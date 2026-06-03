Miền Bắc sắp đón mưa lớn

Trong chiều tối và đêm 3/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa to. Sau đó từ chiều tối 4/6 đến sáng 5/6, miền Bắc có thể xuất hiện mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, vào chiều tối và đêm 3/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 80mm.

Sau đó từ chiều tối 4/6 đến sáng 5/6, khu vực Bắc Bộ có thể xảy ra mưa dông trên diện rộng, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Trước khi đón mưa dông, miền Bắc tiếp tục có nắng nóng nhưng giảm về cường độ và thu hẹp về phạm vi. Trong hai ngày 4-5/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Ngày 6-7/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, từ ngày 8/6 nắng nóng dịu dần.

Miền Bắc sắp đón mưa to.

Sau đó, từ khoảng chiều tối 8-13/6, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng thời kỳ từ đêm 8-10/6 có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ chiều tối và đêm các ngày 5-7/6 cũng có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Tại Nam Bộ và Lâm Đồng, trong chiều tối và đêm 3/6 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 80mm.

Khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ trong chiều tối và tối 3/6 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục là trọng tâm của đợt nắng nóng đang diễn ra ở miền Bắc và miền Trung với nhiệt độ cao nhất trưa nay (3/6) phổ biến từ 36-38 độ.

Dự báo trong các ngày 4-5/6, khu vực này tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Nắng nóng tại khu vực này dự báo còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Cơ quan khí tượng cảnh báo, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.