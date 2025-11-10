Ví điện tử MoMo, Zalopay, ShopeePay,... bước sang trang mới

Ngày 5/11/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 41/2025/TT-NHNN (Thông tư 41) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2024/TT-NHNN về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Thông tư 41 có hiệu lực từ ngày 5/11/2025, gồm 27 điều, tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đảm bảo an toàn, minh bạch và hiệu quả trong quản lý các hoạt động ví điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt. Riêng các quy định mới liên quan đến mở ví điện tử, xác thực khách hàng và cung cấp thông tin (Điều 6, Điều 12, khoản 2, 3, 4 Điều 15) sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức trung gian thanh toán chuẩn bị hệ thống kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ và đào tạo nhân sự phù hợp.

Đa dạng hình thức bảo đảm thanh toán, linh hoạt cho tổ chức trung gian

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Thông tư 41 là cho phép các tổ chức trung gian thanh toán lựa chọn nhiều biện pháp bảo đảm khả năng thanh toán đối với dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ.

Theo đó, các tổ chức có thể mở tài khoản đảm bảo thanh toán hoặc áp dụng các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác phù hợp với quy định pháp luật, thay vì chỉ được phép sử dụng một hình thức duy nhất như trước đây.

Quy định này giúp các đơn vị trung gian thanh toán chủ động hơn trong quản lý nguồn vốn, đồng thời tăng tính linh hoạt và giảm chi phí vận hành, nhưng vẫn đảm bảo an toàn thanh toán và quyền lợi người dùng.

Siết chặt định danh và xác thực khách hàng khi mở ví điện tử

Thông tư 41 bổ sung yêu cầu định danh và xác thực chặt chẽ hơn đối với chủ ví điện tử.

Cụ thể, tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử phải gặp mặt trực tiếp để đối chiếu thông tin sinh trắc học của khách hàng hoặc người đại diện hợp pháp, trừ trường hợp mở ví bằng định danh điện tử hợp pháp (eKYC). Đồng thời, ngân hàng hoặc đơn vị trung gian phải kiểm tra, xác minh số điện thoại đăng ký khi khách hàng mở ví hoặc thực hiện giao dịch.

Đối với khách hàng tổ chức, quy trình xác minh thông tin đại diện hợp pháp được yêu cầu thực hiện tương tự, có thể thông qua bên thứ ba được ủy quyền, nhưng vẫn phải đảm bảo xác thực trực tiếp. Một số đối tượng đặc biệt như cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp thuộc Fortune Global 500 được miễn gặp mặt trực tiếp, song tổ chức cung ứng vẫn phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của thông tin định danh.

Ngoài ra, các tổ chức trung gian thanh toán phải lưu trữ đầy đủ dữ liệu nhận biết khách hàng, bao gồm yếu tố sinh trắc học, âm thanh, hình ảnh và thông tin định danh thiết bị giao dịch để phục vụ kiểm tra, xử lý khi có tranh chấp hoặc yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền.

Tăng hạn mức giao dịch lên 300 triệu đồng/tháng

Một thay đổi quan trọng khác là việc điều chỉnh hạn mức giao dịch trên ví điện tử cá nhân.

Theo quy định mới, tổng hạn mức chuyển tiền và thanh toán của một khách hàng tại một tổ chức ví điện tử vẫn được giữ ở mức 100 triệu đồng/tháng cho các giao dịch thông thường.

Tuy nhiên, Thông tư cho phép nâng hạn mức lên tối đa 300 triệu đồng/tháng đối với các giao dịch thanh toán dịch vụ thiết yếu như điện, nước, viễn thông, học phí, viện phí, bảo hiểm và các khoản vay đến hạn tại tổ chức tín dụng.

Quy định này được đánh giá là cân bằng giữa nhu cầu thực tế và quản lý rủi ro, vừa tạo thuận lợi cho người dùng, vừa ngăn chặn việc lợi dụng ví điện tử cho mục đích rửa tiền, chuyển tiền bất hợp pháp hoặc tài trợ khủng bố.

Thông tư 41 cũng yêu cầu các tổ chức trung gian thanh toán định kỳ cập nhật thông tin khách hàng và báo cáo Ngân hàng Nhà nước khi có thay đổi về tên thương mại, thương hiệu hoặc mô hình hoạt động ví điện tử.

Đặc biệt, tổ chức phục vụ người khởi tạo giao dịch phải cung cấp thông tin tối thiểu cho tổ chức phục vụ người thụ hưởng trong các giao dịch chuyển tiền giữa ví điện tử hoặc giữa ví và tài khoản ngân hàng, đảm bảo truy xuất và minh bạch dòng tiền.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước trong quá trình cấp, sửa đổi hoặc thu hồi giấy phép trung gian thanh toán, góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao tính minh bạch trong cấp phép.

Trước đó, một số quy định tại Thông tư 40/2024/TT-NHNN (quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán) sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025. Theo đó, Ví điện tử đã chính thức được công nhận là phương tiện thanh toán tương đương với tiền mặt, thẻ và tài khoản ngân hàng.

Theo Hiệp hội Ngân hàng