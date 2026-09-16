Samsonite giới thiệu loạt vali mới, nâng tầm phong cách cho mọi hành trình

Từ những gam màu thanh lịch đến thiết kế cao cấp dành cho doanh nhân, các bộ sưu tập vali mới của Samsonite kết hợp vẻ ngoài tinh tế cùng công nghệ hiện đại, mang đến trải nghiệm di chuyển tiện nghi và khẳng định phong cách trên mọi hành trình.

‏Ra đời tại Mỹ từ năm 1910, Samsonite đã trở thành thương hiệu tiên phong và biểu tượng gắn liền với lịch sử phát triển của ngành du lịch toàn cầu. Với các dòng sản phẩm đa dạng như vali du lịch, balo doanh nhân, cặp laptop, túi xách thời trang và phụ kiện du lịch, Samsonite luôn đặt trọng tâm vào những tiêu chí: sang trọng, đẳng cấp, bền nhẹ, chịu va đập tốt và tối ưu không gian chứa, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng hiện đại.‏

‏Theo đuổi DNA đặc trưng về thiết kế, đổi mới và chất lượng, Samsonite tiếp tục giới thiệu nhiều dòng vali mới, sở hữu thiết kế tinh tế, khả năng vận hành linh hoạt và các tính năng hỗ trợ tối đa cho hành trình, được bảo hành toàn cầu từ 10 năm đến trọn đời.‏

‏Vali Paralux ra mắt phiên bản màu hồng phấn mới (Nguồn: Samsonite)



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‏Samsonite mở rộng bộ sưu tập Paralux từng đoạt giải thưởng Reddot của mình với phiên bản màu hồng dusty tinh tế, mang đến một diện mạo mới vừa nhẹ nhàng vừa hiện đại cho phong cách du lịch đương đại. Phiên bản mới này cũng đảm bảo tính linh hoạt và tiện dụng cho mọi nhu cầu di chuyển với thiết kế hai cách mở vali: mở phía trước và ở giữa, kèm hai túi du lịch cá nhân - giúp nâng tầm nghệ thuật sắp xếp hành lý.‏

‏Bộ sưu tập vali Samsonite Modio mới (Nguồn: Samsonite)

‏Khám phá thêm bộ sưu tập đạt giải thưởng Reddot Award mới nhất - vali Samsonite Modio ra mắt với các bảng màu năng động: đen, xanh, hồng - hệ thống truy cập hai chiều thông minh: mở mặt trước và mở đôi truyền thống. Vali Modio bảo mật an toàn với dây kéo 2 lớp chống rạch, khóa TSA tiêu chuẩn quốc tế, linh hoạt với hệ thống bánh xe giảm xóc. Đặc biệt, size cabin có ngăn laptop 14 inch, vali ký gửi có khả năng mở rộng tăng sức chứa, kèm túi phân loại hành lý tiện lợi. ‏

‏Một thiết kế hoàn toàn mới - Zipprix FT Waypoint - Khi tích hợp công nghệ định vị ngay trên vali, dễ dàng theo dõi hành lý qua điện thoại - chip định vị Waypoint™ trên vali tương thích với cả hệ sinh thái Apple Find My và Google Find Hub. Vali với chất liệu polycarbonate cao cấp, chịu lực tốt, ngăn laptop 14 inch (size cabin) và khả năng mở rộng dung tích tăng sức chứa, mang đến khả năng ứng dụng cao cho mọi chuyến đi xa.‏

‏Bộ sưu tập vali Zipprix FT Waypoint tích hợp công nghệ định vị mới (Nguồn: Samsonite)



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‏Ở phân khúc cao cấp, Samsonite Black Label (SBL) cũng ra mắt 2 bộ sưu tập vali Quintes và Westmere - hướng đến nhóm khách hàng doanh nhân và những người theo đuổi phong cách sang trọng, chuyên nghiệp cùng chế độ bảo hành trọn đời.‏

‏Vali SBL Quintes tạo ấn tượng với kiểu dáng thanh lịch, tay cầm được bọc da tinh tế và ốp bảo vệ các góc vali chắc chắn. Hệ thống bánh xe giảm xóc Aero-Trac™ di chuyển siêu êm và giảm thiểu tiếng ồn, an toàn với dây kéo hai lớp chống rạch trộm, không gian chứa rộng rãi, nhiều ngăn tiện lợi, đính kèm túi trùm vali & túi đựng giày riêng biệt.‏

Bộ sưu tập vali Samsonite Black Label Quintes mới (Nguồn: Samsonite)



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Vali vải Westmere mang tinh thần business cao cấp của Samsonite Black Label với thiết kế cổ điển, từ các chi tiết viền da và phụ kiện kim loại mạ vàng sang trọng. Kết hợp với tính tiện lợi như: ngăn khóa kéo phía trước, bánh xe giảm xóc tích hợp vòng bi (bạc đạn) di chuyển êm ái, khoang chứa nhiều ngăn và có thể mở rộng, kèm bộ tiện ích: Túi đựng áo sơ mi, túi đựng giày, túi đựng mỹ phẩm và quần áo (chỉ có ở size trung/đại).‏

Bộ sưu tập vali vải Samsonite Black Label Westmere sang trọng (Nguồn: Samsonite)



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‏Với loạt thiết kế vali vừa ra mắt - Samsonite tiếp tục mở rộng đa dạng lựa chọn cho những người yêu thích hành lý cao cấp. Không chỉ là phương tiện chứa đồ, những chiếc vali này còn hướng đến phong cách cá nhân và là người bạn đồng hành đáng tin cậy trên mỗi hành trình, mang đến những trải nghiệm trọn vẹn hơn. ‏

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