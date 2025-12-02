Từ 5/1/2026, loại thẻ ngân hàng này bị giới hạn rút tiền mặt

Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức ban hành Thông tư 45 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng với nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt nhằm thắt chặt an ninh thanh toán. Theo đó, bắt đầu từ ngày 5/1/2026, các tổ chức phát hành thẻ sẽ phải áp dụng quy trình kiểm soát nghiêm ngặt hơn đối với cả khách hàng cá nhân và tổ chức, đồng thời áp đặt trần hạn mức rút tiền mặt đối với thẻ tín dụng.

Một trong những nội dung tác động trực tiếp đến thói quen sử dụng thẻ của người dùng là quy định về hạn mức giao dịch. Cụ thể, tổng hạn mức rút tiền mặt đối với chủ thẻ tín dụng (tính theo mã tổ chức phát hành thẻ - BIN) sẽ bị giới hạn tối đa là 100 triệu đồng mỗi tháng. Quy định này nhằm kiểm soát rủi ro tín dụng và hạn chế tình trạng sử dụng thẻ tín dụng sai mục đích, vốn đang là kẽ hở cho các hoạt động lừa đảo, "rút tiền khống" thời gian qua.

Ngoài ra, về đối tượng sử dụng thẻ đối với người nước ngoài, Thông tư đã sửa đổi, bổ sung theo hướng không yêu cầu khách hàng cá nhân là người nước ngoài “có thời hạn cư trú tại Việt Nam từ 12 tháng (360 ngày) trở lên kể từ thời điểm đề nghị phát hành thẻ”; mà quy định thời hạn sử dụng thẻ không vượt quá thời hạn được phép cư trú còn lại tại Việt Nam.

Về quy trình phát hành thẻ, Thông tư 45 đặt ra yêu cầu cao hơn về xác thực danh tính. Các ngân hàng bắt buộc phải gặp mặt trực tiếp và đối chiếu khớp đúng thông tin sinh trắc học đối với người đại diện hợp pháp của khách hàng tổ chức. Quy định này cũng áp dụng chặt chẽ với khách hàng cá nhân, đặc biệt trong trường hợp đăng ký giao dịch trên ứng dụng ngân hàng trực tuyến, số điện thoại đăng ký buộc phải là chính chủ và đã được kiểm tra đảm bảo. Đối với thẻ doanh nghiệp, tổ chức phải có văn bản ủy quyền cụ thể cho cá nhân sử dụng, và người được ủy quyền này sẽ được định danh là chủ thẻ phụ.

Động thái siết chặt quy định này được đưa ra trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao đang lợi dụng các kẽ hở trong quy trình mở thẻ và xác thực sinh trắc học để trục lợi.

Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm tài chính, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia vào các hoạt động mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng. Việc cung cấp thông tin cá nhân hay dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay) cho người lạ để đổi lấy lợi ích nhỏ từ các lời mời "việc nhẹ, lương cao" có thể vô tình tiếp tay cho tội phạm và dẫn đến những hệ lụy pháp lý nghiêm trọng.