Tuần cận rằm đi đâu? Đến ngay các điểm chạm Trung thu KIDO's Bakery để "quẩy lễ", check-in rực rỡ và "săn" bánh ngon chuẩn gu!

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Trung thu, không khí lễ hội đã rộn ràng khắp phố phường.

Nếu bạn đang tìm kiếm một tọa độ vừa ngập tràn không khí lễ hội truyền thống để chụp ảnh sống ảo, vừa có hoạt động vui nhộn cho cả gia đình, lại rinh được bánh ngon - xịn - mịn về phá cỗ thì loạt gian hàng KIDO's Bakery tại Vạn Hạnh Mall, Hùng Vương Plaza chính là điểm dừng chân không thể bỏ lỡ!

Không khí tuần cận kề đêm trăng rằm luôn mang một ma lực đặc biệt: người người nô nức ra phố, trẻ con háo hức rước đèn, còn giới trẻ thì rủ nhau đi săn lùng những góc check-in đậm chất Tết Trung thu. Hưởng trọn visual rực rỡ và năng lượng tươi vui của mùa trăng, các không gian trải nghiệm của KIDO’s Bakery đang trở thành tâm điểm hút trọn sự chú ý của hàng nghìn gia đình và bạn trẻ những ngày này.

Không gian lễ hội "đỉnh chóp": Tọa độ sống ảo và gắn kết gia đình cực hot

Ngay khi bước vào sảnh chính Vạn Hạnh Mall hay Hùng Vương Plaza, bạn sẽ lập tức bị thu hút bởi sắc đỏ lễ hội rực rỡ cùng những biểu tượng quen thuộc như lồng đèn giấy kiếng, cá chép, con lân được thiết kế cách điệu cực nghệ. Không chỉ là nơi trưng bày bánh, KIDO đã biến khu vực này thành một "trạm trải nghiệm" đúng nghĩa.

Các hoạt động trải nghiệm, vui chơi rộn ràng diễn ra từ cuối tháng 8 đến hết Trung thu tại Vạn Hạnh Mall & Hùng Vương Plaza

Khu vực trò chơi và workshop mini dành cho các gia đình trẻ luôn kín chỗ. Không gian ngập tràn tiếng cười giòn tan của các em nhỏ khi được bố mẹ hướng dẫn làm lồng đèn, tiếng trống lân rộn rã khiến không khí Trung thu truyền thống xưa như ùa về trọn vẹn ngay giữa lòng trung tâm thương mại hiện đại.

Một góc gian hàng KIDO’s Bakery tại Trung tâm thương mại Hùng Vương (Hùng Vương Plaza)

Minh Anh (GenZ, ngụ Phường Chợ Lớn, Tp. Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Mấy hôm nay lướt TikTok thấy mọi người rủ nhau ghé booth KIDO đông lắm nên mình phải tranh thủ qua liền. Concept trang trí vừa hoài niệm vừa hiện đại, ánh sáng siêu đẹp để chụp ảnh sống ảo. Thích nhất là không khí rất vui, đúng chất hội hè cận rằm. Tranh thủ check in vài tấm để dành vài bữa nữa tới Trung thu post facebook "sống ảo".

Góc check in viral cõi mạng thời gian qua

Sức hút từ các quầy bánh nườm nượp: Gu bánh "ít ngọt, nhân lạ" chiếm sóng

Không chỉ có không gian vui chơi, khu vực quầy bánh của KIDO’s Bakery những ngày này luôn trong tình trạng nhộn nhịp hết công suất. Càng cận kề ngày rằm, nhu cầu mua quà tặng gấp cho thầy cô, bạn bè hay tự thưởng cho gia đình tăng vọt.

Điểm cộng khiến giới trẻ và các bà mẹ hiện đại mê mẩn dòng bánh KIDO’s Bakery chính là công thức "bắt trend" cực chuẩn: vỏ bánh mỏng ẩm mềm, nhân ngọt thanh tự nhiên và hoàn toàn không bị gắt cổ.

Dạo một vòng quanh quầy bánh, những cái tên liên tục được gọi tên "cháy hàng" chính là các dòng nhân xốt mỹ vị độc lạ như: Cua tuyết xốt hoàng kim, Tôm hùm xốt tiêu đen, Bào ngư xốt Hồng Kông. Riêng hội mê sống ảo thì nhất định phải săn lùng bằng được bộ đôi "gây sốt" cõi mạng từ mùa trước đến nay: Trà xanh phô mai, Dâu nam việt quất phô mai cùng hộp bánh tan chảy Mỹ Vị Lava (Lava Trứng muối, Lava Matcha latte, Lava Socola Hazelnut).

Mỹ vị Lava của KIDO’s Bakery với các dòng bánh tan chảy, trendy trở thành cơn sốt trong giới trẻ năm nay

Đưa trọn vị sum vầy về tổ ấm

Sau những giờ phút dạo phố, chụp hình và rinh về những hộp bánh ưng ý, khoảnh khắc ý nghĩa nhất của mùa trăng vẫn là lúc trở về nhà. Mở hộp bánh tinh tế, pha ấm trà thơm, cả gia đình nhiều thế hệ cùng ngồi lại bên nhau thưởng bánh, ngắm trăng và chuyện trò sau chuỗi ngày bận rộn. Đó chính là giá trị "Trao trọn thân thương" mà KIDO đã bền bỉ gìn giữ suốt nhiều thập kỉ qua.

Miếng bánh ngon, tách trà nóng thơm lừng, cho những khoảnh khắc sum họp thêm đậm đà, gắn kết.

Chỉ còn ít ngày nữa là trăng tròn vành vạnh! Nếu bạn vẫn chưa chuẩn bị quà biếu hay chưa có tấm hình check-in đón Trung thu nào ưng ý, hãy rủ ngay hội bạn thân hoặc cả gia đình ghé ngay các gian hàng KIDO's Bakery tại Vạn Hạnh Mall, Hùng Vương Plaza hoặc hệ thống showroom, cửa hàng gần nhất để hòa mình vào không khí lễ hội rực rỡ và chọn vị bánh yêu thích nhé!

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