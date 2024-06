Không xin được việc phải đi bộ về quê, thanh niên được CSGT ở Huế giúp đỡ

Ngày 30/6, đại diện Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, anh Nguyễn Văn Khoa (SN 2004, trú TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) có thư cảm ơn gửi Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế.

Trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường Lê Duẩn (TP Huế) một tổ công tác thuộc Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế thấy anh Nguyễn Văn Khoa đang đi bộ trên đường nên tiếp cận và hỏi thăm.

Quá trình hỏi và xác minh, lực lượng CSGT biết, anh Khoa từ Quảng Nam ra TP Huế xin việc làm nhưng không được. Không có việc làm lại hết tiền sinh hoạt nên anh Khoa phải đi bộ về quê.

Đang đi bộ về quê giữa trời trưa nắng, anh Khoa được lực lượng CSGT TP Huế giúp đỡ. (Ảnh: TH)

Cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của anh Khoa, lực lượng CSGT mua đồ ăn, thức uống, hỗ trợ kinh phí đi đường và chở anh Khoa ra Bến xe phía Nam TP Huế để đón xe về quê.

" Tôi rất cảm động trước sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các anh trong Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế ", anh Khoa bày tỏ trong thư sau khi đã về quê an toàn.

Từ đầu năm 2024 đến nay lực lượng thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế liên tục giúp đỡ những trường hợp khó khăn hoặc gặp nạn giữa đường có thể trở về quê an toàn.

Gần đây nhất, chiều 18/6, người đàn ông đến trực ban Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) nhờ giúp đỡ. Ban chỉ huy Công an huyện Phong Điền sau đó cử cán bộ chở người này đến Công an thị trấn Phong Điền hỗ trợ ăn uống hồi phục sức khỏe.

Cán bộ Công an huyện Phong Điền cũng thực hiện xác minh thông tin và liên hệ được với người nhà của ông D. để phối hợp đưa ông về nhà. Người nhà ông D. từ Đồng Nai ra Công an thị trấn Phong Điền để đón ông này về quê. Người nhà cho biết, ông D bị trầm cảm nhẹ, đi khỏi nhà từ ngày 15/6. Gia đình nhờ các cơ quan chức năng ở Đồng Nai tìm kiếm nhưng không ngờ ông đi lạc ra tận Thừa Thiên Huế.

Vợ ông D. viết thư cám ơn đến cán bộ chiến sĩ Công an thị trấn Phong Điền và Công an huyện Phong Điền đã giúp đỡ liên hệ với gia đình và hỗ trợ chăm sóc trong thời gian chờ người nhà đến đón.