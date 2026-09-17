Dàn chuyên gia ẩm thực hàng đầu hội tụ tại Porkstars USA 2026

Quy tụ dàn MasterChef và Nghệ nhân ẩm thực, sự kiện Porkstars USA 2026 "Tinh Hoa Heo Mỹ – Muôn Vị Hà Thành" do Hiệp hội Xuất khẩu Thịt Hoa Kỳ (USMEF), Liên minh Đậu nành bang Indiana (ISA) và Hội đồng Tiếp thị Ngô bang Indiana (ICMC) tổ chức tại Hà Nội ngày 10/9 mang đến trải nghiệm khi đưa thịt Heo Mỹ hòa quyện ẩm thực thủ đô.

Màn kết hợp độc đáo giữa tư duy hiện đại và giá trị truyền thống

Dấu ấn nổi bật tại Porkstars USA năm nay là màn bắt tay của các gương mặt ẩm thực hàng đầu. Ba cặp đôi MasterChef và Nghệ nhân Ẩm thực cùng nhau so tài, đại diện cho ba hướng tiếp cận độc đáo khi khai thác nguyên liệu thịt Heo Mỹ.

Dàn MasterChef và Nghệ nhân ẩm thực

Ở đội Fire & Smoke, kỹ thuật chế biến Heo Mỹ với lửa được thể hiện bởi Chef Doãn Văn Tuấn, hiện là Tổng Bếp trưởng Điều hành Furama - Ariyana Đà Nẵng, người từng nhận giải thưởng Culinary Merit Award từ Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (Worldchefs). Đồng hành cùng anh là Nghệ nhân Phạm Bá Hà, Bếp trưởng hệ thống Nhà hàng Thế Giới Hải Sản kiêm Chủ tịch Hội Đầu bếp Hà Nội (HCA).

Trong khi đó, đội Modern Vietnamese là sự bắt tay giữa Chef Nguyễn Danh Hinh, Chuyên gia ẩm thực tại Trung tâm Sự kiện Lạc Hồng Place Hải Phòng với hơn 30 năm kinh nghiệm, cùng Nghệ nhân Lê Văn Khánh, Tổng Bếp trưởng Tổ hợp Dịch vụ cao cấp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Đại diện cho phong cách Fine Dining là Chef Lê Xuân Tâm, Tổng Bếp trưởng điều hành chuỗi Moo Beef Steak khu vực phía Nam, Quán quân Siêu đầu bếp Việt Nam 2012. Đồng hành cùng anh là Nghệ nhân Đỗ Ngọc Công, Tổng Bếp trưởng điều hành Hải Đăng Plaza.

Những màn so tài thăng hoa cùng sườn và bắp giò Heo Mỹ

Thử thách 60 phút chế biến với các giỏ nguyên liệu bất ngờ không làm khó được dàn đầu bếp và nghệ nhân giàu kinh nghiệm. Khai thác độ mềm thơm đặc trưng của thịt Heo Mỹ chăn nuôi bằng ngũ cốc, các cặp đôi nhanh chóng làm chủ gian bếp để hiện thực hóa những ý tưởng ẩm thực độc đáo.

Các đầu bếp và nghệ nhân trực tiếp thao tác tại khu vực bếp

Dưới bàn tay khéo léo, sáu món ăn ấn tượng lấy cảm hứng từ ẩm thực đất kinh kỳ đã lần lượt ra mắt thực khách. Đội Fire & Smoke tạo dấu ấn qua hương vị đậm đà của Bắp giò Heo Mỹ chiên móc mật đốt rượu mai quế lộ và Sườn Heo Mỹ xông khói tiêu rừng. Đội Modern Vietnamese khai thác nét quen thuộc trong mâm cơm gia đình với Bún giò Heo Mỹ nấu dọc mùng cùng Sườn Heo Mỹ xào chua ngọt. Trong khi đó, đội Fine Dining mang đến trải nghiệm tinh tế qua kỹ thuật chế biến cầu kỳ và cách bài trí chỉn chu với món Bắp giò Heo Mỹ hầm patê và Sườn Heo Mỹ sốt chả cá Lã Vọng cơm rượu.

Sáu món ăn hoàn thiện thể hiện phong cách của từng đội thi

Sự kiện Porkstars USA 2026 "Tinh Hoa Heo Mỹ – Muôn Vị Hà Thành" do Hiệp hội Xuất khẩu Thịt Hoa Kỳ (USMEF) tổ chức cùng với sự đồng hành và hỗ trợ từ Liên minh Đậu nành bang Indiana (I SA ) và Hội đồng Tiếp thị Ngô bang Indiana (ICMC). Thông qua chương trình, các đơn vị mong muốn giới thiệu nguồn thịt Heo Mỹ được nuôi bằng ngũ cốc đạt chuẩn đến với các chuyên gia ẩm thực và người tiêu dùng tại Việt Nam.

Bên cạnh màn so tài, tinh thần trách nhiệm xã hội cũng được lan tỏa mạnh mẽ tại sự kiện. Thông qua hoạt động thường niên "Bếp Ăn Hạnh Phúc", ban tổ chức cùng các đơn vị đã trao tặng nguồn hỗ trợ thiết thực cho Làng Hữu Nghị Việt Nam, góp phần cải thiện điều kiện bếp ăn và mang đến những bữa cơm ấm áp, đủ đầy dinh dưỡng cho các em nhỏ nơi đây.

Sự kết hợp ăn ý giữa các MasterChef và Nghệ nhân Ẩm thực tại Porkstars USA 2026 không chỉ tạo nên những trải nghiệm vị giác đáng nhớ, mà còn khẳng định sự giao thoa hài hòa giữa nguồn nguyên liệu Heo Mỹ cao cấp và bản sắc ẩm thực truyền thống Việt Nam.