Truy bắt nghi phạm mất 1/3 tai sát hại dã man hàng xóm, phóng hỏa đốt nhà

Ngày 17-12, Công an tỉnh Hải Dương cho hay cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định truy tìm nghi phạm liên quan vụ án giết người xảy ra tại nhà dân ở xã Hiệp Cát (huyện Nam Sách) khiến một người tử vong.

Quyết định truy tìm nghi phạm Trịnh Xuân Thành

Trước đó, sáng 16-12, người dân thôn Cát Khê, xã Hiệp Cát (huyện Nam Sách) phát hiện ông Mạc Văn Đ. (SN 1974) nằm chết trên vũng máu trong sân nhà, thi thể có nhiều vết thương.

Người dân địa phương ngay sau đó đã báo chính quyền, lực lượng chức năng. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Nam Sách đã khẩn trương có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án.

Bước đầu, cơ quan công an xác định hiện trường nhà nạn nhân có dấu hiệu bị nghi phạm tưới xăng đốt nhà. Nạn nhân tử vong ở ngoài sân, trên người có nhiều vết đâm bằng hung khí.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương nhận định nghi phạm gây ra vụ trọng án là Trịnh Xuân Thành (SN 1980, trú tại thông Kinh Dương, xã Hiệp Cát). Sau khi gây án, nghi phạm này đã bỏ trốn khỏi địa phương bằng xe máy. Do đó, Công an tỉnh Hải Dương quyết định truy tìm đối tượng để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Công an tỉnh Hải Dương cũng thông báo quyết định này tới công an các tỉnh, thành trên cả nước để phối hợp truy tìm nghi phạm.

Đặc điểm nhận dạng nghi phạm cao 1m60, dáng người nhỏ, khuôn mặt dài; mặc áo khoác tối màu, có kẻ sáng màu ngang vùng ngực, cánh tay; mặc quần vải màu ghi; tai phải mất 1/3 phía trên. Khi bỏ trốn, đối tượng đi xe máy Honda Wave xanh gắn biển kiểm soát 34F-0785.