Truyền thông LPL tung tin ASIAD sẽ có một luật đặc biệt cho Esports, ảnh hưởng trực tiếp ngay trong game

Như đã biết, ASIAD Hàng Châu sẽ là lần đầu tiên, bộ môn Thể thao điện tử (Esports) chính thức trở thành một môn tranh huy chương. Tuy rằng đã xuất hiện từ năm 2018, nhưng khi đó Esports chỉ mang tính chất biểu diễn. Dù vậy, cả hai đại diện tại trận chung kết là Trung Quốc và Hàn Quốc đều thi đấu hết sức và mang đến màn trình diễn mỹ mãn. Kết quả năm đó, đại diện đến từ xứ tỷ dân lên ngôi một cách thuyết phục.

ASIAD Hàng Châu sẽ là lần đầu tiên Thể thao điện tử trở thành bộ môn tranh huy chương

Trở lại với ASIAD Hàng Châu vào cuối năm 2023, với việc được trở thành một bộ môn tranh huy chương, các bộ môn thuộc lĩnh vực Esports tại đây cũng có thể sẽ phải tuân thủ một số luật lệ nghiêm ngặt. Như đã biết, thể thao điện tử có khá nhiều điểm khác biệt đối với thể thao truyền thống, nhất là trong các bộ môn có tính đối kháng cao như Liên Minh Huyền Thoại, DOTA 2... Những từ ngữ ngay trong phần cài đặt ingame của các trò chơi này vốn cũng đã khá nhạy cảm, ví dụ như Double Kill (hạ gục 2 đối thủ liên tục trong một khoản thời gian nhất định).

Những chữ như "kill" là đặc trưng của các tựa game đối kháng cao

Mới đây, theo 957 (cựu sao Team WE và hiện đang làm công việc của một bình luận viên tại LPL), rất có thể bộ môn Esports sẽ bị áp các luật đặc biệt để hạn chế tối đa những từ ngữ nhạy cảm tại ASIAD sắp tới. Theo 957, không môn thể thao nào có các yếu tố như phải tiêu diệt đối thủ để giành chiến thắng, trừ Esports. Do đó, có thể các từ ngữ như "kill" (giết, tiêu diệt) sẽ phải thay thế bằng "knock down" (hạ gục) hoặc take point (ghi điểm).

Nhưng có thể ASIAD sẽ đưa ra luật để những từ ngữ nhạy cảm không xuất hiện

Theo nhiều ý kiến sau khi xuất hiện thông tin của 957, việc này có thể sẽ khiến nhiều nhà phát hành đau đầu. Nếu phải chỉnh sửa, có thể các nhà phát hành sẽ phải đưa ra những cập nhật khẩn cấp cho phiên bản sử dụng tại ASIAD. Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng, việc chỉnh sửa là cần thiết nhưng sẽ làm mất đi bản sắc cùng những thuật ngữ quen thuộc với khán giả Esports nói chung và các tựa game đối kháng nói riêng.

Nhưng nhiều khán giả lo lắng rằng việc này sẽ làm mất đi bản chất của LMHT nói riêng và Thể thao điện tử nói chung

Hiện tại, đây cũng chỉ là những thông tin từ phía truyền thông LPL và phía Ban tổ chức ASIAD cũng chưa đưa ra phát biểu gì về vấn đề này. Tuy nhiên, thông tin này (nếu có) cũng hoàn toàn dễ hiểu và có lẽ khán giả sẽ phải làm quen với việc chỉnh sửa này tại ASIAD sắp tới.