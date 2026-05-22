Truyền hình Công an Nhân dân đưa tin về "gã hề" Vượng Râu

Ngày 22/5, Fanpage ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân có 3 triệu người theo dõi đã đăng tải hình ảnh của Vượng Râu kèm những dòng tiêu đề gây chú ý liên quan đến việc "lèo lái", "chống phá". Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm và bàn tán từ dư luận.

Thông tin được dẫn lại trên Fanpage ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân được trích từ bản tin Góc Nhìn Sự Thật phát sóng lúc 20h10 ngày 20/5 trên kênh ANTV với chủ đề: "Tự do ngôn luận" và sự lèo lái của những kẻ chống phá đất nước . Trong nội dung chương trình, Vượng Râu là một trong những cái tên được nhắc đến.

Bản tin đề cập đến một số bài đăng từng xuất hiện trên trang cá nhân của nam nghệ sĩ với nội dung xuyên tạc, định hướng sai lệch và có yếu tố chống phá. Đồng thời, chương trình cũng lên án hành vi lợi dụng "tự do ngôn luận" trên không gian mạng để cổ xúy, chia sẻ những thông tin tiêu cực, gây ảnh hưởng đến dư luận xã hội.

Truyền hình Công an Nhân dân đưa tin về Vượng Râu (Ảnh: Chụp màn hình)

Sau khi những thông tin này được lên sóng, cái tên Vượng Râu nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên nhiều diễn đàn.

Vượng Râu tên thật là Nguyễn Công Vượng, sinh năm 1980 ở Nam Định. Vượng Râu tốt nghiệp chuyên ngành kịch hát, đạo diễn của Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và được nhiều người biết đến ở mảng diễn hài qua các tác phẩm: Cười cái sự đời, Thầy ra phố, Bắc Nam cùng cười.

Ngoài diễn viên hài, Vượng Râu hoạt động nghệ thuật với nhiều vai trò khác nhau như ca sĩ và sản xuất nội dung. Anh từng hợp tác với nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả miền Bắc. Năm 2019, Vượng Râu nhận bằng kỷ lục người cùng lúc viết kịch bản, đóng và đạo diễn nhiều chương trình nhất Việt Nam.

Vượng Râu đứng sau hàng loạt chương trình đại nhạc hội, hài kịch đình đám tại miền Bắc, có thể kể đến là là chuỗi chương trình Tết Vạn Lộc. Các show diễn này không chỉ khẳng định vị thế "ông bầu" quyền lực, mà còn mang lại nguồn thu nhập khổng lồ, giúp anh củng cố tiềm lực tài chính.

Vượng Râu nổi tiếng qua các vở hài kịch

Vượng Râu còn là "ông bầu" của nhiều chương trình

Bên cạnh việc đi diễn, Vượng Râu còn quản lý kênh YouTube cá nhân và tham gia nhiều hoạt động kinh doanh. Khối tài sản của Vượng Râu nhiều lần gây chú ý không nằm ở siêu xe hay hàng hiệu mà chủ yếu gắn với các công trình mang phong cách kiến trúc truyền thống. Nam nghệ sĩ hiện sở hữu một số Việt phủ và khu nhà vườn quy mô lớn tại Nam Định, Hà Nội với thiết kế đậm chất Bắc Bộ xưa.

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Vượng Râu cũng nhiều lần vướng tranh cãi vì những phát ngôn thẳng thắn trên mạng xã hội. Nam nghệ sĩ từng gây bàn tán khi chia sẻ quan điểm cá nhân liên quan đến nghề nghiệp, showbiz hay một số vấn đề xã hội.

Vượng Râu có cuộc sống dư dả, sở hữu các bất động sản khủng