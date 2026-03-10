Truyền thông Iran: Tân Lãnh tụ tối cao bị thương trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel

Tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: AP)

Các bản tin - công bố về việc ông Mojtaba Khamenei lên nắm quyền Lãnh tụ tối cao Iran - đã liên tục gọi ông bằng thuật ngữ "janbaz" - một từ tiếng Ba Tư dùng để chỉ người bị thương do kẻ thù gây ra trong trận chiến. Các phát thanh viên cho biết ông Mojtaba Khamenei đã bị thương trong "chiến tranh Ramadan" - tên gọi mà truyền thông Iran đã sử dụng cho cuộc xung đột hiện nay.

Tuy nhiên, các bản tin không cung cấp thêm chi tiết về vết thương được cho là đã xảy ra đối với tân Lãnh tụ tối cao Iran.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã đe dọa ám sát bất cứ ai thay thế ông Ayatollah Ali Khamenei - người đã bị ám sát - làm Lãnh tụ tối cao Iran tiếp theo.

Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và một số quan chức cấp cao khác của Iran đã thiệt mạng trong đợt không kích đầu tiên của Mỹ và Israel vào ngày 28/2. Sau 1 tuần thảo luận, Hội đồng Chuyên gia - cơ quan gồm các giáo sĩ được giao nhiệm vụ xem xét và lựa chọn lãnh tụ tối cao mới - đã thông báo vào ngày 9/3 rằng con trai của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei là Mojtaba Khamenei đã được chọn để kế nhiệm ông.

Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã thiệt mạng trong đợt không kích đầu tiên của Mỹ và Israel vào ngày 28/2 (Ảnh: AFP)

Trong một tuyên bố được đăng trên tài khoản tiếng Ba Tư của IDF vài giờ trước khi Hội đồng Chuyên gia công bố quyết định, quân đội Israel đã đưa ra lời cảnh báo cho các thành viên của mình.

"Bàn tay của Nhà nước Israel sẽ tiếp tục truy lùng người kế nhiệm và tất cả những người có liên quan đến việc bổ nhiệm lãnh tụ tối cao" - IDF tuyên bố. IDF đồng thời nói thêm rằng họ "sẽ không ngần ngại nhắm mục tiêu" vào các giáo sĩ tham dự những cuộc họp của Hội đồng Chuyên gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đều coi việc thay đổi chế độ Iran là một trong những mục tiêu chiến tranh của họ. Ông Trump đã yêu cầu Tehran đầu hàng vô điều kiện. Tổng thống Mỹ đồng thời nói rằng Lãnh tụ tối cao Iran tiếp theo sẽ không "trụ vững lâu" trừ khi Tehran nhượng bộ trước các yêu cầu của ông. Trong khi đó, giới chức và quân đội Iran tuyên bố sẽ tiếp tục kháng cự.