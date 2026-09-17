Bose ra mắt tai nghe QuietComfort Headphones 2 và hai bộ sưu tập màu giới hạn mới

Bose chính thức ra mắt các phiên bản màu giới hạn của tai nghe Bose QuietComfort Headphones 2, thế hệ tiếp theo của dòng tai nghe chống ồn biểu tượng Bose QuietComfort, cùng với hai bộ sưu tập màu giới hạn mới.

Các sản phẩm mới này mở bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 14.09.2026, được trưng bày và phân phối tại các Bose Store cũng như các đại lý uỷ quyền của Bose.

Bose QuietComfort Headphones 2: Tái định nghĩa sự tĩnh lặng vượt thời gian

Với thông điệp "Tĩnh lặng. Tinh xảo. Tuyệt vời.", mẫu tai nghe Bose QuietComfort Headphones 2 kết hợp sự thoải mái trứ danh cùng các công n ghệ của Bos e để tạo nên trải nghiệm nghe đắm chìm, cao cấp. Điểm mới mang tính đột phá trên sản phẩm là công nghệ Bose TrueSpatial, đem lại không gian âm thanh sống động qua ba chế độ nghe Bose Immersive Audio: Still (Tĩnh), Motion (Chuyển động) và Cinema (Điện ảnh). Công nghệ này tái tạo không gian âm thanh nổi stereo từ mọi nguồn phát, đặt người nghe vào đúng "vị trí lý tưởng" tựa như đang thưởng thức hệ thống loa 2.0 thực thụ. Chế độ Still giúp giữ âm thanh cố định ngay cả khi xoay đầu, trong khi chế độ Motion cho phép âm thanh di chuyển theo hướng xoay đầu của người nghe để duy trì trải nghiệm đắm chìm khi đang di chuyển. Riêng chế độ Cinema tạo hiệu ứng không gian rạp chiếu phim, mở rộng trường âm và giữ cho lời thoại luôn sắc nét, rõ ràng ở chính giữa. Bên cạnh đó, tai nghe tích hợp công nghệ xử lý tín hiệu số SoundDesign và hỗ trợ phát âm thanh chất lượng cao (lossless) lên đến 24-bit/48 kHz qua kết nối có dây USB-C.

Về hiệu năng khử tiếng ồn, QuietComfort Headphones 2 được trang bị công nghệ QuietControl biểu tượng với hệ thống sáu micrô có khả năng bù trừ tốt hơn cho các khe hở tại vị trí tiếp xúc của chụp tai. Thiết kế này mang lại phản hồi thích ứng mới, giúp những người đeo kính hoặc đội mũ vẫn tận hưởng được hiệu quả khử ồn trọn vẹn. Tai nghe còn sở hữu công nghệ ActiveSense được nâng cấp tại Chế độ Aware (Nhận biết), giúp linh hoạt tự điều chỉnh mức độ khử tiếng ồn một cách mượt mà để giảm thiểu tác động của những âm thanh lớn đột ngột.

Thiết kế của QuietComfort Headphones 2 mang đậm chất hiện đại với chụp tai hình viên thuốc tạo nên vẻ ngoài liền mạch. Phần khung tai nghe cải tiến có các thanh trượt siêu mượt, rộng hơn cùng lớp đệm bọc da tổng hợp mềm mại, đảm bảo độ chắc chắn nhưng vẫn duy trì cảm giác đeo êm ái, thoải mái suốt ngày dài. Tai nghe tích hợp các nút bấm vật lý thuận tiện ngay trên củ tai để phát nhạc, điều chỉnh âm lượng, nhận cuộc gọi, đàm thoại rõ ràng và kích hoạt phím tắt cho trợ lý ảo hoặc Spotify Tap. Tai nghe sở hữu công nghệ Bluetooth® 5.4 với kết nối đa điểm, hỗ trợ Google Fast Pair, cùng thời lượng pin lên đến 24 giờ sử dụng (18 giờ nếu bật chế độ Immersive Audio). Chỉ với 15 phút sạc nhanh, thiết bị có thể tiếp tục hoạt động trong 2,5 giờ và hỗ trợ sạc ngay cả khi đang đeo. Người dùng cũng có thể cá nhân hóa trải nghiệm qua ứng dụng Bose với bộ cân bằng (EQ) 3 dải tần. Bộ sản phẩm đầy đủ bao gồm tai nghe, hộp đựng, cáp sạc USB-C, cáp âm thanh USB ra 3,5mm và hướng dẫn sử dụng.

Tai nghe Bose QuietComfort Headphones 2, màu Xanh Bạch Đàn

Bose QuietComfort Headphones 2 ra mắt thị trường Việt Nam với hai màu cơ bản Đen (Black) và Trắng Khói (White Smoke) từ ngày 1 4 .0 8 .2026 với mức giá 7.490.000 VNĐ. Ba tuỳ chọn màu phiên bản giới hạn: Xanh Bạch Đàn (Eucalyptus Green), Xanh Bạc Hà (Dewdrop Mint) và Tím Gỗ Hồng (Rosewood Mauve) được mở bán chính thức từ ngày 14.09.2026. Chi tiết tham khảo tại: https://bosebyupsv.com/bose-quietcomfort-headphones-2/

Bộ sưu tập Xanh Bạc Hà Sương Mai (Dewdrop Mint)

Mang thông điệp "Thanh mát. Tươi mới. Đậm chất riêng.", bộ sưu tập này mang đến một cảm hứng mới, nạp lại năng lượng cho người yêu âm nhạc. Phối màu mới này là sự kết hợp tươi mát giữa sắc xanh mòng két (teal) nổi bật trên nền xanh bạc hà dịu nhẹ, thanh bình, gợi nhớ về món kem mát lạnh bên hồ bơi và phong cách hoài cổ thập niên 90. Bộ sưu tập này bao gồm các sản phẩm: Bose QuietComfort Headphones 2, QuietComfort Earbuds, SoundLink Flex 2 và SoundLink Micro 2. Dù là lúc tận hưởng khoảng lặng cho riêng mình hay trong những dịp tụ tập bạn bè, sắc xanh bạc hà mới mẻ sẽ giúp người dùng thoát khỏi nhịp sống thường ngày qua từng giai điệu.

Bộ sưu tập Xanh Bạc Hà Sương Mai

Bộ sưu tập Tím Gỗ Hồng (Rosewood Mauve)

Với tinh thần "Bứt phá âm thanh, nổi bật màu sắc.", bộ sưu tập Tím Gỗ Hồng đem đến một diện mạo quyến rũ, tràn đầy sức sống và đậm dấu ấn phong cách. Phối màu hai tông này lấy cảm hứng từ vẻ đẹp rực rỡ phong phú của những đóa hoa bung nở, cụ thể là loài hoa hồng Anh "Munstead Wood". Sự kết hợp tinh tế giữa sắc tím trầm hoa cà và gam hồng cánh sen sống động tạo nên một tổng thể vô cùng táo bạo nhưng không kém phần sang trọng. Bộ sưu tập Tím Gỗ Hồng áp dụng cho các sản phẩm: Bose QuietComfort Headphones 2, QuietComfort Earbuds và SoundLink Flex 2. Sắc màu giàu cá tính này sẽ điểm tô thêm sự rực rỡ vào từng giai điệu, vô cùng lý tưởng cho những lúc thong thả dạo bước một mình hay khi gặp gỡ bạn bè trong một buổi picnic hoàn hảo.

Bộ sưu tập Tím Gỗ Hồng

Chi tiết tham khảo tại: https://bosebyupsv.com/

Giới thiệu tập đoàn Bose

Bose là đơn vị tiên phong toàn cầu trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo âm thanh với hơn 60 năm lịch sử. Hãng hoạt động với một niềm tin cốt lõi: âm thanh có sức mạnh thay đổi cách con người kết nối với thế giới. Bằng việc kết hợp nghiên cứu tiên phong, kỹ thuật xuất sắc và sự thấu hiểu sâu sắc, Bose tạo ra các công nghệ mang lại những trải nghiệm phi thường. Sở hữu danh mục các thương hiệu nổi tiếng như Bose, McIntosh và Sonus faber, công ty mang đến các giải pháp âm thanh cao cấp, sang trọng dành cho gia đình, nhu cầu di động và trên xe hơi. Thông qua sức mạnh của âm thanh, Bose tiếp tục kiến tạo những phương thức mới để giúp mọi người trên toàn thế giới cảm thấy gắn kết, được truyền cảm hứng và hòa mình vào cuộc sống thông qua sức mạnh của âm thanh.