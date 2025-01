Từ chỗ ngại ngần, đến bây giờ tôi đã không còn xấu hổ, áp dụng đủ mọi cách để tiết kiệm tiền!

Nếu như trước đây, việc cắt giảm chi tiêu, hạ mức nhu cầu được coi là điều gì đó tạo ra cảm giác xấu hổ thì giờ đây, rất nhiều người đang cố gắng tiết kiệm và sẵn sàng thử nhiều cách khác nhau để có tiền dư mỗi tháng.

Tiết kiệm tiền dường như đã trở thành một loại "vương miện" được nhiều người trang trọng gắn trên đầu. Từ việc đi ra ngoài mua hàng tạp hóa, ăn uống trong trung tâm thương mại, mua sắm trực tuyến và cả trong cách quản lý tài chính, khái niệm tiết kiệm tiền đã được tích hợp vào mọi khía cạnh của cuộc sống.

Nhiều người đang dần tạm biệt nỗi xấu hổ về mọi mặt để hướng tới 1 mục tiêu tiết kiệm duy nhất!

01.

Chúng ta làm việc chăm chỉ không phải vì quá keo kiệt với cuộc sống mà chính là vì chúng ta quá yêu cuộc sống này. (Ảnh minh họa)

Nếu chủ nghĩa hiện sinh chiếm vị trí cao về mặt tinh thần của con người ở thế kỷ trước thì triết lý giá trị đồng tiền chính là quy luật sống của giới trẻ ngày nay. Trước đây, việc so sánh chủ yếu xoay quanh việc ai mua một chiếc ô tô đắt tiền hơn hay một ngôi nhà to đẹp hơn thì ngày nay đã xuất hiện có xu hướng "so sánh ngược" trên mạng xã hội. Họ so sánh xem ai tiết kiệm tiền và ai tiêu ít tiền nhất nhưng nhận được nhiều giá trị nhất.

Tất nhiên, chỉ so sánh ngược thôi là chưa đủ. Một phương pháp tiên tiến hơn phổ biến trong giới trẻ là "sống lãi". Họ sử dụng các tài khoản ngân hàng/ứng dụng quản lý tài chính có thể sinh lời để "tiền đẻ ra tiền". Theo họ, sống có lãi có nghĩa là chi tiêu mỗi ngày trong xã hội này một cách miễn phí.

Một số người cho biết, họ sẽ sử dụng tối đa các voucher để mua sắm/mua đồ ăn, nước uống hoặc trái cây miễn phí mỗi ngày. Trong trường hợp khác, họ cũng có thể sử dụng tiền lãi nhận được sau khi gửi tiền vào ngân hàng để chi tiêu thay vì dùng thu nhập hàng ngày.

Ngay cả khi bạn không có nhiều tiền tiết kiệm, cũng đừng sợ hãi. Chỉ khi thực sự tiết kiệm, bạn mới nhận ra: "Cuộc sống sẽ tốt đẹp và bạn sẽ tiết kiệm được nhiều hơn nếu có hiểu biết hơn".

02.

Người ta thường nói "tăng thu, giảm chi", nhưng cắt giảm chi tiêu rõ ràng không thể thỏa mãn tâm lý muốn kiếm tiền của giới trẻ hiện nay. "Tăng thu" đã trở thành sự lựa chọn nhất trí của giới trẻ.

Lúc này, "bậc thầy quản lý thời gian" là kim chỉ nam giúp nhân viên văn phòng có thể cùng 1 lúc làm nhiều việc khác nhau.

Khi những người trẻ ra ngoài uống trà và trò chuyện, họ không thể uống một tách cà phê mà không nói về công việc phụ của mình. Ngoài việc gia tăng thu nhập thông qua các công việc phụ, cách quản lý tài sản cũng trở thành chủ đề bắt buộc đối với giới trẻ.

Đồng thời, vào thời điểm lãi suất tiền gửi đang giảm và thị trường chứng khoán hỗn loạn, điều nhiều người quan tâm hơn cả là có kiểm soát được các khoản nợ của mình hay không.

Khác với quan niệm truyền thống "không tiết lộ sự giàu có của mình", họ cho rằng "nếu bạn không quản lý tài chính của mình, tiền bạc sẽ phớt lờ bạn". Người ta không ngừng tìm kiếm sự giàu có và sẵn sàng làm mọi cách để gia tăng thu nhập.

Quản lý tốt tài chính là một kỹ năng mà ai cũng cần có để đảm bảo cuộc sống dù đang ở bất kỳ giai đoạn kinh tế nào. (Ảnh minh họa)

03.

Trong xã hội ngày nay, ánh hào quang của việc "tự thân mua nhà" đang dần lùi xa, nhiều người trẻ cho rằng, biết quản lý tiền và biết cách tiêu tiền mới là phương châm sống. Họ cho rằng, đây chính là chìa khóa giúp họ mở ra cánh cửa dẫn họ tới cuộc sống như mơ.

Đối với những người khao khát khám phá, được nhìn thấy thế giới là niềm hạnh phúc. Còn đối với những người bình thường, được làm một người bình thường hạnh phúc, tự do và khỏe mạnh cũng có thể là một mong cầu xa xỉ. Trong khi đó, với những kẻ lang thang, có thể sống một cuộc sống ổn định ở nơi đất khách quê người lại chính là 1 ước mơ.

Nhìn chung, "cuộc sống trong mơ" của mỗi người là khác nhau. Nhà có thể không có và cũng không chắc sẽ dẫn đường cho họ chạm tới ước mơ của mình nhưng tiền thì khác. Có tiền, họ có thể làm bất cứ điều gì mà mình. Đây cũng chính là lý do giúp người ta có thể vượt qua nỗi xấu hổ khi tiết kiệm tiền.

Chúng ta làm việc chăm chỉ không phải vì quá keo kiệt với cuộc sống mà chính là vì chúng ta quá yêu cuộc sống này. Và điều đó thì chẳng có gì phải xấu hổ cả!