo, cá tính và tự do, thương hiệu tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực thời trang thể thao tại Việt Nam.

Về ABC-MART Việt Nam

ABC-MART là thương hiệu bán lẻ thời trang thể thao hàng đầu đến từ Nhật Bản, phân phối nhiều sản phẩm từ các thương hiệu quốc tế như Nike, adidas, Asics, New Balance, On, Puma, Vans, Fila... Với hệ thống cửa hàng hiện đại và định hướng trẻ trung, ABC-MART mang đến không gian trải nghiệm thời trang năng động, sáng tạo, nơi mỗi khách hàng có thể trở thành chính mình.