Từ đại lễ đến những cuộc sum vầy: Bia Saigon đồng hành cùng người Việt sẻ chia niềm tự hào

Hàng vạn tiếng hát tại “Concert Quốc gia” Tổ quốc trong tim 2026 đã tạo nên khoảnh khắc tự hào Việt Nam lan tỏa rộng khắp. Cảm xúc ấy vẫn tiếp nối trong đời sống thường nhật. Từ bữa cơm gia đình, buổi gặp gỡ bạn bè, sự kiện cộng đồng, Bia Saigon luôn đồng hành, gắn kết người Việt qua những khoảnh khắc sẻ chia giản dị, ý nghĩa.

Hàng vạn khán giả cùng hòa chung niềm vui và tình yêu đất nước tại "Concert Quốc gia" Tổ quốc trong tim 2026. (Ảnh: BTC)

Khoảnh khắc tự hào của hàng vạn người

Tại "Tổ quốc trong tim 2026", tình yêu dành cho Việt Nam được cất lên qua những giai điệu hòa ca, qua sắc đỏ rực rỡ của lá cờ sao vàng và sự hiện diện của nhiều thế hệ. Đồng hành cùng chương trình, Bia Saigon mang đến những trải nghiệm ý nghĩa để mỗi khán giả có thể lưu giữ trọn vẹn cảm xúc ấy theo cách riêng. Tại "Trạm kết nối tự hào", có người cùng bạn bè hô vang hai tiếng "Việt Nam", có người tự tay tạo nên một "Bản tin tự hào" làm kỷ niệm. Nhiều nhóm bạn tranh thủ gặp gỡ, nâng ly trải nghiệm sản phẩm trước giờ concert mở màn. Từ cảm xúc chung của hàng vạn người đến những kỷ niệm rất riêng của mỗi cá nhân, niềm tự hào được lưu giữ và tiếp tục lan tỏa qua những câu chuyện được mang theo sau chương trình.

Với anh Hồ Vũ Ngọc Thạch, một khán giả trẻ tại chương trình, niềm vui được lưu giữ bằng một cách rất giản dị: "Tôi thích nhất trải nghiệm photobooth vì tôi có thể lưu lại kỷ niệm, rồi đăng lên Facebook để chia sẻ với mọi người. Bia Saigon cũng là một cái tên quen thuộc với tôi, nên được cùng bạn bè trải nghiệm và lưu lại những kỷ niệm tại chương trình khiến khoảnh khắc này càng thêm đáng nhớ."

Trải nghiệm "Bản tin tự hào" giúp khán giả lưu giữ kỷ niệm tại "Tổ quốc trong tim" 2026. (Ảnh: SABECO)

Khi chương trình khép lại, những cảm xúc được khơi dậy từ một sự kiện lớn không vì thế mà dừng lại. Chúng theo mỗi người trở về với nhịp sống thường ngày, được tiếp nối trong những lần gặp gỡ bạn bè, những dịp gia đình quây quần hay những khoảnh khắc mọi người cùng chung một niềm vui. Từ một cảm xúc được sẻ chia giữa hàng vạn người, niềm tự hào dần hiện diện trong những kết nối gần gũi hơn của đời sống.

Khi niềm tự hào được sẻ chia trong đời sống

Tinh thần cùng chung niềm vui ấy cũng được nhìn thấy trong những khoảnh khắc cộng đồng cùng hướng về màu cờ sắc áo. Bóng đá là một trong những ví dụ gần gũi nhất: một chiến thắng của đội tuyển có thể khiến những người xa lạ cùng reo hò, đồng thời trở thành lý do để bạn bè và gia đình tìm đến nhau, cùng theo dõi và sẻ chia cảm xúc.

Tại ASEAN Cup 2026, hơn 10.000 lời cổ vũ từ người hâm mộ khắp cả nước đã cùng hội tụ trong tấm cờ cổ động (TIFO) tiếp sức cho Đội tuyển Việt Nam, với sự đồng hành của Bia Saigon. Phía sau đại cảnh của hàng nghìn lời cổ vũ là những cảm xúc rất gần gũi: những nhóm bạn cùng chờ giờ bóng lăn, những gia đình cùng reo lên khi màu cờ sắc áo xuất hiện trên sân, hay những câu chuyện vẫn tiếp tục sau khi trận đấu kết thúc. Theo cách đó, bóng đá trở thành một dịp khác để niềm tự hào được chia sẻ và kết nối mọi người với nhau.

Hơn 10.000 lời cổ vũ từ người hâm mộ khắp cả nước được Bia Saigon kết nối, tạo nên tấm TIFO đặc biệt tiếp sức cho Đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. (Ảnh: SABECO)

Thế nhưng không phải mọi khoảnh khắc tự hào đều diễn ra giữa hàng vạn người. Đôi khi, niềm vui và sự gắn kết ấy hiện diện trong một không gian gần gũi hơn: quanh bàn ăn - nơi gia đình và bạn bè cùng ngồi lại, thưởng thức món ngon và sẻ chia những câu chuyện thường ngày. Ẩm thực theo cách đó cũng là một niềm tự hào của người Việt. Từ những quán ăn quen thuộc đến các địa chỉ được MICHELIN Guide ghi nhận, văn hóa ẩm thực Việt ngày càng được giới thiệu và ghi nhận rộng rãi hơn. Bàn ăn không chỉ là nơi thưởng thức món ngon mà còn là nơi những kết nối được nuôi dưỡng, khi mọi người cùng ngồi lại và chia sẻ trải nghiệm với nhau.

Trong hành trình ấy, Bia Saigon Special đã đánh dấu năm thứ tư liên tiếp đồng hành cùng MICHELIN Guide. Cùng với các chuỗi sự kiện như "Trải nghiệm Độc Bản, Thưởng Vị Extra Special", Bia Saigon Special hiện diện trong những trải nghiệm ẩm thực nơi món ăn, thức uống và câu chuyện gặp nhau, góp phần làm phong phú thêm những khoảnh khắc thưởng thức và sẻ chia.

Bàn ăn trở thành điểm hẹn để mọi người cùng thưởng thức và sẻ chia những khoảnh khắc đặc biệt với sự đồng hành của Bia Saigon Special (Ảnh: SABECO)

Bà Patsy Lim, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing của Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), chia sẻ: "Tôi rất tự hào khi qua nhiều thế hệ, Bia Saigon đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của người Việt. Từ những khoảnh khắc đời thường đến những dấu mốc đáng nhớ, Bia Saigon luôn hiện diện để cùng sẻ chia niềm vui và kết nối mọi người."

Từ tiếng hát của hàng vạn khán giả tại "Tổ quốc trong tim", những tiếng reo hò khi đội tuyển thi đấu đến tiếng cười quanh bàn ăn, niềm tự hào Việt Nam được thể hiện ở nhiều quy mô và theo nhiều cách khác nhau. Quốc khánh 2/9 là một cột mốc để những cảm xúc ấy được khơi dậy mạnh mẽ nhưng niềm tự hào không chỉ thuộc về một ngày lễ hay một sự kiện. Nó tiếp tục được lan tỏa trong cách người Việt tìm đến nhau, cùng chung vui, sẻ chia và tạo nên những ký ức bên gia đình, bạn bè và cộng đồng. Bởi vì sau khi ánh đèn sân khấu tắt đi và những sự kiện lớn qua đi, niềm tự hào dân tộc vẫn sống mãi trong từng khoảnh khắc đời thường - nơi Bia Saigon nói riêng và SABECO nói chung, luôn đồng hành, chứng kiến và cùng người Việt "bật nắp" sẻ chia niềm tự hào.

Sản xuất và phân phối: Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO)

Địa chỉ: Số 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia.