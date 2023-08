Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 3 CSGT hy sinh ở đèo Bảo Lộc

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba đối với Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành và Đại úy Lê Ánh Sáng (cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng).

Quyết định nêu rõ, 3 chiến sỹ đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chân dung 3 cán bộ chiến sỹ CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ trên đèo Bảo Lộc. (Ảnh: Bộ Công an).

Trước đó, ngày 31/7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 900 của Thủ tướng cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sỹ thuộc Bộ Công an hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm họa thiên tai tại khu vực đèo Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Cũng trong ngày 31/7, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Công an ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ, chiến sỹ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trong vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, truy thăng cấp bậc hàm cho Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (SN 1981) lên Trung tá; truy thăng cấp bậc hàm cho Đại úy Lê Quang Thành (SN 1977) lên Thiếu tá; truy thăng cấp bậc hàm cho Thượng úy Lê Ánh Sáng (SN 1990) lên Đại úy.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Công an cũng đã ký quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng/gia đình đối với gia đình 3 cán bộ, chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ; hỗ trợ 50 triệu đồng đối với gia đình anh Phạm Ngọc Anh - nguyên chiến sỹ nghĩa vụ, Công an tỉnh Lâm Đồng.