Vụ cháy 56 người tử vong: Kỷ luật Phó chủ tịch quận cấp giấy xây dựng

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân đối với ông Đặng Hồng Thái. Ông Đặng Hồng Thái bị kỷ luật do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thi hành kỷ luật về Đảng vào ngày 29-3.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: T.L.

Ngoài ông Thái, UBND TP Hà Nội còn quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Trung Cường, Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân. Ông Cường bị xác định có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Được biết, ông Đặng Hồng Thái là người đã cấp giấy phép xây dựng cho công trình ở số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình), nơi sau này xảy ra vụ cháy làm 56 người chết hồi tháng 9-2023.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 23 giờ 22 phút ngày 12-9, chung cư mini 9 tầng, 1 tum tại số nhà 37 ngõ 29/70, phố Khương Hạ đã xảy ra vụ cháy khiến nhiều người mắc kẹt bên trong. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động 15 xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ cảnh sát tới hiện trường cùng người dân tổ chức chữa cháy. Đến 0 giờ 15 phút ngày 13-9, đám cháy cơ bản được dập tắt, lực lượng đã giải cứu hơn 100 người bị mắc kẹt. Tuy nhiên, vụ cháy đã khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương.

Nguyên nhân gây cháy chung cư mini được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc-quy thuộc phần đầu của chiếc xe ga đặt giáp tường phía nam tầng 1. Sau đó, lửa cháy lan vào khu vực cáp điện, các hộp công-tơ điện gắn trên tường ở tầng 1 và cháy lan ra xung quanh.

Sau đó, Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với ông Nghiêm Quang Minh (chủ tòa chung cư mini) về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Cùng với đó, khởi tố 6 cựu cán bộ, lãnh đạo thuộc tổ trật tự xây dựng, UBND phường Khương Đình và Công an phường Khương Đình, để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Đặng Hồng Thái, Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (đã nghỉ hưu từ năm 2022), đã ký, cấp Giấy phép xây dựng số 89-2015/GPXD. Sau khi được cấp giấy phép, chủ đầu tư đã xây công trình này cao 9 tầng, vượt 3 tầng so với giấy phép.

Năm 2015, ông Vũ Cao Minh giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Thanh Xuân; ông Nguyễn Xuân Lưu (hiện là Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội) giữ chức Chủ tịch UBND quận. Đến tháng 10-2019, ông Minh nghỉ hưu theo chế độ, ông Nguyễn Xuân Lưu được bầu làm Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân. Tháng 3-2021, ông Lưu được phân công làm Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội thay ông Nguyễn Việt Hà, ông Hà được điều động làm Bí thư Quận ủy Thanh Xuân.