Ngọc Sơn livestream: "Nếu test người tôi có chất cấm, tôi tặng cả gia tài"

Mới đây, hàng loạt cái tên nghệ sĩ Việt liên tục bị réo gọi trên các diễn đàn bàn chuyện showbiz. Trong đó, ca sĩ Ngọc Sơn cũng bất ngờ bị nhắc tên. Nguồn cơn xuất phát từ clip ghi lại cảnh giao lưu của Ngọc Sơn và khán giả bị đào lại. Trong clip, cư dân mạng cho rằng Ngọc Sơn có biểu hiện lạ như trợn mắt, không bình tĩnh, liên tục nhai gì đó... Ngay sau đó, hàng loạt bàn tán tiêu cực liên quan đến Ngọc Sơn xuất hiện, khán giả vô cùng hoang mang.

Đến chiều ngày 22/5, Ngọc Sơn đã phát livestream tại nhà riêng. Nam ca sĩ cho biết quyết định livestream để hát hò giao lưu và lên tiếng trấn an những người yêu thích mình. Trong lần phát trực tiếp này, Ngọc Sơn liên tục khẳng định bản thân không sử dụng bất kì chất kích thích nào. Thậm chí, danh ca Ngọc Sơn còn tuyên bố sẽ tặng cả tài sản nếu ai đó kiểm tra và phát hiện chất cấm.

Danh ca Ngọc Sơn nói: "Tôi xin nói với đại gia đình, dù bất kì lúc nào từ đây đến cuối cuộc đời, Ngọc Sơn không bao giờ có nồng độ cồn. Mặc dù tôi không lái xe cũng không có. Điều thứ 2, tôi sẽ tặng cả gia tài, tặng hết luôn, tặng tất cả mọi thứ nếu trong tóc, trong con người tôi có bất kì chất cấm nào. Tôi không bao giờ nhé đại gia đình. Người ta nói để ca sĩ hát sung bao nhiêu bài đó phải có một chút chất kích thích nhưng không phải. Người sung do khoẻ mạnh như tôi khác, tôi bình thường, không dùng đến chất gì".

Cư dân mạng bàn tán về biểu hiện của danh ca Ngọc Sơn trong clip giao lưu với người hâm mộ

Danh ca Ngọc Sơn là ai?

Danh ca Ngọc Sơn sinh năm 1968 tại Hải Phòng, trong một gia đình không hoạt động nghệ thuật. Từ nhỏ, anh đã phải trải qua tuổi thơ nhiều biến động, 7 tuổi theo cha vào Đà Nẵng, đến năm 9 tuổi lại chuyển về Bạc Liêu sinh sống trong điều kiện kinh tế khó khăn. Chính hoàn cảnh ấy lại nuôi dưỡng trong Ngọc Sơn niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt. Khi còn nhỏ, anh đã sớm bộc lộ năng khiếu ca hát, thường tự học đàn guitar.

Danh ca có nhiều sáng tác được khán giả yêu thích như Vầng trăng cô đơn, Tình cha, Khúc tình nồng… Nhắc đến Ngọc Sơn, công chúng không chỉ nhớ đến giọng ca ngọt ngào gắn liền với dòng nhạc trữ tình, bolero, mà còn ấn tượng bởi những câu chuyện lạ lùng, thậm chí không tưởng về đời sống cá nhân của nam danh ca. Ngọc Sơn từng khiến giới giải trí chấn động khi đúc tượng chân dung của chính mình bằng 1.000 cây vàng vào năm 2000. Bức tượng được đặt trước cửa căn biệt thự có giá hàng trăm tỷ đồng ở TP.HCM.

Danh ca Ngọc Sơn đã có hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật. Hiện tại, ca sĩ vẫn chưa lập gia đình mà vẫn đang miệt mài đi diễn. Danh ca cho biết bản thân không hề cảm thấy cô độc vì bên cạnh vẫn còn gia đình.

"Tôi không bao giờ ép buộc mình phải làm cái này cái kia. Bản thân tôi cũng đâu phải không muốn cưới, nhưng nghĩ đến việc có thể sẽ không gắn bó được với một người phụ nữ nào đó thì không nỡ vì sự thật là còn dành tình cảm cho đại gia đình quá nhiều. Trái tim tôi cũng chỉ có nhiêu đó, làm sao có thể san sẻ tình cảm với nhiều người. Nếu có một người bạn gái thì phải dành tình cảm cho người ta, nhưng với tôi thì những điều đó đã dành hết cho âm nhạc, học tập và cho đại gia đình. Thêm một điều nữa chắc có lẽ là do cái duyên chưa tới", danh ca Ngọc Sơn cho hay.

