Từ 1/5, dùng Ví Trả Sau MoMo sẽ bị tính phí cao hơn: Nhiều người không để ý vẫn mất tiền mỗi tháng

Mới đây trên ứng dụng MoMo và website momo.vn, MoMo phát đi thông báo về việc thay đổi phí dịch vụ của Ví Trả Sau trên MoMo.

Cụ thể: Nhằm không ngừng cải tiến và đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất, Ví Trả Sau xin thông báo về việc Ngân Hàng Đối Tác thực hiện điều chỉnh mức phí dịch vụ để mang lại trải nghiệm an toàn và tối ưu nhất. Khách hàng dùng Ví Trả Sau có phát sinh giao dịch từ 01/05/2026 về sau sẽ áp dụng mức phí mới.

Chi tiết mức phí dịch vụ thay đổi như sau: Mức phí cũ 30.000 đồng/tháng, mức phí mới 33.000 đồng/tháng. Mức tăng 3.000 đồng/tháng.

Phí dịch vụ chỉ áp dụng trong những tháng khách hàng có sử dụng Ví Trả Sau. Sau khi mở Ví Trả Sau, khách hàng sẽ được miễn phí dịch vụ cho 5 giao dịch đầu tiên; từ giao dịch thứ 6 trở đi, phí sẽ bắt đầu được tính 33.000đ/tháng nếu có sử dụng.

Mức phí mới của Ví Trả Sau MoMo sẽ được áp dụng từ 1/5 sắp tới (Ảnh chụp màn hình)

Nếu bạn chưa biết: Ví Trả Sau MoMo là sản phẩm tín dụng tiêu dùng do ngân hàng TPBank cung cấp trên ứng dụng MoMo, cho phép "chi tiêu trước, trả tiền sau" với hạn mức từ 1-20 triệu đồng và lãi suất 0% lên đến 45 ngày. Khách hàng dùng ví này để thanh toán hóa đơn, siêu thị, ăn uống mà không cần tiền sẵn trong ví, và thanh toán dư nợ vào tháng sau.