Từ 1/7, người cận thị ở Hà Nội đón tin vui

Nghị quyết mới về an sinh xã hội của UBND TP Hà Nội có quy định về việc hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ cho người từ 18-35 tuổi bị cận từ 3 diop trở lên. Người dân thường trú, tạm trú đủ điều kiện cũng được khám sức khỏe miễn phí hằng năm.

Ngày 2/6, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã khai mạc Kỳ họp chuyên đề - Kỳ họp thứ 3 khóa XVII. Theo đó, Nghị quyết mới về an sinh xã hội đã được thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Nghị quyết của HĐND thành phố đề xuất hỗ trợ từ ngân sách để chi trả các chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế, trong đó có điều trị tật khúc xạ của mắt.

Theo Phụ lục số 01 kèm dự thảo nghị quyết, phạm vi điều chỉnh của chính sách là hỗ trợ từ ngân sách thành phố để chi trả cho các chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với việc điều trị tật khúc xạ của mắt khi thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý. Như vậy, đây là chính sách hỗ trợ có điều kiện, gắn với đúng nhóm đối tượng và đúng tuyến cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn do thành phố quản lý.

Về đối tượng áp dụng, dự thảo nêu rõ người được hưởng chính sách là người dân thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên, hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời, người được hỗ trợ phải trong độ tuổi từ 18 đến 35 và bị cận thị từ 3 Diop trở lên.

Ngoài người dân thuộc diện nêu trên, dự thảo cũng xác định các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan là đối tượng áp dụng của nghị quyết. Điều này cho thấy chính sách không chỉ quy định quyền lợi thụ hưởng mà còn đặt ra cơ chế tổ chức thực hiện tại hệ thống y tế công lập của thành phố.

Về nội dung và mức hỗ trợ, dự thảo cho biết thành phố sẽ hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ của mắt theo mức giá do cơ quan có thẩm quyền quy định tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn thành phố. Khoản hỗ trợ được áp dụng khi người dân thực hiện điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý.

Kinh phí thực hiện chính sách được xác định từ nguồn ngân sách thành phố theo phân cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Về phương thức chi trả, các đối tượng đủ điều kiện sẽ được chính các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trực thuộc thành phố chi trả; sau đó hằng năm, các đơn vị này thanh quyết toán phần kinh phí đã hỗ trợ từ nguồn ngân sách thành phố được giao theo phân cấp.