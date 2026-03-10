Phát hiện 40 triệu thùng dầu ngoài khơi Trung Quốc

Căng thẳng leo thang tại Trung Đông đang gây ra những xáo trộn nghiêm trọng trên thị trường năng lượng toàn cầu, đẩy giá dầu thô kỳ hạn vượt ngưỡng 100 USD/thùng. Nguyên nhân chính đến từ việc các chuyến hàng vận chuyển qua eo biển Hormuz rơi vào tình trạng gần như đình trệ, khiến nguồn cung bị thắt chặt và gây áp lực lớn lên chi phí năng lượng.

Trong bối cảnh đó, khu vực ngoài khơi Trung Quốc đang ghi nhận một lượng dầu thô kỷ lục được tích trữ trên các tàu chở dầu. Theo dữ liệu từ Kpler, khoảng 40 triệu thùng dầu có nguồn gốc từ Iran, Nga và Venezuela đang neo đậu gần bờ biển nước này, tăng hơn 17% so với thời điểm trước khi xung đột bùng phát. Phần lớn lượng hàng này tập trung tại Biển Hoàng Hải và Biển Đông, tạo thành một vùng đệm cung ứng quan trọng cho các đơn vị sản xuất trong nước.

Các nhà máy lọc dầu tư nhân tại Trung Quốc, là những đơn vị tiêu thụ dầu thô từ Iran nhiều nhất. Trong khi các bên mua khác bị cản trở bởi lệnh trừng phạt của Mỹ. Trước đây, các lô hàng này thường được giao dịch với mức chiết khấu hấp dẫn, giúp các nhà máy duy trì biên lợi nhuận trong môi trường kinh doanh khắc nghiệt.

Tuy nhiên, việc Washington siết chặt kiểm soát đối với ngành dầu mỏ Venezuela đầu năm nay cùng với những rủi ro địa chính trị hiện tại đang làm thay đổi hoàn toàn cục diện giao dịch.

Sự xuất hiện của lượng lớn tàu chở dầu ngoài khơi không chỉ phản ánh nỗ lực đảm bảo an ninh năng lượng của các doanh nghiệp Trung Quốc mà còn cho thấy mức độ nhạy cảm của thị trường trước các biến động chính trị.

Khi dòng chảy dầu thô qua các huyết mạch hàng hải quan trọng bị đe dọa, những kho dự trữ nổi này trở thành yếu tố then chốt giúp giảm bớt cú sốc nguồn cung trong ngắn hạn.