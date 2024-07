Camera vụ xe khách húc xe con ở Ninh Bình khiến một phụ nữ tử vong, cảnh tượng trong xe gây kinh hãi

Vụ tai nạn xảy ra lúc 18 giờ 10 phút ngày 30/6 tại tại km1+100 quốc lộ 1T, đoạn qua địa bàn thôn Trung Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Lúc này, xe ô tô khách mang BKS 37H-061.58 do anh Nguyễn Công H. (SN 1987, trú huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) điều khiển, đi hướng Thanh Hóa - Hà Nội, khi đến địa điểm trên thì va chạm với ô tô BKS 35A-364.16 do chị Trần Thị Thu T. (SN 1990, trú thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư) điều khiển, trên xe còn có chị Trần Thị Linh N. (SN 1986 trú xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư).

Thời điểm này, xe ô tô của chị T. đang đi qua lối mở của dải phân cách sang đường.

Camera vụ xe khách va chạm với xe ô tô con ở Ninh Bình

Xe ô tô móp mép sau tai nạn, hai nạn nhân bị thương nặng ở trong xe.

Cú va chạm mạnh khiến xe ô tô con móp méo, chị T. và chị N. bị thương. Hình ảnh được người dân ghi lại ở hiện trường cho thấy hai nạn nhân ngồi trong xe trong tình trạng bị thương nặng sau tai nạn khiến nhiều người kinh hãi.

Người dân nhanh chóng cậy cửa xe ô tô, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Chị N. sau đó đã tử vong do vết thương quá nặng. Diễn biến vụ tai nạn được camera an ninh ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.